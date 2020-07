Paramédicos de Cruz Roja afirman que las familias no creen en el covid

LERMA.- Aunque han transcurrido cuatro meses desde que inició la pandemia del covid-19 en México, a Ricardo Magaña, paramédico de la Cruz Roja en Lerma, Estado de México, le sigue sorprendiendo que la población continúe creyendo que este virus no existe y que, a pesar de que los pacientes tienen todos los síntomas relacionados con la enfermedad, sus familiares se nieguen a que los pacientes sean trasladados a un área designada para ellos.

Aunque Ricardo no ha sido agredido físicamente como le ha sucedido a algunos de sus compañeros paramédicos de esta institución, sí ha tenido que lidiar y confrontarse con las familias que piden que se realice el traslado cuando los pacientes ya cuentan con síntomas graves, están a punto de fallecer o con aquellos que imploran que su padre, madre, abuelo o hija, por citar algunos, sea atendido en el lugar y no se ingrese a un hospital designado como covid-19.

Ricardo, paramédico de la Cruz Roja en Lerma

"Hoy, por la tarde, tuve que realizar el traslado de una paciente que tenía toda la sintomatología del covid-19 y cuando llegamos, la familia se negaba a que nos la lleváramos para ingresarla a un área covid. Estaban renuentes porque no creían en el virus y nos reclamaban que la llevaríamos ahí para que se contagiara, aun cuando ella ya presentaba todos los síntomas, pero entendemos que es parte de la desesperación y de las mentiras que a veces dice la gente vía telefónica para conseguir una ambulancia y una atención inmediata", relata.

Los que más servicios demandan

Desde que llegó el virus del SARS-Cov2 a México, la Cruz Roja ha realizado mil 207 servicios para pacientes con síntomas relacionados con el covid-19 en el Estado de México, aunque solo la mitad, 586, requirieron ser trasladados a bordo de una ambulancia a uno de los hospitales designados para la atención de los mismos.

Naucalpan fue el municipio que más servicios requirió, con 191 casos; seguido de Nezahualcóyotl, con 137, Tlalnepantla, con 119; Atizapán, con 106, Huixquilucan, con 98; Ecatepec, con 76; Cuautitlán Izcalli, con 67; Toluca, con 61; Nicolás Romero, con 58; y Metepec, con 53.

El coordinador estatal de Socorros de la Cruz Roja en el Estado de México, Francisco Rodríguez Abarca, indicó que estos traslados se realizaron sin un costo para los pacientes o sus familias, como parte del compromiso humanitario que tiene la institución y de un convenio que la institución estableció con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual el sector salud buscaba despresurizar los hospitales, mediante la movilización de los enfermos, cuando un área ya estaba saturada.

"Yo llevo 32 traslados de covid-19 hasta ahora y aunque al principio sentimos muchos nervios acerca de cómo íbamos a tratar a los pacientes, hoy solo sentimos frustración de que mientras nosotros ponemos en riesgo nuestra vida y la de nuestras familias, la gente se comporta como si no pasara nada. Gracias a los protocolos que hemos llevado en el trabajo y en mi casa, no me he contagiado, pero no todos han corrido con la misma suerte", asegura.

Negligencia familiar

Cuando dos paramédicos de la Unidad de Rescate y Urgencias Médicas de Huixquilucan salieron de su base, ubicada en Interlomas, para realizar el traslado de un paciente en la segunda quincena de abril, jamás imaginaron que la actividad que realizaban todos los días, les cambiaría la vida.

Y es que los familiares del paciente negaron alguna sintomatología relacionada con el covid-19 y no solo eso, sino que también duplicaron el servicio al llamar a la Cruz Roja de Huixquilucan. Al llegar al lugar, el hombre entró en paro cardiorespiratorio, por lo que los cuatro paramédicos iniciaron la maniobra para resucitarlo, aunque fue imposible regresarle la vida pese a los esfuerzos.

Una vez que iban saliendo de la vivienda, un vecino les comentó que la víctima era portadora del coronavirus, lo que significó que, desde ese momento, todos podían estar contagiados por una negligencia familiar, ya que, para entonces, no estaban bien establecidos los protocolos de seguridad biológica a nivel nacional para el personal que atendía a los enfermos de este virus.

Uno de ellos fue Julio César Sánchez, uno de los 20 paramédicos de esta corporación, que han dado positivo a este virus desde el inicio de la contingencia sanitaria, aunque solo uno de ellos requirió de hospitalización y dos más se mantienen activos, pero reportan síntomas leves y se espera que, en los próximos días, sean dados de alta.

Vivir con el virus

La razón del contagio de Julio César se debió a que uno de sus compañeros le transmitió el virus, sin saberlo, cuando prestaban juntos un servicio.

"En la parte personal fue difícil porque pasé solo el proceso en una vivienda que rentó a través de un convenio la corporación con un servicio de hospedaje por aplicación móvil. La parte mental es fuerte porque hay incertidumbre sobre qué va a pasar en los siguientes días, ya que es nuevo esto y no hay un tratamiento, pero por fortuna no tuve alguna complicación, solo síntomas atípicos y no fue necesario que cayera en un hospital", narra.

Aunque los síntomas iban disminuyendo, la zozobra permaneció por dos semanas en la mente de Julio César, quien no deseaba que le sucediera algo similar a lo que le ocurrió a una mujer de 57 años que atendió semanas antes y cuyos familiares se negaron a conectarla al ventilador mecánico que necesitaba para mantenerla con vida en un hospital y, en su lugar, optaron porque muriera en casa.

Aplicarán pruebas a paramédicos

Aunque el Estado de México reporta una disminución en el número de contagios en las últimas semanas y la ocupación hospitalaria disminuyó al 45 por ciento, los paramédicos piden a la población no confiarse y seguir manteniendo las medidas de sana distancia, así como el uso del cubrebocas y caretas, así como el mantener el lavado constante de manos.

Mientras tanto, a partir de hoy, la Cruz Roja aplicará mil pruebas de laboratorio a igual número de paramédicos de los mil 350 que conforman esta delegación en el Estado de México, para evitar un nuevo contagio entre el personal.

"Aunque el semáforo esté cambiando, aún debemos de seguir respetando el quedarnos en casa y salir lo menos posible de nuestros hogares, pues todavía es posible que una sola persona asintomática, pueda contagiar a muchos solo por visitar una plaza o un parque. No bajemos la guardia", piden los paramédicos a la población.

(Sharira Abundez)