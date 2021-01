Pandemia y poca compra de los Reyes Magos afecta a artesanos jugueteros

TOLUCA.-Alrededor de 100 familias de artesanos del municipio de San Antonio la Isla, dedicados a la fabricación de juguetes de madera, se vieron perjudicados por la pandemia covid-19, pues en primer término, las autoridades locales no permitieron que se instalara el tradicional tianguis en vísperas de los Reyes Magos, que era su temporada más fuerte para hacerse de ingresos familiares y en segunda, percibieron que la gente no tuvo dinero para acudir a sus talleres o tiendas a adquirir el regalo hecho a mano.

En su pequeño taller, el artesano José Guadalupe Colindres, expresó con preocupación que para esta fecha especial solo hizo dos tocadores y cuatro caballitos, cuando en años pasados, vendía entre 130 y 150 piezas, entre caballitos, casitas, yoyos, valeros, trompos, perinolas, columpios, tinajeros, máquinas para hacer tortillas infantiles y juegos didácticos, entre otra gran variedad.

"Por esto de la pandemia solo estoy a expensas de lo que vengan y me pidan los Reyes Magos, porque las ventas bajaron a un 80 por ciento y todos los artesanos andamos de la patada, muy poco dinero es el que hay, hoy solo voy a entregar dos tocadores y un caballito, el día de ayer (lunes), tenía tres caballitos y se terminaron, no fue ni el 10 por ciento a causa de la pandemia, aunque hago de todo, en otra temporada me piden muebles o reparaciones, pero en esta ocasión hay muy poco dinero entre la gente.

Para hacer un caballito de madera que mucho les gusta a los niños y que cuesta 250 pesos, me tardo alrededor de un día y para hacer un tocador que cuesta 600 pesos me tardo tres horas y en lo que seca la pintura una hora más,", explicó el artesano mexiquense.

En tanto, el vendedor de juguetes de madera, Luis Mendoza Estrada, coincidió con el productor, de que la venta de juguetes "está muy baja en comparación a otros años, por la pandemia los costos de los insumos se elevaron bastante, las ventas vamos a decir que bajaron un 60 por ciento, lo que más vendíamos eran pupitres, camas, futbolitos, carros, cocinas y comedores".

En víspera de la visita de los Reyes Magos, el centro del municipio de San Antonio la Isla lució casi vacío, pues la autoridad local no permitió que se instalara el tianguis de juguetes de madera, ni tampoco que los artesanos exhibieran su gran variedad de productos afuera de sus casas o comercios, con el objetivo de evitar aglomeraciones que derivaran en más contagios y fallecimientos por la pandemia del nuevo coronavirus.

(Sharira Abundez)