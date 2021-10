Para ayudar a mujeres con cáncer lanzan "calza con causa" en Edomex

SAN MATEO ATENCO.-El cáncer de mama no perdona condición alguna, incluso en el último año ha aumentado la incidencia de esta enfermedad a nivel nacional, es por ello que en San Mateo Atenco se lleva a cabo la venta Calza con Causa, que busca ayudar a mujeres con esta enfermedad.

Kenjil López Cueva, presidente de la fundación Cancer Warriors en México, explicó que #CalzaConCausa nace de la iniciativa "El cáncer en la agenda" que busca qué fundaciones impulsen acciones enfocadas en la protección de los derechos de pacientes con esta enfermedad.

Actualmente, en la entidad mexiquense, el cáncer de mama es la primera causa de muerte más frecuente en mujeres y ello se debe en gran medida a que el 90 por ciento de los casos se detecta en etapas tardías.

Al día, a nivel nacional 75 mujeres reciben el diagnóstico que cambia sus vidas de manera contundente.

Es por ello que, en un esfuerzo conjunto con la alcaldesa electa de San Mateo Atenco, Ana Muñiz, se contactó a los artesanos del municipio para unir fuerzas y hacer frente a esta enfermedad que tan solo el año pasado tuvo un repunte del 16 por ciento.

Lopez Cueva destacó que, ante la desaparición del Seguro Popular y el permanente desbasto en medicamentos oncológicos, no hay recursos que alcancen para que una familia haga frente a la enfermedad por lo que hasta este sábado se llevará a cabo la venta Calza con Causa en el hotel Xanti.

"De verdad en un gesto empático con este grupo vulnerable van a poner a la venta el calzado y, de esa venta, de los recursos que se logren captar se van a poder otorgar mastografías gratuitas para mujeres de la región con el seguimiento correspondiente ".

Quienes salgan diagnosticadas con cáncer de mama, añadió, contarán con el seguimiento y se buscará asegurarles el tratamiento necesario para vencerlo.

En la Expo están participando más de 50 productores de calzado artesanal pero también vendedores de comida, estilistas y otros giros que además de donar, buscar reactivar sus economías ya que la pandemia de covid-19 los ha dejado casi en la quiebra.

"Estamos muy emocionadas de que se nos ayude a hacer frente a esta enfermedad, no tengo más palabras, no saben lo difícil que ha sido con el desabasto de medicamentos, pensamos muchas veces que no iba a tener mi quimioterapia y gracias a Dios, siempre hemos encontrado manos amigas. Lo único que puedo decir es que me arrepiento de no haber detectado antes el tumor, por eso le digo a las jóvenes que se exploren", refirió una de las beneficiarias.

La venta Calza Con Causa estará abierta hasta las 5:00 de la tarde.





(SAB)