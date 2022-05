Parálisis y opacidad imperan en II Legislatura del Congreso de CDMX

El Congreso de la Ciudad de México es el que recibe más recursos de todo el país: 2 mil millones de pesos al año. Aunado a eso, ocupa uno de los lugares más bajos en materia de transparencia, el 30 de los 32 congresos locales, con 18.6 puntos de un total de 100.

El cuerpo legislativo de la capital del país termina este lunes su segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente a la II Legislatura de su historia como Ciudad de México, en medio de escándalos y datos desalentadores sobre su trabajo.

De acuerdo con los resultados de la evaluación de transparencia de las instituciones capitalinas, presentados por el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (InfoCDMX), el Congreso calificó con 89.82 puntos de 100 posibles, en 2020.

Una evaluación realizada por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) en ese mismo año, a los 32 congresos locales, reveló que el Congreso de la Ciudad de México calificó con solo 18.6 puntos en materia de transparencia proactiva, es decir, qué tanto abre y facilita el acceso a sus gastos y su trabajo.

El mismo estudio revela que la media de calificación en México, sobre transparencia proactiva de congresos locales, es de 40.9. El Congreso de la Ciudad de México está muy por debajo de la media nacional.

Además de esos datos, en la II Legislatura se han presentado más de 890 iniciativas de reforma o de nuevas leyes sin que avancen en el trabajo legislativo, pues solamente 77 se han avalado como dictamen, lo que expertos consideran como "parálisis legislativa".

La propuesta más recientemente aprobada fue presentada por Morena, se avaló este viernes en medio de la inconformidad de los diputados de la oposición y el reclamo de éstos por calificarla como un "golpe a la democracia". La propuesta se concretó en la desarticulación de 5 áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Para Federico Döring, diputado local panista, "este es el peor cuerpo legislativo" que recuerda, pese a que 24 de los 66 legisladores de la I Legislatura se repitieron. En contraste, la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, defiende el trabajo legislativo y dice que hay una "falsa percepción", lo que atribuye a la oposición.

EL QUE MÁS RECIBE

La organización Visión Legislativa realizó el ejercicio de comparar los recursos netos que reciben los congresos de cada entidad y calculó el porcentaje que reciben del Presupuesto de Egresos local. Encontraron que, cuantitativamente, el de la Ciudad de México es el que recibe más recursos, con 2 mil millones de pesos, equivalente al 0.85 % del presupuesto total de la Ciudad de México.

En entrevista con La Silla Rota, Juan Pablo Mansur, investigador de la organización, sostiene que el Congreso de la Ciudad de México se ha caracterizado por su opacidad, pese a ser el que más recursos recibe.

Ese 0.85 % (de recursos) es bastante alto. Mas allá del dato duro es ver qué está haciendo el Congreso en sus áreas administrativas y cómo se está transparentando

El Congreso que le sigue al de la Ciudad de México, en recursos que recibe, es el del Estado de México, con 75 legisladores, que para este año se le asignaron mil 231 millones de pesos, equivalente al 0.38 % del presupuesto estatal.

Después está el Congreso de Jalisco, con 38 diputados y con un presupuesto de mil 154 millones de pesos, equivalente al 0.84 % del presupuesto de egresos.

UN CONGRESO OPACO

La organización Visión Legislativa monitorea a los congresos locales desde hace años. Mansur dice que, en la práctica, tratar de extraer información del Congreso capitalino "es tortuoso".

Un ejemplo de ello es la Gaceta Parlamentaria, que es prácticamente inaccesible para cualquier persona que quiera acceder a ella. Los formatos son cerrados y no hay una forma fácil o amigable de acceder a esta información para la ciudadanía, consultar o generar investigación apropiada como hacemos nosotros o incluso para el propio periodismo

La Silla Rota consultó la página del Congreso en la ventana de la Gaceta, y detectó que tarda en abrir y lo que aparece a continuación es un PDF del documento, en el que para encontrar un tema hay que revisar página a página y dejar la vista en el intento, ya que por lo menos cada uno contiene 300 páginas.

Carece de pestañas con apartados como votaciones, anexos que incluyan las iniciativas presentadas, intervenciones, prevenciones y convocatorias, como sí lo tiene la Cámara de Diputados federal, lo que facilita la búsqueda.

