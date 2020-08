"Parecía que vive en la zona", acosador de la BJ podría ser serial

"Caminé poco más de media cuadra, por donde está una jardinera. Cuando unas pisadas fuertes me hicieron voltear, y fue cuando vi que venía hacía mí el mismo sujeto que me preguntó la dirección, pero por la fuerza con la que venía me quedé inmóvil a esperar el impacto, porque pensé que me iba a embestir o a quitarme la bolsa, pero se inclinó, porque era más alto que yo, y me dio una nalgada y sonó muy fuerte", dijo.