Parque Lineal de FFCC Cuernavaca, millonario y en el descuido

El parque lineal del ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia Granadas, costó 165 millones de pesos. A dos años de haber sido inaugurado, vecinos de la zona se quejan de que no es parque, no es lo que les prometieron, que les quitaron áreas verdes y que algunas empresas usan el espacio público indebidamente.

A esas quejas se suma que pese a ser un parque, no es un lugar propicio para salir con los niños a pasear, que las canchas de futbol rápido están descuidadas y maltratadas, los recolectores de agua de lluvia no sirven y que durante la noche un tramo se vuelve peligroso para caminar.

El parque comenzó a construirse en 2016, tuvo un costo de 190 millones de pesos, fue construido con recursos del Sistema de Actuación por Recuperación elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) como parte de los recursos de mitigación por obras inmobiliarias y también tiene 5 millones de la otrora delegación Miguel Hidalgo.

El 17 de noviembre el entonces jefe de gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera entregó el primer tramo del parque, de Río San Joaquín a lago mayor. Estuvo acompañado del entonces secretario de Desarrollo Urbano y vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez y la en aquellos días jefa delegacional, Xóchitl Gálvez. Pero el parque no ha sido entregado a la alcaldía de Miguel Hidalgo, para su mantenimiento, ya que la administración encabezada por Víctor Hugo Romo no la ha recibido.

Estos son algunos de los “errores graves” en la construcción del parque lineal del ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia Granadas de la CDMX https://t.co/hSmcSld8sx pic.twitter.com/XKzfV9Snla — La Silla Rota (@lasillarota) December 8, 2019

“Aún no lo recibe la alcaldía por parte de Seduvi y del proveedor para hacer válidas las garantías, no lo quiso recibir alcaldía para darle dictamen”, afirmó a La Silla Rota Iván Guerra, vecino y activista de la zona.

El área de Comunicación Social de la alcaldía confirmó que no la han recibido y por lo tanto el mantenimiento le corresponde a la dependencia capitalina.

“No creo que la alcaldía reciba nada y si lo hacía era responsabilidad de ellos el cuidado del mismo para buscar las adopciones del tramo con corporativos y vecinos, ahora nadie lo cuida. La alcaldía ya no busca adopciones, se quedó dormida y se están secando las plantas, no hay riego, es otro proyecto que muere producto de la mala gestión del mismo”, explicó.

“Nosotros peleábamos que fuera un proyecto del arquitecto Gustavo Madrid que propuso jardineras sustentables, captación de agua de lluvia, áreas de esparcimiento, pero las jardineras no son infiltrantes. No hay captación de agua de lluvia, se amplió la zona de balasto (grava), no se puede construir comunidad. Hay corredores para bicicletas mal trazados, no se puede permanecer o pasear al perro, son corredores y se pudo haber aprovechado como Gustavo proponía, pero no hay luminarias solares, pusieron cable y por la cervecería Modelo no había luz”, describió.

SEDUVI Y LA DELEGACIÓN APORTARON

La Silla Rota hizo una solicitud de información sobre el costo del parque. Inicialmente la Seduvi negó la solicitud de información a inicios de este 2019.

La solicitud 0105000050319 pidió información sobre el costo del parque, qué inmobiliarias habían aportado para el SAC y cuánto se le pagó a la empresa diseñadora, Gaeta Springall, por realizar el parque.

La respuesta de la Seduvi fue que no contaba con los registros relacionados al costo del parque lineal ferrocarril Cuernavaca y que tampoco se formalizó ningún contrato con el despacho Gaeta Springall.

“No se cuenta con registro de ningún pago realizado por concepto de “pago por el parque lineal”, se lee en la respuesta.

“En el presupuesto de la secretaría no tiene recursos asignados al sistema de actuación por cooperación”, se añade, y se sugiere dirigirse a alcaldía de Miguel Hidalgo.

La misma solicitud de información se hizo a la alcaldía, la cual respondió al folio 0411000023319. La Dirección General de Administración, subdirección de recursos Financieros, unidad departamental de tesorería, contestó que “el monto erogado por esta alcaldía, antes delegación, fue de 4 millones 999,999.96 en el ejercicio fiscal de 2012 por concepto de “continuación de construcción del Parque lineal, sin explicar cuáles obras hicieron.

Por su parte la Dirección General de Obras de la alcaldía reportó que no encontró un contrato de obra pública o de servicios que tuviera como objeto el parque lineal ferrocarril Cuernavaca. No encontró contrato relacionado con el despacho y remitió la solicitud a la Seduvi.

La Silla Rota presentó un recurso de revisión a la respuesta de la Seduvi para conocer el monto total del costo del parque lineal, construido a los lados de las vías del ferrocarril de Cuernavaca.

El 18 de septiembre de este año, La Silla Rota ganó el recurso y la dependencia informó que el costo del Tramo 1 del Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca, entre Ejército Nacional a Río San Joaquín, con longitud de 1.34 kilómetros, con superficie de 56 ,mil 104.43 metros cuadrados tuvo un costo aproximado de 168 millones 313 mil 290 pesos.

El contrato fue firmado por la secretaría, entonces encabezada por Felipe de Jesús Gutiérrez y la empresa constructora Proconza. El convenio de colaboración establece que el metro cuadrado de reparación costará 3 mil metros cuadrados.

