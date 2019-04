"Parecía que la culpa fue mía", el largo proceso para denunciar un asalto en el Metro

FRIDA MENDOZA 14/04/2019 07:55 p.m.

El sábado mientras viajaba en la línea 12 del Metro, Benjamín fue asaltado y poder denunciar el robo de su celular fue un calvario, "parecía que la culpa fue mía", relata con coraje e impotencia.

En la tarde cuando Benjamín estaba en la estación Mixcoac fue empujado por dos mujeres y un hombre al momento de ingresar al vagón, sin embargo dos estaciones después se dio cuenta que ya no tenía su celular en la mochila.

Sospecho de 2 mujeres y un hombre; una de las mujeres era de tez blanca y cabello rubio, ojos de color verde, mas o menos 1.65 de altura, complexión robusta y la otra mujer de tez morena con la ceja tatuada, dientes grande, de aproximadamente 1.60, complexión delgada. El hombre era tez morena, complexión delgada, le faltaba una parte de ambas cejas y le faltaba un diente. Una de las mujeres me dijo que le habían robado su maquillaje y me preguntó por mi teléfono y señaló a quien según ella y las otras dos personas era quien me asaltó, eso se me hizo muy tonto pues si habían visto sacar algo de mi mochila me lo hubieran hecho saber de inmediato", cuenta.

Benjamín no esperó y se acercó a los policías de la estación Zapata quienes le dijeron que "no podían hacer nada" y que "ya sabe cómo son".

Sin embargo, se acercó a otro policía que lo envió al Ministerio Público del Parque de los Venados. En ese momento, la travesía para poder denunciar comenzó.

"Me hicieron esperar por dos horas a pasar y cuando por fin pasé me tocó con un señor que de verdad me hizo sentir lástima por el sistema, por las personas que son responsables de atender este tipo de situaciones", explica.

Benjamín se enfrentó a comentarios que indirectamente decían que los funcionarios ya se iban a ir, que la denuncia era un proceso tardado y que no pasaría nada e insinuaron que si no se había "auto-robado".

Me hicieron comentarios como 'búsquele en el celular la dirección, ah no, que se lo robaron verdad', me hicieron sentir muy incómodo la verdad"

Finalmente, Benjamín logró interponer su denuncia con número de carpeta CI-FBJ/BJ-1/UI-1 S/D/02568/04-2019, sin embargo coincide en por qué mucha gente no denuncia: "tardé cuatro horas, es horrible".

Robos en el Metro

En 2019 se han denunciado mil 58 robos a bordo del Metro, según refleja el Portal de Datos Abiertos de CDMX. En enero se presentaron 339 denuncias, 379 en febrero y 340 en marzo.