"Si bien en el índice los documentos vienen hípervinculados, gran parte de ellos vienen escaneados y el formato no permite una búsqueda rápida de la información. Sería más viable que haya una especie de micrositio con un apartado para cada tipo de documento: iniciativas, dictámenes, votaciones, comunicados, agendas legislativas, tal como lo maneja la Cámara de Diputados".

En la página web del Congreso de la Ciudad de México, los acuerdos de la Junta de Coordinación Política solo llegan hasta el 14 de diciembre del 2021. Las listas de asistencia mensual también son PDF (no vienen por sesión, por lo que se desconoce quiénes faltaron en sesiones como la del 17 de marzo, en la que por falta de quórum se suspendió).

El Diario de los Debates está actualizado hasta el 2 de octubre del año pasado.

Otra desventaja es que es complicada una búsqueda a través del tiempo, porque la Gaceta viene por sesión y la persona usuaria tendría que conocer la fecha previamente si quiere rastrear material por temática.

"Es un llamado a ser más accesibles y en cosas tan pequeñas como la Gaceta que ahí se le da seguimiento a todos los asuntos que se aprueban, iniciativas, comunicados, trabajo en comisiones, dictámenes, el llamado es a la transparencia y que el ejercicio del gasto se transparente", agrega.

También es difícil acceder a los gastos asignados a los grupos parlamentarios, "algo que no es exclusivo del Congreso capitalino", aclaró el investigador.

Es complicado lo del gasto. Hay acceso por unidades administrativas del Congreso, pero no hay información y, al no haberla, las personas no van a poder evaluar y decidir si van a votar por la reelección de quien los representa. Esto no es irrelevante, porque si no tienen esa herramienta, que empodera a las personas, no van a poder tomar una decisión

Tampoco hay información sobre aquellos diputados que buscaron la reelección el periodo pasado, informes legislativos, currículo vitae de los legisladores –solo hay una hoja general llenada a mano– ni datos de contacto de sus equipos de trabajo, o de las votaciones.

"Mucha información está dispersa y es de difícil acceso", aseguró Mansur.

DE DESEMPEÑO DEFICIENTE

Luis Carlos Ugalde, expresidente del antes Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) y experto en análisis político, consideró que el Congreso de la Ciudad de México "ha degradado su actuación y su desempeño es deficiente".

"Por cierto, si se trata de ahorrar dinero, sale más del Congreso que del Instituto Electoral", dijo en relación con el recorte que se realizó al IECM, cuyo presupuesto de este año es de 1 mil 201 millones de pesos, mientras que el Congreso tiene un presupuesto de 2 mil millones.

El diputado Federico Döring no tiene dudas cuando afirma que, desde 1997 –cuando llegó la democracia a la Ciudad de México– el actual cuerpo legislativo de la II Legislatura "es el más mediocre", incluso pasando por la Asamblea Legislativa.

No ha aprobado nada trascendente y solo ha sido pirotecnia política en tribuna. Hay más denuncias por violencia política y de género de ambos lados que leyes importantes aprobadas

Se refiere a algunas denuncias, como las presentadas por su compañera Luisa Adriana Gutiérrez en contra del diputado morenista Norberto Nazario, por acoso sexual; y la que presentó por violencia política de género la coordinadora de Morena, Martha Ávila, contra el panista Ricardo Rubio.

Döring también mencionó que el desempeño de la actual legislatura ha sido "malo en lo cuantitativo y lo cualitativo". Entre los temas pendientes está la Ley de Ordenamiento Territorial, la de modificación a las corridas de toros, los paquetes de bienestar animal y la reforma electoral.

En cuanto a rendición de cuentas, los avances han sido nulos y las preguntas parlamentarias para enviar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como parte de la glosa por su tercer informe, ni siquiera han sido aprobadas

SALIDAS ABONAN A PARÁLISIS

Entre febrero y marzo de este 2022, 13 legisladores de Morena –el grupo parlamentario mayoritario en el Congreso capitalino– pidieron licencia para hacer proselitismo en favor del proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El investigador Juan Pablo Mansur dijo que "por supuesto que afecta el trabajo legislativo, más que haya algunos (de los que se fueron) que resultaron reelectos".

Tienen un compromiso con los capitalinos y lo que esperaríamos, como personas y organizaciones, es que, en vez de desvincular este canal de representación, se fortalezca a través de un compromiso por parte de ellos no solo en su trabajo, sino en el ejercicio de sus facultades

El panista Federico Döring coincidió con Mansur en que las licencias de los legisladores –entre quienes estaban Valentina Batres, Carlos Hernández Mirón, Alberto Martínez Urincho, Octavio Rivero y Gerardo Villanueva– afectaron el trabajo del Congreso. "Se fueron a la grilla de revocación los mejores de ellos".

