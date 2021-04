Partidos políticos y sindicatos de CDMX, los más opacos: InfoCDMX

Los partidos políticos y los sindicatos son de los más opacos en materia de transparencia y rendición de cuentas en la Ciudad de México. Así lo afirma el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), Julio César Bonilla.

"Con quienes aún hay que trabajar mucho en esta materia es con los partidos políticos y sindicatos", plantea.

Mientras que de los 147 entes públicos que están obligados hay algunos que cumplen al 100 por ciento sus obligaciones, como es el caso de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, los partidos y los sindicatos están en conjunto en un rango de entre 30 a 70 por ciento, añade.

Entrevistado por La Silla Rota, con motivo del 15 aniversario del InfoCDMX, que se cumplieron el 31 de marzo, Bonilla considera que la transparencia es parte de los grandes oxígenos de la democracia. Dice que la cultura de opacidad, del secretismo y corrupción deben terminar.

"En pleno siglo 21 nadie escapa a la transparencia", asevera.

Cuestionado sobre si considera que pueda pasar algo con el InfoCDMX, ante el embate que a nivel federal hay para tratar de reducir al INAI, responde que en la Ciudad de México el panorama es distinto.

"A diferencia de la experiencia federal, la lógica en lo local ha sido muy positiva, una relación de coordinación estrecha y cercana, respetando nuestra autonomía, pero en el ejercicio de la constitucionalidad que nos da la capital. Hemos tenido un acercamiento muy intenso, tanto con la jefatura de Gobierno como con el Congreso y el Poder Judicial.

"El primer año del Info sometimos a consideración el terrible estado en que estaba la tecnología, la infraestructura técnica y material y como impactaba lo humano y nos aumentó el Congreso y la Secretaría de Finanzas el presupuesto 40 millones de pesos, en un hecho inédito para la república en un momento que se necesitaba mucho apoyo y luego de una crisis de 9 meses (en que el instituto estaba descabezado)", ejemplifica.

LA GENTE PREGUNTA EN QUÉ SE EJERCE EL DINERO

Bonilla, quien asumió la presidencia del instituto en diciembre de 2018, es el tercer presidente del instituto. Antes lo precedieron en el cargo Oscar Guerra Ford y Mucio Israel Hernández Guerrero.

"El instituto local de transparencia ha sido uno de los grandes promotores e impulsores y pioneros de la transparencia a nivel nacional, muchas de las cosas que se replican a nivel nacional tuvieron su origen en el InfoMex", dice en relación con el sistema electrónico de solicitudes de información.

-¿Qué es lo que más pregunta la gente en la capital?

-Cómo se ejerce el dinero público. La Secretaría de Finanzas es el primer lugar en solicitudes de acceso a la información. Otro es el tema el de la procuración y acceso de justicia, qué se hace con la seguridad pública, como se administra la seguridad ciudadana. Otro tiene que ver con el desarrollo inmobiliario de la ciudad, cómo se está construyendo la obra pública, qué autorizaciones se dan, cuáles son los parámetros, quiénes intervienen, cuál es la legitimidad o legalidad de las construcciones.

"Ahora con la reforma política en la capital del país, uno de los sujetos con mayor número de solicitudes son las alcaldías, que son el gobierno de contacto de la ciudad con la autoridad. Y en este último año por esta pandemia, están los temas de salud".

-¿Cuáles son los entes más opacos?

-Toda la administración pública centralizada ha dado cuenta de una evolución muy positiva en sus portales. La jefatura de Gobierno y los órganos desconcentrados, descentralizados, paraestatales y auxiliares han venido mejorando y han alcanzado entre 95 y 100 por ciento de sus obligaciones en materia de transparencia. Lo mismo el Tribunal Superior de Justicia que alcanza el 99 por ciento de sus obligaciones de transparencia y en el mismo nivel anda el Congreso y hay que decirlo, cuando llegamos había un pendiente con el Legislativo, donde hacían falta muchas correcciones en materia de transparencia y ha superado el 98.5 en sus obligaciones.

"Después de la reforma constitucional de 2014 y 2015, fue pensada de manera diferente la transparencia, porque en la primera etapa la mirada estuvo puesta en el Ejecutivo, pero no tenía sentido no voltear a ver al Poder Legislativo y Judicial. Ahí encontramos una necesidad de fortalecer la institucionalidad en materia de transparencia, entonces con quienes aún hay que trabajar mucho en esta materia es con los partidos políticos y sindicatos del país".

DEBILIDADES

El presidente comisionado recuerda que cuando llegó el tercer Pleno del Info, en diciembre de 2018, luego de una crisis en la que el instituto quedó descabezado durante 9 meses, encontraron 3 grandes debilidades en los sujetos obligados para el cumplimiento de sus obligaciones.

