Pasajeros bajan de combi a conductor armado y lo golpean: noticiarios

Un conductor de la ruta 48 del Estado de México amedrentó a otro con un arma de fuego luego de un choque entre unidades del transporte público.

"También estamos gente aquí", reclama una pasajera de un microbús al conductor que regresaba a la combi, registran imágenes presentadas por Azucena Uresti en su noticiario para Milenio Televisión.

"Vamos", se escucha decir a un pasajero antes de que varios se bajen a perseguir al sujeto armado.

"¡Trae cohete, trae cohete, trae cohete!", gritó quien en primera instancia reclamó al conductor por amenazar con un arma de fuego, pero este fue obligado a descender de la unidad por los pasajeros y comenzaron a golpearlo.

#AzucenaxMilenio | Tras un accidente vial, en el #EdoMéx , se evidenció que algunos conductores o por lo menos un chofer de la ruta 48 viaja armado pic.twitter.com/Qb9lVuAWMf — Azucena Uresti (@azucenau) November 25, 2020

ROBLES NO INCULPA A EPN NI A OSORIO CHONG

Rosario Robles dijo, en llamada con Ciro Gómez Leyva, cuatro frases respecto a su búsqueda de pactar para convertirse en testigo, según presentó el periodista en su noticiario para Imagen Televisión.

"No tengo anda que imputar al expresidente ni a Osorio Chong", fue una de las frases; otra fue: "Sé a lo que me estoy enfrentando y puedo imaginar cómo serpa mi vida después de esto, pero no podía quedarme sola, pagando por cosas que no hice y viendo cómo, con mentiras, se destruye a gente inocente".

BALACERA EN PATRIOTISMO

En Plaza Metropoli Patriotismo, en la Ciudad de México, un asaltante abrió fuego luego de robar al usuario de un banco y un elemento de seguridad tratara de detenerlo.

El resultado del robo, un peatón lesionado de bala; mientras el ladrón huyó a bordo de una motocicleta conducida por un cómplice, reportó Denise Maerker en el noticiario estelar de Televisa.

(djh)