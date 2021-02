Panteones suman 7 meses cerrados y con cupo limitado en inhumaciones

Los panteones llevan 7 meses de estar cerrados y no se permiten visitas. Sólo acceden para inhumaciones familiares de deudos y el número de personas que puede entrar es limitado: si se trata de una muerte por covid-19, el máximo permitido son 5 personas, y si el fallecimiento fue por una causa diferente, se permiten entre 10 a 20 personas, según informaron a La Silla Rota 11 alcaldías de la Ciudad de México.

La Silla Rota envió un cuestionario para que las demarcaciones territoriales nos informaran sobre la situación que prevalece en los cementerios de la ciudad. De acuerdo con las respuestas enviadas por las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, ninguna reporta haber saturado sus espacios disponibles y han tenido inhumaciones por fallecidos de covid 19 que van de los 4, como en Cuajimalpa, a los mil 1606, en Iztapalapa.

En panteones como el de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, sólo se permite que 10 días después de la sepultura, pasen 3 familiares de personas recientemente fallecidas a instalar la cruz. Después, otros 2 pueden pasar a supervisar el trabajo de la colocación completa de la lápida. Pero en fechas en las que acuden masivamente personas a ver a sus familiares, como el Día de las Madres o el Día del Padre, el acceso se suspendió.

Para el Día de Muertos se tomarán las mismas medidas, y entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre no se le permitirá la entrada más que a deudos que vayan a sepultar a un ser querido.

HAN QUERIDO INGRESAR DE MÁS

Según las respuestas de las alcaldías, y que fue respondido por 9 de las 16, algunos de los panteones han tenido incidentes de deudos que no se conforman con que sólo puedan entrar 5, 10 o 20 personas, según sea el caso.

En el panteón de Tarango, en Álvaro Obregón, un grupo insultó a personal del lugar, y aunque no hubo violencia, sí fue necesario llamar a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para disuadirlos de no entrar, dijo a La Silla Rota Citlali Mora, directora de apoyo a la Comunidad, adscrita a la dirección general de Desarrollo Social de la alcaldía de Álvaro Obregón.

En el panteón más grande la ciudad, el de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, funcionarios relataron que cuando hubo más casos de fallecimientos por la covid-19, a mediados de año, hubo grupos de personas que dieron portazo para entrar y despedir a sus seres queridos. Durante un recorrido realizado por La Silla Rota se presenció que había algunas personas que querían entrar, pese a no tener a alguien recientemente fallecido.

A pesar de dichos incidentes, funcionarios de las mencionadas alcaldías afirmaron que en general los deudos han respetado las medidas de acceso restringido durante estos primeros 7 meses.

Aunque al inicio de la pandemia se difundió la información de que la incineración era necesaria para los fallecidos por covid-19, según las respuestas de las autoridades de las alcaldías, no es obligatoria, pero sí es una recomendación sanitaria.

No todos los panteones tienen crematorio. En Álvaro Obregón en el panteón de Tarango se habilitó uno que estaba desvalijado, pero aún no funciona y las incineraciones se hicieron en Palo Alto, Cuajimalpa.

Además de las mencionadas alcaldías, la de Cuauhtémoc también atendió a La Silla Rota e informó que aunque hay dos panteones, no son administrados por la alcadía. Uno es público y su administración está a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal). El otro es el Francés, pero es privado.

A continuación, La Silla Rota presenta parte de las respuestas de las alcaldías sobre el manejo de los panteones durante los primeros 7 meses de la pandemia.

IZTAPALAPA TIENE EL PANTEÓN MÁS GRANDE

En Iztapalapa se encuentra el panteón con mayor capacidad de la ciudad de México, el de San Nicolás Tolentino, con una capacidad de aproximadamente 400 mil fosas, de las cuales 50 mil están disponibles hoy, de acuerdo con el Director de Gobierno y Protección ciudadana de la alcaldía, Carlos Cervantes.

El funcionario explicó a La Silla Rota que en San Lorenzo Tezonco hay 100 mil fosas hechas y 5 mil disponibles en terreno virgen, más las que se puedan exhumar.

