Pandemia, tiempo difícil para ser un paramédico

Paramédicos de la Ciudad de México se enfrentan cada a día a distintos escenarios propiciados por la pandemia de covid-19, desde casos graves de la enfermedad hasta complicaciones por uso de remedios caseros como tratamiento para el coronavirus.

En la colonia Acueducto de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero, una paciente de 52 años con baja saturación, delirio y psicosis por covid fue atendida por paramédicos de la firma XE medica, informó Denise Maerker en el noticiario estelar de Televisa.

La mujer acusaba a su hijo de haber contagiado a toda la familia tras regresar de un viaje. Ante la persistencia de la persona, los paramédicos decidieron no abordarla a la unidad por falta de seguridad tanto para ella como para los trabajadores de la salud, además de que no contaba con pase hacia hospital alguno.

Más tarde, atendieron a un señor de 75 años en la colonia Guadalupe Proletaria, de la misma alcaldía. El paciente presentaba un cuadro por covid, con 32% de saturación de oxígeno en la sangre, tos y presión alta.

Otro paciente que atendieron, prefirió tratarse con remedios caseros, como el de dióxido de cloro.

Los paramédicos lamentan trabajar bajo el código azul, el cual se utiliza para determinar la prioridad con que un paciente ingresa o no al nosocomio. "Si el hospital o médico a cargo dice que no, no hay manera", dice un paramédico.

A diario, cada uno de las 20 ambulancias que componen la flotilla de esta empresa, atienden entre 6 y 8 emergencias, es decir, hasta 120 servicios.

Este domingo, la Ciudad de México reportó un total de 7 mil 288 pacientes internados, de los cuales mil 890 están en terapia intensiva.

