¿Paro de servicio en el Metro? Esto sabemos

Ante la advertencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro de un paro de servicio para el próximo jueves, la jefa de Gobierno descartó esta posibilidad.

Tras el Congreso Nacional Ordinario realizado esta semana, todos los delegados del Sindicato del Metro acordaron realizar una falta colectiva el jueves 14 de octubre en las 12 líneas del Metro.

Esto, con motivo de una protesta por un aumento salarial.

SE DESCARTA PARO EN EL METRO: SHEINBAUM

Al respecto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum descartó la posibilidad de un paro en el servicio del Metro y señaló que ya hay una mesa de negociación.

"Seguramente va a haber un acuerdo, hay una mesa de negociación; y, pues es lo que se ha dado a todos los trabajadores del Gobierno de la Ciudad, igual que los trabajadores del Metro, a quienes agradecemos enormemente su trabajo en la pandemia (...) y , seguramente vamos a encontrar un acuerdo", dijo.

Sheinbaum no amplió información sobre el ofrecimiento del incremento salarial pero adelantó que el próximo lunes y martes se realizará una reunión.

"Yo espero que no haya ningún problema y, por supuesto, que los trabajadores del Metro, pues son de primera; pero, pues hay un marco en el que estamos trabajando, de recursos públicos. No... no va a ocurrir, no va a ocurrir", afirmó.

fmma