“Abrimos 2 mil 600 tumbas y no se han usado todas y recibimos cadáveres no sólo de varias alcaldías, sino del estado de México”.

En Iztapalapa existen 10 panteones, de los cuales 7 son vecinales, 2 civiles y uno es general.

Respecto a las medidas tomadas en los panteones para evitar la propagación del virus, explicó que hicieron un cerco sanitario y reducción del número de visitantes. Además, en el cortejo por covid solo ingresan 5 personas a la inhumación, mientras que por otra causa de muerte ingresan 15 personas.

“En la cremación del cadáver con covid-19 solo ingresa una persona, y sin covid-19 ingresan 5 personas, No hay servicio en las salas de velación, no se permite el ingreso a niños, adultos mayores de edad, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. Se redujo la plantilla de personal de campo y administrativo en los panteones San Nicolás Tolentino, San Lorenzo Tezonco y general de Iztapalapa a un 30 por ciento. Se está otorgando a los usuarios y trabajadores de los panteones gel sanitizante, cubre bocas, guantes y caretas”.

Además, informó que en el panteón civil San Nicolás Tolentino se abrieron 2 mil 634 fosas, en San Lorenzo Tezonco 2 mil 588, en panteones vecinales 768 y en el panteón general de Iztapalapa 262.

“(Por covid) se realizaron 1 mil 606 inhumaciones y no se realizaron exhumaciones porque por el momento se encuentran suspendidas ya que no es esencial”.

La alcaldía brindó apoyos gratuitos a todos los fallecidos por covid-19, quienes quedaron exentos de pago.

ÁLVARO OBREGÓN, CON 40 CASOS SOSPECHOSOS

La directora de Apoyo a la Comunidad, Citlali Mora, dijo a La Silla Rota que la alcaldía maneja los panteones de Santa Fe, San Rafael y Tarango. Además, hay 3 vecinales que se rigen bajo el reglamento de panteones, pero son para pueblos originarios: Santa Rosa, San Bartolo y Tetelpan y hay 3 privados que noson administrados por la alcaldía.

La capacidad de los panteones públicos en conjunto es de 29 mil 150 fosas. Los de pueblos originarios los manejan las comunidades y el gobierno da la autorización de qué personas se pueden inhumar.

Tarango es el panteón con mayor capacidad, con un aproximado de 16 mil 800 fosas, ya que se está realizando es un censo.

“Estamos levantando el censo fosa por fosa en los tres panteones públicos. No se tenía este dato establecido y se comenzó a trabajar a raíz de la covid para ver cuántas fosas existían. Desde febrero comenzaron a sacarse estos datos y hasta el momento no se han rebasado las disponibles”, dijo.

De acuerdo con la funcionaria, desde marzo a la fecha se han inhumado 40 cuerpos con sospecha de covid en los tres panteones.

“La mayoría de las veces llegan por muerte con sospecha de covid, entonces no podemos decirle a la gente que debemos incinerar forzosamente; son 40 los casos en tres panteones”.

Durante la emergencia sanitaria la alcaldía se alineó a los lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por covid, el protocolo de actuación interinstitucional para el manejo de personas fallecidas por sospecha o confirmación de covid y la guía de manejo de cadáveres por covid, emitidas por el gobierno de la ciudad.

Entre las medidas tomadas se cerraron los panteones, se limitó el acceso y solo se dan servicios de inhumación. Se limita el servicio de inhumación con un ingreso de hasta 10 personas en casos que no sean por covid. Lo que se empezó a hacer en el Tarango fue que se rehabilitó un crematorio que estaba ahí, para estar en posibilidad de dar atención a personas que fallecieran por covid o por sospecha. Los protocolos que se manejan es que tendrían que ser preferentemente cremados.

Actualmente se encuentran en la etapa de solicitud de permisos sanitarios, por lo que el crematorio aún no está en funciones, y si la muerte es por covid, los familiares deben llamar al 911 para que les digan a qué crematorio deben acudir.

Entre el personal encargado del panteón no ha habido contagios y cuentan con equipo de protección como careta, guantes, trajes blancos y cubrebocas.

