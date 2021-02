"Parecía que la culpa fue mía", el largo proceso para denunciar un asalto en el Metro

Sospecho de 2 mujeres y un hombre; una de las mujeres era de tez blanca y cabello rubio, ojos de color verde, mas o menos 1.65 de altura, complexión robusta y la otra mujer de tez morena con la ceja tatuada, dientes grande, de aproximadamente 1.60, complexión delgada. El hombre era tez morena, complexión delgada, le faltaba una parte de ambas cejas y le faltaba un diente. Una de las mujeres me dijo que le habían robado su maquillaje y me preguntó por mi teléfono y señaló a quien según ella y las otras dos personas era quien me asaltó, eso se me hizo muy tonto pues si habían visto sacar algo de mi mochila me lo hubieran hecho saber de inmediato", cuenta.