De acuerdo con el convenio, Proconza concluiría y entregaría a la delegación (ahora alcaldía) Miguel Hidalgo y autoridades del comité de usuarios del Subsuelo, con la coordinación de Seduvi y del SAC Granadas, en un máximo de 210 días contados a partir de la fecha del convenio, firmado el 25 de enero de 2018.

En tanto la empresa Superarquitectos, de Julio César Gaeta Gorriz fue el ganador del diseño arquitectónico, que inicialmente iría de Avenida de Los Gallos a Ejército Nacional, con 130 mil 914.07 metros cuadrados.

El ganador para realizar el diseño arquitectónico recibiría 19 millones 500 mil pesos más el IVA, cantidad que se cubrirá por etapas, en el orden de implementación y entrega del proyecto. La primera etapa iniciaría el 31 de marzo de 2017 y la última el 29 de septiembre de 2017.

LE FALTAN ZONAS VERDES

La Silla Rota acudió al parque lineal Ferrocarril Cuernavaca. Realizó un recorrido de Ejército Nacional a Río San Joaquín. Acompañado de Guerra, observó que las canchas del futbol rápido lucen con huecos en las paredes y la alfombra verde que simula ser el pasto ha comenzado a levantarse. En lugar de prado hay jardines con plantas donde la gente no se mete. También observó que algunos tramos están enrejados, por lo que la ciclovía se desvía, del lado derecho de Ejército hacia Río San Joaquín. Alrededor de las vías hay balasto, en lugar del pasto que antes había.

Del lado derecho, hay una construcción de un edificio que presuntamente pertenece a Grupo Carso, ahí el paso se estrecha, ya que el área está cercada porque ahí un grupo de trabajadores ha comenzado a aplanar el suelo para lo que parece será una miniplaza. Desconcertado, al verlo Guerra sólo atina a decir que ahí era una cancha de futbol, y el acuerdo es que cuando se terminara de construir el edificio, se volvería a poner un área verde, que por lo visto no ocurrirá.

Conforme se avanza hacia San Joaquín la zona se ve más deteriorada. Guerra, quien es vecino de la colonia Granadas recordó que una promesa que les hicieron es que instalarían luminarias alimentadas de energía solar, pero son eléctricas –la instalación de los cables es aérea y visible.

Otra característica que iba a tener el proyecto es que sería infiltrante, pero aseguró que no lo es y que los tinacos usados para captar agua de lluvia y que servirían para regar el parque, no han sido usados.

Incluso los que están instalados sobre una plataforma elevada después del cruce de Río San Joaquín, a unos pasos de la cervecera Modelo, tampoco son usados. En esa zona, donde es difícil atravesar pese a un paso de cebra que los automovilistas ignoran, en la noche hay asaltos, por eso pidieron luminarias y sólo a mediados de noviembre se las pusieron.

Guerra se quejó de que la única zona donde hay pasto alrededor y entre las vías del tren es el tramo donde inicia Plaza Carso, propiedad de Carlos Slim, presidente de Grupo Carso. Incluso ahí el proyecto no hizo una mayor intervención y respeto lo que ya había, aseguró.

Ahí, un par de edificios presumiblemente del poderoso grupo empresarial invaden la zona que debería formar parte de la ciclopista, por lo que está es desviada un tramo, donde peatones y ciclistas se disputan el espacio.

Guerra indicó que un colectivo de vecinos le ha pedido al alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, que ya reciba la obra, pero que se ha negado a hacerlo bajo el argumento de que hacen falta algunos papeles.

“No creo que la alcaldía reciba nada y si lo hace será responsabilidad de ellos, el cuidado del mismo para buscar adopciones de tramo con corporativos y vecinos, ahora nadie lo cuida, la alcaldía ya no busca adopciones, se quedó dormida, entonces se están secando las plantas porque no hay riego, es otro proyecto que muere producto de la mala gestión del mismo SAC”, criticó.

El proyecto tampoco fue socializado antes de iniciar, como se había acordado e incluso el colectivo Plataforma de investigación Nerivela, que acompañó el proyecto, dejó de hacerlo en diciembre de 2016, cuando se dio a conocer el fallo sobre el despacho arquitectónico.Se inconformó porque el despacho Gaeta Springall no participó en las sesiones de socialización con los vecinos en uno de los tres tramos, “y ese era un requisito formal del concurso, no respaldamos su elección por parte del jurado, ni la forma que haya tomado el proyecto presentado por ellos”, de acuerdo con un pronunciamiento publicado el 14 de diciembre de ese año.

Guerra recordó cómo les plantearon el proyecto

“La gestión de Seduvi era un bosque urbano, eso detonó la bomba pero no daba para eso, luego hubo una serie de opacidades, fue opaca la asignación del ganador que es Gaeta Springall. No llevaron proyecto sustentable ni sostenible. Ahora no es parque sino corredores peatonales e intersecciones truncas de ciclovía, donde tampoco se logró que muchos de los predios que tenían pedazos del derecho de vía tomados como estacionamentos se recuperaran. Esa parte pegada a los edificios, la ciclovía entrecortada tiene curvas ilógicas, no tuvieron capacidad para que se pudieran integrar los pedazos secuestrados por las obras, los edificios, lo dejaron a la buena voluntad y para colmo la parte que quedó más amena para el usuario está entre Zurich y Cervantes Saavedra que es la circunscripción de Plaza Carso. Ahí sí hay pasto, no balastro respetaron lo que pidieron y ahí si pasean a los perros”, concluyó.