A quiénes quieren visitar a sus familiares sepultados, se les comenta que están cerrados por la cuestión pandémica.

Mora recuerda que el 10 de mayo, Día de las Madres, no hubo tanta afluencia como se esperaba.

“La gente sí lo fue entendiendo, lo visibilizó como un riesgo para ellos. Ahorita estamos haciendo campaña para el 1 y 2 de noviembre, días culturalmente importantes para los mexicanos. En principio están cerrados los panteones y continuarán así”

-¿Los negocios de afuera son obligados a cerrar?

-En la difusión y campaña se pide que no haya romerías o mercados afuera de los panteones.

-¿Ha habido incidentes?

-Tuvimos un caso en el panteón Tarango, donde más de 10 personas querían entrar a la inhumación, por caso no covid. Se requirió el apoyo de Seguridad Ciudadana y se controló. Sí se complicó un poquito, pero no pasó a mayores. A veces la gente quiere entrar. No hubo situación de riesgo.

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CON EL PANTEÓN MÁS PEQUEÑO

En la alcaldía Benito Juárez sólo hay un panteón público: el de Xoco, ubicado en Eje 1 Poniente, Avenida México Coyoacán s/n entre Av. Río Churubusco y calle Mayorazgo, colonia Xoco, C.P. 03330.

Tiene un total de 5 mil fosas, 4 mil 777 son perpetuidades, 223 son fosas temporales (disponibles), 189 para niños y 34 para adultos. Carece de crematorio.

Ahí, como en otras alcaldías el cierre del panteón ha sido total durante el Día de las Madres y lo será para el Día de Muertos, para evitar aglomeraciones y contagios. En la primera fecha se cerró del 8 al 10 de mayo y para la segunda será del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Adicionalmente, solo se permite la entrada a un máximo de 15 personas y éstas deben cumplir con las restricciones establecidas por el gobierno de la Ciudad de México para evitar la propagación del coronavirus.

Desde el 20 de marzo hasta el 13 de octubre de este año se han abierto 84 fosas, 74 para inhumaciones, 7 exhumaciones y 3 reinhumaciones de restos de otros panteones. De las inhumaciones, 6 han sido por casos sospechosos por covid-19, y 1 confirmada por la misma causa.

No ha realizado servicios gratuitos. El panteón Xoco no cuenta con crematorio.

XOCHIMILCO CUENTA CON 17 PANTEONES

En Xochimilco hay 17 panteones, con una capacidad de 47 mil 328 fosas. Xilotepec es el que tiene mayor capacidad, con 25 mil 803.

Las medidas obligatorias para los trabajadores son el uso obligatorio de cubrebocas, lavado constante de manos con agua y jabón y uso de gel antibacterial.

La alcaldía informó que sí ha habido contagios de coronavirus entre los trabajadores.

Sobre el número de inhumaciones registradas desde marzo a la fecha, se abrieron 1 mil 596 fosas, de las cuales 299 fueron para fallecidos por covid-19. Además, se realizaron 700 exhumaciones, de las cuales 250 aproximadamente fueron reutilizadas para inhumaciones por la misma causa.

En Xochimilco hubo servicios gratuitos para la cremación de cadáveres, incluso de otras alcaldías.

Los panteones han estado cerrados para las visitas durante 200 días, desde el 27 de marzo, incluyendo el 30 de abril, Día del Niño, el 10 de mayo, Día de las Madres y el Día del Padre. Sólo se mantuvo el servicio para inhumaciones e incineraciones.

Xochimilco es una de las alcaldías que mayor número de gente permite entrar al panteón, 20 para inhumación, y 2 para incineración.

Durante estos 200 días sí se han registrado incidentes de personas que han querido ingresar más allá del límite permitido de personas.

LOS PANTEONES DE MAGDALENA CONTRERAS REABRIRÁN HASTA SEMÁFORO VERDE

Magdalena Contreras tiene 5 panteones: San Nicolás 1 y San Nicolás 2, San Francisco, San Jerónimo y San Bernabé.

La capacidad de fosas es de aproximadamente 15 mil 851. San Francisco es el que tiene más, con 5 mil 499.

