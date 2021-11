Para pagar deuda millonaria, gobierno de Naucalpan intentará subastar autos chatarra

NAUCALPAN.- En su afán por hacerse de ingresos propios y salir adelante con los pagos de adeudos a trabajadores de la administración, el gobierno de este lugar venderá en subasta pública 478 vehículos de su propiedad que tiene catalogados como "chatarra".

Los vehículos se encuentran en distintos "encierros" como San Mateo Nopala, predio La Victoria, colonia El Conde y algunos en el sótano del edificio alterno del Palacio Municipal de esta alcaldía.

La propuesta de desincorporación de los vehículos la hará la alcaldesa Patricia Durán Reveles en el punto sexto de la sesión ordinaria de cabildo a realizarse de manera presencial el próximo miércoles 24 de noviembre.

(Fotografía: Especial)

De ser autorizada la desincorporación del patrimonio municipal de los 478 vehículos, su enajenación se realizaría mediante subasta pública, mediante el procedimiento que la ley correspondiente les permite, como llamar a postores, concurso de licitación y asignación y elección de la mejor propuesta.

Dentro del parque vehicular municipal a vender se encuentran camiones de basura, patrullas, ambulancias, camionetas y autos utilitarios, de los cuales la mayoría tienen averías mecánicas, o que incluso fueron parte de alguna colisión con otros vehículos, y por lo tanto quedarían inservibles.

(Fotografía: Carlos Medellín)

La semana pasada en cabildo se aprobó por mayoría de votos el desincorporar del patrimonio municipal dos predios uno que está en zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza y otro en pleno centro de este municipio denominado Predio La Victoria, solicitando por el primero, inicialmente 6 millones de pesos y por el segundo 260 millones de pesos.

En contraste, este día legisladores integrantes de la LXI Legislatura del Estado de México, del Partido Verde Ecologista de México, con sus homólogos de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza anunciaron que harán alianza para impedir que las administraciones salientes vendan el patrimonio municipal para saldar deudas.

La Coordinadora del PVEM Edoméx, María Luisa Mendoza detalló que hay cinco municipios que pretenden vender inmuebles para pagar sus deudas, que uno alcanza los 40 millones de pesos y que presentan atrasos en pagos por laudos desde el año 2003.

Los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de Movimiento Ciudadano (MC) y de Nueva Alianza (NA) en la LXI Legislatura del Estado de México, informaron este día que realizan una alianza para pronunciarse en contra de la enajenación de bienes por las administraciones municipales salientes con el propósito de solventar sus deudas.

"Hablar de un bien común es hablar de un beneficio colectivo, no personal, se desincorporan bienes para pagar laudos a una persona o para pagar a una empresa y no estamos en contra del pago a la empresa, ni en contra del derecho del trabajador que apeló, estamos en contra de que el último medio más inmediato para el municipio sea desincorporar este bien inmueble y darlo en venta para hacer pagos de una irresponsabilidad de quien fue alcalde o alcaldesa", reprochó María Luisa Mendoza Mondragón.

Acompañada de los Coordinadores de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, Martín Zepeda Hernández y Rigoberto Vargas Cervantes, María Luisa Mendoza detalló que hay cinco municipios que pretenden vender inmuebles para pagar sus deudas, que uno alcanza los 40 millones de pesos y que presentan atrasos desde 2003, por lo cual aseguró que el motivo de la alianza será para defender el patrimonio de los municipios, impulsar una construcción jurídica-administrativa, combatir la corrupción y el favoritismo para unos cuantos.

Diputados del PVEM, MC y NA, harán coalición en la LXI Legislatura del Estado de México para impedir que municipios enajenen bienes de sus patrimonios para saldar deudas (Fotografía: Carlos Medellín)

En su participación, Vargas Cervantes aseguró que respetan el derecho constitucional de los municipios y organismos descentralizados para desincorporar bienes inmuebles, se pronunció en contra de que los municipios acumulen pasivos laborales por despidos injustificados de los trabajadores y mal manejo de los juicios laborales.

En su momento, Zepeda Hernández aseguró que no se trata de ir en contra de las mayorías sino de defender el patrimonio de la ciudadanía y municipios, defender lugares para acceder a parques públicos, bibliotecas, centros para talleres o capacitaciones o escuelas públicas, "con esta seguridad de que hacemos lo correcto venimos a comunicarles que nuestros grupos parlamentarios no vamos a permitir ninguna actitud irresponsable donde no se escucha las voces de quienes nos eligieron", dijo tajante.

