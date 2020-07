Pasajero del AICM denuncia agresión de policía federal

Un pasajero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunció ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que fue golpeado por un elemento de la Policía Federal (PF), esto luego de que ambos sostuvieran una discusión dentro de las instalaciones de la terminal dos.

De acuerdo con la carpeta de investigación a la que obtuvo acceso a La Silla Rota, la semana pasada, Roberto regresaba de un viaje junto a su hermano. Al ir caminando para salir del AICM, un hombre que vestía con el uniforme de la PF lo golpeó por detrás, lo que provocó que el usuario tirara los alimentos que tenía en las manos.

"Qué le pasa, ya me tiró mi café y mi pan", le dijo Roberto al sujeto, con quien empezó a discutir. Cuándo el intercambio de palabras subió de tono, el uniformado lo golpeó en la cara, por ello el familiar del afectado intervino.

El altercado hizo que otros usuarios solicitaran el apoyo de las autoridades. Fueron un par de agentes de la Policía Federal, quienes los separaron. En ese momento, el hombre que supuestamente inició la riña, se identificó ante los agentes como un elemento de dicha corporación.

"Los policías me dijeron que se lo iban a llevar y que iba a pagar una multa, pero que no me pagaría mis alimentos que me tiró", declaró ante el Ministerio Público el afectado, según consta en el expediente con terminación 11/07-2020.

Sin embargo, un cuarto oficial llegó a asesorar a la víctima y a su hermano, a quienes acompañó hasta la coordinación territorial de la FGJ para que interpusieran su denuncia en contra del agente. No obstante, Roberto dijo a las autoridades que desconocía el nombre de su agresor.

OTRAS AGRESIONES A PASAJEROS DEL AICM

Esta no es la primera vez que en lo que va del año que la FGJ abre una carpeta de investigación en contra de un elemento de seguridad pública del AICM, pues en marzo pasado, un hombre que se disponía a tomar un vuelo rumbo a Puerto Vallarta, denunció que un grupo de policías lo golpearon y le robaron más de 23 mil pesos, su celular, un reloj y joyería, luego de detenerlo tras protagonizar una discusión con empleados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En aquella ocasión Radames "N" se percató que había extraviado su pase de abordar, por ello se dirigió al módulo de su aerolínea para resolver esta situación. Sin embargo, en el lugar se hizo de palabras con los trabajadores, llegando cuatro elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes lo trasladaron a unas oficinas de la sala 10 del aeropuerto.

Ahí, los agentes le dijeron que estaba detenido por "alterar el orden", mientras que revisaban su equipaje. Uno de los oficiales, le encontró una tarjeta del Banco Azteca, de la cual le pidió el NIP (número de identificación personal), código que proporcionó la víctima, según consta en el expediente CI-FVC/VC-2/UI-1 S/D/0411/03-2020.

(Sharira Abundez)