Durante la emergencia sanitaria debido a la covid-19, las medidas tomadas fueron el cierre de los panteones, a partir del 13 de abril, para evitar las aglomeraciones al interior, limitando el acceso y permitiéndolo solo para realizar inhumaciones, con un máximo 10 personas.

“Cabe hacer mención que los panteones se reabrirán cuando el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en verde”.

Entre los trabajadores de los panteones no ha habido contagios.

El número de fosas abiertas por covid-19, del 20 de marzo a la fecha es de 104. “No hubo exhumaciones, ya que en los casos que se retiraron restos, se reinhumaron en las mismas fosas”.

En el caso de esta alcaldía, sí hubo gratuidades a cargo de la Dirección General de Participación Ciudadana. La gratuidad cubre la inhumación, en los casos en los que lo solicitó el familiar.

En el caso de Magdalena Contreras el cierre es desde el 13 de abril. El límite máximo de personas permitidas es de 10 personas en los casos de covid-19 y 20 para los casos con otras causas de muerte.

No se han registrado incidentes, y Seguridad Ciudadana se encarga de resguardar y cuidar el aforo e ingreso a los panteones en el momento de las inhumaciones.

CUAJIMALPA SÍ REGISTRA CONTAGIOS EN PANTEONES

Cuajimalpa cuenta con 5 panteones, que son El Calvario, en San Pedro Cuajimalpa (administrado por la Alcaldía); San Pablo Chimalpa, San Lorenzo Acopilco y San Mateo Tlaltenango, los tres últimos vecinales, y el Jardines de Santa Elena en Zentlapatl, que es privado.

El total de fosas es de 13 mil 536 entre los 5 panteones. El Calvario es el que tiene más, con 9 mil 236.

Durante las inhumaciones solo se permite el acceso de 10 a 15 personas como máximo, con uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial, la medición de temperatura en el acceso y sana distancia.

Es de las pocas alcaldías donde sí ha habido contagios entre los trabajadores del panteón.

De las 353 inhumaciones y exhumaciones llevadas a cabo entre el 20 de marzo y el 13 de octubre, 4 fueron a causa de casos por la covid. También cuenta con servicio gratuito para familiares de víctimas de la pandemia.

El aforo se restringió desde el 20 de marzo y sólo se permite la entrada de máximo 15 personas con los protocolos sanitarios.

Se han registrado incidentes debido a que hay gente que intenta rebasar el número de personas permitido.

MIGUEL HIDALGO

La alcaldía cuenta con 2 panteones públicos y 7 concesionados. Estos últimos son el Francés de San Joaquín; el Español; Americano; el Monte Sinaí; el Alemán; el Británico y el Israelita.

Entre los panteones públicos y concesionados la capacidad total de fosas es de 690 mil fosas. El panteón público con mayor capacidad es el Civil de Dolores, con 250 mil y se tiene capacidad de apertura de fosas comunes según la demanda.

Entre las medidas tomadas durante la emergencia sanitaria, están la suspensión de trámites administrativos, acceso exclusivo a 10 dolientes mayores de edad y menores de 60 años que acompañan un cortejo fúnebre, equipamiento al personal con trajes micropermeables, máscaras filtrantes, toma de temperatura al ingresar, despachadores de gel antibacterial, uso de cubrebocas, manejo de cadáveres en estricto apego a la normatividad, exhorto a mantener sana distancia entre usuarios y personal, así como la sanitización constante de las áreas de trabajo.

No se han registrado contagios en los panteones públicos.

Entre el 20 de marzo hasta el 13 de octubre de este año se abrieron 1 mil 054 fosas en los dos panteones administrados por la alcaldía y la excavación de 3 fosas comunes con una capacidad de hasta 3 mil cadáveres. Del total de inhumaciones, 287 fueron de casos confirmados y probables de Covid-19.

También contó con servicios gratuitos y para cremación a familiares de fallecidos a causa de la covid.

Aunque el acceso al público ha sido restringido desde el 20 de marzo, todos los días se han ofrecido los servicios de inhumación y cremación a la ciudadanía.