Una era que las unidades de transparencia estaban poco profesionalizadas, además había un alto nivel de rotación de quienes atendían las solicitudes y no había recursos humanos, materiales, técnicos ni económicos que pudieran ponerlos a la altura de la institucionalidad de transparencia.

"Esto lo hice notar en el primer informe ante el Congreso y a partir de la administración pública centralizada, el Poder Judicial y el Congreso local nos pusimos a trabajar en ello para corregirlo. 14 de los 16 alcaldes vinieron a firmar un convenio de capacitación".

-Sobre los partidos y sindicatos, ¿qué ocurre con ellos?

-Los partidos políticos están en este claroscuro de la transparencia. Es en términos globales, me parece que los elementos que he puesto en consideración con respecto a la relación a las unidades de transparencia, a la profesionalización en servicios, a los recursos públicos dentro de los sindicatos, en materia de transparencia deben alcanzar un nivel de maduración importante, porque eso afecta de manera global el cumplimiento de la transparencia.

"Puede ser cualquiera de los catálogos que tenemos en la ley en cumplimiento de la transparencia, pero si no tienes un equipo capacitado, recursos, gente que no se rote, difícilmente vas a alcanzar el cumplimiento del 100 por ciento", advierte.

-Los partidos y sindicatos, ¿en qué nivel de transparencia están?

-Los sindicatos entre 30 y 70, algunos llegan al 100 en obligaciones de transparencia, tiene que ver con muchos factores, los partidos están en el mismo rango y es donde tenemos que intensificar interacciones. Hay dependencias donde necesitamos intensificar -reconoce.

FALTA AVANZAR EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

-¿Qué falta por hacer?

-El mismo ejercicio lo debemos replicar en materia de protección de datos personales y en la rendición de cuentas. Este instituto ha evolucionado, ya no sólo se encarga del acceso a la información pública, pero muy poco se ha avanzado y no por razón institucional, sino por el propio crecimiento que se da a la protección de los datos personales, en materia constitucional, porque a diferencia del derecho de acceso a la información, el derecho a la protección de datos personales aparece en el mapa constitucional mexicano hasta 2009, es cuando tenemos institucionalidad y después su reglamentación.

"Pero hoy tu y yo en la lógica de las redes sociales y el internet estamos altamente expuestos a un uso indebido de nuestros datos personales; para muchos, el activo más poderoso en el mundo, incluso en tiempos electorales, es la minería de datos y no el petróleo. Conocimos el caso Cambridge Analytica donde con inteligencia artificial se construyen identidades ideológicas y sicológicas que invaden la competencia en el proceso electoral y afectan a los indecisos. Los retos tienen que ver con construir una institucionalidad muy fuerte en materia de protección de datos personales y rendición de cuentas.

-¿Se ha planteado modificar el uso de datos personales en redes sociales?

-No de momento en la capital del país, pero es un tema de debate y se debe abrir en México. Hoy con esta capacidad que tiene la tecnología para ocupar prácticamente los espacios de la vida pública y lo que implican las redes sociales, que son hoy la nueva plaza pública donde se debaten los temas no solo de carácter privado, sino fundamentalmente público, el asunto es que son empresas privadas y no nacionales, sino internacionales y eso deriva en una lógica de trabajo intensa.

"En materia de tecnologías de información, y es mi punto de vista, se tiene que apostar por la libertad de expresión en las redes, es un principio de libertad, naturalmente con estas dimensiones que tienen debemos ser muy cuidadosos y si buscamos regulación en la materia debemos convocar a todos los actores, las empresas, los estados involucrados y a la sociedad que emplea estos recursos".

Pidió no caer en la tentación de regular redes sociales, y sugirió voltear a ver casos emblemáticos como el chino, el ruso o los países musulmanes, donde existe una regulación que no necesariamente se apega a las normas de convivencia constitucional y en libertad, sino que muchas veces se apuesta a los principios de seguridad, en demérito de otros principios y valores de la democracia.

-¿Qué viene?

-Proyectos de capacitación y desarrollo tecnológico, evaluación y capacitación de Estado abierto, protección de datos personales y formar un grupo de trabajo a nivel nacional e internacional. Parte de los avances que tenemos es que somos el órgano que coordina a sus pares a nivel nacional. Tenemos la coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, la Secretaria de Datos Personales y Capacitación; a nivel nacional la comisionada Mari Carmen Nava, extraordinaria compañera, tiene la coordinación de Estado Abierto, ese reto tiene que ver con replicar las buenas prácticas del de la CDMX en todo el sistema nacional de transparencia.

