Partidos consultan a militantes sobre hacer alianzas en Edomex

COACALCO.- A dos meses de que inicien, de manera formal, los trabajos para el proceso electoral de 2021 en el Estado de México, las distintas fuerzas políticas de oposición han comenzado a consultar a sus militantes y simpatizantes acerca de si están o no de acuerdo con la posibilidad de conformar un frente amplío o de generar una alianza total o parcial con otros partidos, con el objetivo de reducir el número de cargos de elección popular que obtuvieron Morena y sus aliados en las elecciones de 2018.

Y es que este fin de semana, los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) aprobaron que sea la militancia quien decida si está interesada o no en que sus institutos políticos comiencen a celebrar mesas de trabajo con otros para este fin o prefieren ir solos a competir por los 125 ayuntamientos mexiquenses y las 75 diputaciones locales.

NO SERÁ DECISIÓN DE CÚPULAS

En el caso del PRD, aunque el Consejo Estatal autorizó el resolutivo de las alianzas electorales para el siguiente proceso, el líder del Sol Azteca en el Estado de México, Cristian Campuzano Martínez, aseveró que será la militancia quien decidirá si este partido irá o no en coalición con algún otro instituto político, ya sea de manera total o parcial, por lo que, en los siguientes días, se llevará a cabo una consulta para conocer si optan o no por esta figura.

"La ruta de participación de nuestro partido, la vamos a decidir juntos; la militancia en el PRD es la que tiene la última palabra", aseguró el líder perredista.

Omar Ortega, coordinador de los diputados del PRD en Edomex

Por su parte, el coordinador de los diputados locales perredistas, Omar Ortega Álvarez, aseguró que el partido se sujetará a la decisión que asuma la militancia sobre estas alianzas amplías que se aceptaron, y no a un acuerdo que se tome desde las cúpulas nacionales o estatales, pues eso es lo que le ha costado caro al Sol Azteca en el pasado, pues los militantes y simpatizantes no se sienten escuchados o tomados en cuenta.

Señaló que, hasta ahora no se tiene claro si sería alianza total o parcial, pues se apuesta a dar "tiros de precisión", de la mano de partidos como Acción Nacional, Revolucionario Institucional (PRI) y/o Movimiento Ciudadano, aunque descartó que alguno de estos acuerdos se vayan a llevar con Morena.

"Vamos a decidir lo que le convenga más al partido y a los mexiquenses; no decimos que no a un polo demócrata y amplio de oposición. Estamos convencidos de ello, lo que no sé es si tiene que ser total, yo diría que no, tenemos que ir con tiros de precisión donde se puede ganar y el elector lo acepte, pues tenemos que buscar siempre que el militante y simpatizante esté de acuerdo con la propuesta y no sea solo una decisión del nacional y estatal hacia el municipio, porque eso nos ha costado caro y lo hemos visto en las diferentes alianzas", manifestó.

Sin embargo, Ortega Álvarez afirmó que esta decisión se deberá tomar a la brevedad, pues el proceso electoral nacional iniciará a finales de diciembre y el estatal en los últimos días de enero; no obstante, no descartó considerar la figura de un gobierno de alianza, en donde los partidos compitan por su cuenta, con una plataforma común, que les permita consolidar una gobierno de coalición en la Cámara local y en los municipios.

LIMITA PAN ALIANZA CON PRD Y PRI

En este marco, el PAN inició, este fin de semana, una consulta a sus militantes a través de correo electrónico y vía telefónica para conocer si estarían o no de acuerdo con que el albiazul forme una alianza con otros partidos y organizaciones de la sociedad civil de cara al próximo proceso electoral local.

En entrevista, el presidente estatal del PAN, Jorge Inzunza Armas, confirmó que la encuesta es indicativa y no con fines jurídicos, y en ella se le consulta a los panistas si estarían de acuerdo en armar una coalición con el PRI o con el PRD, pues con el resto no existe interés, como es el caso de Morena, mientras que otros han descartado hacer alianzas como Movimiento Ciudadano.

Jorge Inzunza, presidente del PAN en Edomex

Los resultados se tendrán este mismo miércoles, para llevarlos al Consejo Nacional del PAN, a celebrarse el 05 y 06 diciembre, donde este partido definirá si buscará una alianza federal para disputar el Congreso, aunque Jorge Inzunza adelantó que la decisión estatal podría ser similar a la nacional, para evitar confundir al electorado.

Manifestó que, en caso de que los panistas mexiquenses aprueben la formulación de alianzas, Acción Nacional no entregará un cheque en blanco, ni aceptará caprichos de otros institutos políticos y tampoco permitirá que se favorezca a alguno de ellos, por lo que se estudiaría muy bien bajo qué condiciones se quieren.

ABANDONAN A MORENA

Por su parte, el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), Isidro Pastor Medrano, afirmó que, en el siguiente proceso electoral, este instituto político competirá solo, por lo que abandonará la coalición Juntos hacemos historia que, en su momento, estableció con Morena y el Partido del Trabajo (PT).

Tras destacar que ese partido confía en obtener los votos suficientes para conservar el registro y lograr varias posiciones en el Congreso local y en los ayuntamientos, el también ex líder priísta aseveró que la alianza del PES fue con Andrés Manuel López Obrador y no con el movimiento que creó.

"El PES está aliado con el presidente, no con Morena. Las alianzas que andan haciendo el PRI, PAN y el PRD es porque ya no tienen nada y quieren irse en contra, equivocadamente, de Morena. Si se van a aliar para ganarle al más grande, después se van a morder entre ellos. El PES va solo en la elección, pues los otros partidos no nos interesan", sostuvo.

Isidro Pastor, presidente del PES en Edomex

En tanto, este fin de semana, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo, visitó el Estado de México, y aseguró que, en esta entidad federativa, no se harán alianzas y este instituto político irá solo a la contienda, pues tiene la fuerza para contender sin acompañamiento.

"Nos buscan para que los respaldemos, porque hemos sido esa gran diferencia para que puedan llegar a la presidencia de la República, para que ganen las gubernaturas, pero se acabó, aquí en el Estado de México, el Verde contenderá solo con las mejores candidatas y candidatos", afirmó.

Por su parte, el dirigente estatal, José Couttolenc Buentello, dijo que la única alianza del PVEM es con la gente, por lo que se acabaron los compadrazgos, amiguiamos y los cacicazgos.





(Sharira Abundez)