VENUSTIANO CARRANZA, SÓLO UNA INHUMACIÓN POR COVID

En la alcaldía hay sólo un panteón, llamado Peñón de los Baños. Cuenta con una capacidad de 3 mil 500 fosas a perpetuidad.

El cementerio debió cerrar sus instalaciones desde el 18 de abril y solo se presta el servicio para inhumaciones, permitiendo un aforo de no más de 20 personas, mismas que deberán guardar la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas, lavado de manos, así como al ingreso la toma de temperatura y uso de gel desinfectante.

Entre el personal del panteón no se han registrado contagios.

Durante este período se tiene registrados 129 fosas, y conforme a los certificados de defunción, solo se tiene registrado un solo caso por enfermedad respiratoria aguda SARS-COV2, y no se han llevado a cabo exhumaciones.

Dentro del panteón Peñón de los Baños, no hubo apoyo para servicios gratuitos, toda vez que las fosas son a perpetuidad. La Alcaldía no cuenta con crematorio.

Desde que el panteón restringió las visitas, solo se permite un aforo máximo de 20 personas.

MILPA ALTA: PERMITEN ENTRAR HASTA A 25 PERSONAS

En la alcaldía de Milpa Alta hay 12 panteones, los cuales están cerrados desde el 21 de marzo de este año.

El aforo permitido para inhumaciones es de 25 personas, de acuerdo con información de la alcaldía.

La capacidad es de 20 mil 393 fosas, de las cuales solo se encuentran disponibles 3 mil 918. El panteón con mayor capacidad es San Jerónimo Miacatlán, con 3 mil 706.

Entre las medidas tomadas para evitar contagios están evitar cualquier tipo de ceremonia que congregue más de 25 personas y que se prolongue la permanencia de los visitantes en el cementerio. También, exhortar a que personas mayores de 60 años y menores de edad no asistan a los cementerios.

Una más es no permitir la realización de rituales fúnebres que conlleven reuniones o aglomeraciones de personas en contacto con el cuerpo. “En caso de realizarse un velorio, se recomienda sea menor de 4 horas, con féretro cerrado y con menos de 20 personas”.

Además, el usuario firma una carta compromiso donde se compromete a llevar a cabo las recomendaciones antes señaladas.

Se restringe la entrada a personas que presentan síntomas relativos a este padecimiento, se evita la venta de alimentos y bebidas, el personal que labora en el cementerio debe lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón desinfectante. El ataúd, al ser retirado de la carroza, deberá ser asperjado con solución desinfectante a base de 10 ml. de cloro comercial de concentración al 6 por ciento por 10 litros de agua y la carroza debe sanitizarse antes de abandonar el cementerio.

Dentro de los panteones no se han registrado contagios. Desde el 21 de marzo hasta el 13 de octubre se llevaron a cabo 583 inhumaciones, aunque no se informó cuántas por covid-19. Respecto a las inhumaciones, no hubo porque la alcaldía carece de crematorio.

Las inhumaciones por Covid-19, quedaron exentas de pago.

Los panteones han permanecido cerrados desde el 21 de marzo en curso, solo se da acceso cuando se va a realizar alguna inhumación.

TLALPAN, CON DOS CONTAGIOS EN PANTEONES

La alcaldía de Tlalpan tiene a su cargo 11 panteones civiles, uno delegacional y los otros 10 vecinales y ubicados en pueblos originarios. En estos últimos aún prevalecen los usos y costumbres, por lo que prevalece.

La capacidad de fosas de los 11 panteones es de 47 mil 182, y el que tiene más es el 20 de Noviembre, con 10 mil 390.

El número de fosas abiertas del 20 de marzo a la fecha es de 636, y las inhumaciones por covid sumaron 153.

“El número a reportar de inhumaciones que se realizaron por causa de muerte por covid-19 incluye tanto los casos sospechosos, confirmados y también las que se certificaron como neumonías atípicas”.

Además, se registraron 2 contagios entre los trabajadores de panteones. El primero fue el 7 de agosto y el segundo caso el 1 de septiembre.