EL TRABAJO LEGISLATIVO

La Silla Rota solicitó al área de Servicios Parlamentarios datos sobre el trabajo legislativo del primer y segundo periodo de la actual Legislatura, pues es prácticamente imposible acceder a los datos a través de la página del Congreso.

El total de iniciativas presentadas suma 897 –en ambos periodos de sesiones ordinarias–, pues durante el receso se presentaron 14 más, y quedan 804 iniciativas por dictaminar, 77 dictámenes a iniciativa, y una iniciativa desechada en comisión.

De las 77 iniciativas dictaminadas, 35 son de Morena, 15 del PAN, 4 del PRD, 13 del PRI, dos de la Asociación Parlamentaria Verde, 1 del Partido del Trabajo y otra de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ha enviado 8 iniciativas y 5 ya fueron dictaminadas. La iniciativa desechada en comisión es del PAN.

"LOS CONGRESOS NO SON FÁBRICA EN SERIE"

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Martha Ávila, negó que haya parálisis legislativa en el Congreso capitalino.

En el primer año Morena y nuestros aliados hemos presentado alrededor de 500 iniciativas, se ha construido una falsa percepción de que no trabaja el Congreso, es falso. Es una afirmación de propaganda de la oposición. Hemos aprobado cerca de 100 iniciativas importantes, el trabajo no es a destajo, hay que hacer el análisis de las iniciativas, en análisis comparativo de otros países y legislaturas de otros tiempos el promedio es similar. No está fuera del parámetro

"Los congresos no somos una fábrica de producción en serie, y aunque se presenten miles de iniciativas no es posible aprobar todas, no todas cumplen, tienen inconstitucionalidades y luego hasta reformar, en lugar de ayudar afecta al resto del articulado".

En opinión de Ávila, quien resultó reelecta, la actual legislatura es más complicada, ya que, si bien 24 diputados tienen experiencia, porque también fueron reelectos, los otros 42 no, porque vienen de ser asesores sin experiencia.

"Además que los consensos nos generan retrasos y se trae una actitud descalificativa", dice, y recuerda cuando su compañera, Valentina Batres, fue llamada "violentina" por la panista Daniela Álvarez.

"Eso no ayuda a que se pueda avanzar en los consensos", critica.

Las sesiones suspendidas, los conflictos, como el de Álvarez, o la acusación de Luisa Gutiérrez contra Nazario Norberto por acoso sexual, ¿cómo afectan?

"No hubo afectaciones, es una cuestión interna de relaciones entre nosotros que no afecta el trabajo legislativo. Yo misma tuve un asunto de esta naturaleza con el diputado Ricardo Rubio –por violencia política de género– y di el cauce legal para resolverlo a la distancia. Aquí tenemos relación con diputados y es nuestro trabajo y Luisa nunca entendió que no puede hacerse en el Congreso, es cuando digo que hacen falta más tablas políticas".

¿Qué no entendió?

"No entendió que hay una relación de trabajo, nos eligieron para realizar el trabajo legislativo, ella decía ´me paro de esta sesión porque está alguien que me violentó, hay una cuestión de acoso sexual´ como dijo, eso no puede hacerse. Yo con Rubio mantuve una relación de trabajo y eso hizo que no hiciera lo que hicieron las del PAN, de ´me salgo´ y revientan la sesión.

"Tenemos que avanzar y ser diputadas con tablas políticas y aceptar que aquí es muy complicado, incluso Luisa pidió tener un guardaespaldas. Hay diputados que más allá de trabajo social vienen de ser asesores y aquí están viniendo, conocen el reglamento, pero también hay que tener tablas políticas".

¿El tema de las licencias solicitadas para el proceso de revocación, bajó velocidad?

"No, salieron por el derecho que tienen, a lo mejor con algunas limitantes en el reglamento del Congreso, pero tenemos una fórmula, nos votan a dos, porque a veces tenemos que salir a una comisión y tenemos que ver que en el Congreso haya gobernabilidad. Los suplentes no son de relleno. Tienen experiencia, con trabajo territorial y asumieron la presidencia, como Morena fuimos muy responsables para que todo el proceso legislativo fuera cuidado".

