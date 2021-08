"Parar nos afecta pero una comisión tan baja, mucho más": gaseros en CDMX

En un suspiro tras subir tres pisos "de un hilo" un tanque de gas de 20 kilos en un edificio del centro de la Ciudad de México, Francisco reconoce que el reciente paro de gaseros golpeó sus ingresos pero perder la comisión que recibía lo afectará mucho más.

"Tienen que llegar a un acuerdo (las autoridades con los gaseros) si no vendrán más manifestaciones el próximo lunes y ahora vamos a bloquear", alertó el hombre de 40 años mientras apretaba la tuerca de un tanque de gas LP.

Francisco platica apurado pues la demanda de gas aumentó luego de que el martes y miércoles se negaran a dar servicio tras la limitación de los precios máximos del gas establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En Ciudad de México, según la regulación de precios de la CRE, ningún usuario deberá pagar más de 11.52 pesos (0.58 centavos de dólar) por litro para tanques estacionarios y 21.33 pesos (1.07 dólares) por kilogramo, cuando se trate de cilindros metálicos.

"Nosotros (repartidores de gas LP) quedamos muy afectados, la verdad. Si vendiendo 15 o 20 tanques ganaba poco menos de 10 pesos por tanque, me llevaba más de 150 pesos diarios más mis propinas, ahora con esto (limitación de precio del gas y por lo tanto, la comisión), estoy ganando 50 centavos por tanque", explicó Francisco.

LAS COMISIONES EXPLICADAS

Con el inicio del paro, La Silla Rota consultó a Ramsés Peches, especialista en temas de competencia y energéticos, quien coincidió que el problema radica en la reducción en las comisiones que obtienen los gaseros para que el servicio llegue al usuario final.

Según explicó el especialista, en el caso del gas estacionario en la capital, antes de los precios máximos había una comisión de 4.7 pesos por litro, y ahora 0.52 centavos.

Mientras tanto, en el mercado de tanques, antes de los precios máximos la comisión era de 8.41 pesos por litro, y ahora es 1.50 pesos.

Asimismo, Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos dijo que establecer precios máximos del combustible "no le pegó a nadie de las grandes familias del Gas LP, pues muchas de ellas ya ni siquiera venden al menudeo. Se apoyan en comisionistas independientes para llevar los cilindros a las casas y justo a ellos, los que les pega el precio máximo,

De ahí el potencial desabasto". "Gran parte de los comisionistas laboran sin ningún tipo de permisos, son los intermediarios que se encargan de llevar el gas a los hogares y no es un costo reconocido en el precio final de venta"

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO DE CDMX?

A pregunta expresa de si el Gobierno y los gaseros llegaron ya a un acuerdo, Claudia Sheinbaum señaló únicamente que el trabajo de colaboración es para garantizar la distribución del energético.

"No se puede ser rehén de ningún distribuidor para poder cumplir con un mandato que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y que tiene beneficio para los que menos tienen, para los más pobres, para las colonias populares de nuestra ciudad; para todos, en realidad, porque no es que en unos lados el precio va a estar en un costo y en otro esté en otro, no; es un precio único para todo el país, o más bien para la Ciudad de México, porque es por regiones –de acuerdo a la distribución– y, ese precio se tiene que conservar, se tiene que aceptar, es un precio que se va a ir actualizando por parte de la Comisión Reguladora de Energía", dijo.

Sheinbaum pidió a la ciudadanía denunciar a través de las redes sociales del Gobierno capitalino cualquier incumplimiento al precio justo del Gas LP para que a su vez, esas quejas sean canalizadas a la Profeco.

fmma