Pareja gay acusa a policías de CDMX de golpearlos y extorsionarlos en la Roma

Diego y Amaro se besaban en un jardín de la colonia Roma de la Ciudad de México. Nunca les cruzó la idea de que por eso iban a sufrir una agresión homófoba, mucho menos de policías, que la fecha no han sido sancionados.

De acuerdo con su relato, la noche del 6 de abril estaban besándose, recargados en un árbol, cuando dos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) salieron de la oscuridad; alumbrándolos con sus teléfonos móviles uno les gritó: "¡Se los va a llevar la chin..!"

Asustados, Diego y Amaro corrieron, pero tropezaron y fueron alcanzados, golpeados y extorsionados en una de las zonas que se supone son de las más "LGBTTTI friendly" del país.

Diego señaló que los agentes les exigieron sus pertenencias para "zafarlos de la bronca"; de acuerdo con su denuncia, finalmente les robaron 310 pesos en efectivo y cuatro pares de lentes valuados en 12 mil pesos.

Esto ocurrió en la capital del país, a la que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, describió -en una carta publicada en la Guía de la Diversidad Sexual de Ciudad de México- "a la "vanguardia, por su vocación incluyente y un marco jurídico que protege la libertad de los individuos en cuanto a su orientación sexual".

En contraparte, los afectados dijeron que la Ciudad de México aún es un lugar de "homofobia estructural e institucional" para integrantes de la comunidad LGBTTTI, particularmente por parte de la policía.

Diego y Amaro presentaron este lunes 11 de abril una denuncia en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina por la agresión policial.

Diego comentó a La Silla Rota que después de casi cinco horas de espera, la primera pregunta en el Ministerio Público fue: "¿Por qué denuncian hasta ahora?" Ambos se sintieron revictimizados por este cuestionamiento, pero después el trato fue aceptable.

El área de Asuntos Internos de la SSC mantiene abierta una indagatoria para tratar de identificar a los agentes y sancionarlos; de acuerdo con servidores públicos que fueron consultados, el compromiso es que este caso no quede impune, por lo que es posible que pronto haya resultados.

Además, la agresión derivó en una queja que está en estudio en la Cuarta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, al igual que la denuncia que se interpuso en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred).

Diego dijo que acudieron a Asuntos Internos de la SSC, donde les mostraron fotografías de policías que estaban de turno entre las 21:30 y las 22:00 horas del 6 de abril en la colonia Roma; sin embargo, no pudieron identificar a sus agresores porque tenían cubrebocas, gorra y estaba oscuro, "además no los quieres ni ver para que no te maten o lastimen más".

Manifestó que el ataque ocurrió cuando él y Amaro se besaban, recargados en un árbol en el jardín Ramón López Velarde, frente al Centro Médico, en el área del lago artificial abandonado.

Los policías llegaron y comenzaron a amenazarlos, por lo que intentaron huir; cuando les dieron alcance, los golpearon; puñetazos, patadas y jalones de cabello que provocaron que a Diego le arrancaran un mechón.

Después los agentes comenzaron a preguntarse entre ellos cómo iban a "torcerlos".

"Empezaron a cuestionarse qué nos iban a ´sembrar´, si marihuana o un arma. Dijeron: 'mira, este trae mochila, igual le ponemos una navaja y así los torcemos'", narró.

Afirmó que uno de los oficiales todavía les dijo que deberían sentirse afortunados por estar vivos. "Cualquier otro policía les hubiera disparado", advirtió.

Los policías de la SSC los llevaron a un sitio oscuro, donde les pidieron que sacaran sus cosas. "Al miedo, al terror de que nos desaparecieran, se sumó lo humillante que fue que hicieran juicio de valor sobre tus pertenencias", puntualizó la víctima.

"Un policía soltó: ´No, no, ¿qué son esas pinches chácharas?, ese pinche celular qué, eso no alcanza para nada´. Entonces pensé que parece que tienes que estar con suficientes objetos de valor por si esto te sucede y puedas zafarte".

"Me pongo a pensar mucho en lo que sucedió, por qué a parejas heterosexuales que a plena luz del día están ahí cachondeándose en la vía pública no les sucede lo que nosotros, claro no es que lo desee, pero hay un factor de homofobia combinado con abuso de poder, a veces creo que no hay manera de abolir este sistema punitivo y violento, así son educados los policías, no se trata de dos policías que fallaron, esto es una cosa sistemática", agregó.

"Hay un sistema podrido y eso es una cosa que el gobierno de Sheinbaum se rehúsa a aceptar, quiere reivindicar a la policía como algo a favor de la sociedad civil, pero sabemos que es racista, clasista, corrupta y de abuso de poder".

Diego sostuvo que este tipo de comportamiento sólo lo alienta para seguir rechazando a la policía y no confiar en ella.

"También me alienta a no bajar la guardia, no dejar de insistir que el espacio público también nos pertenece, esas muestras de afecto (besos) son también pequeños momentos de resistencia en contra de un régimen heterosexual que ha normalizado que la muestra de afecto solamente es entre la pareja heterosexual.

"La pareja digamos maricona, lesbiana, trans, no puede estar en el espacio público y tienen que ocultarse, pero no para nada, al contrario hasta se antoja convocar a una besada masiva o algo así".

¿Con esta experiencia volverías a besar en la calle?

"Claro que sí, volveré a besar a otro hombre, toca defender el derecho al goce, al disfrute, a la muestra de afecto y toca recordar que ante un sistema heterosexual, esos gestos son aún resistencia y una manera de alentar a no ocultarnos y exigir nuestro espacio".





