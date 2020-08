Pandemia no causó deserción de aspirantes a la educación media

Emiliano es uno de los más de 300 mil aspirantes que presentará el examen de ingreso al bachillerato. La fecha que le dieron es el 22 de agosto, dos meses después de la fecha que originalmente estaba programada.

Por un lado, se siente emocionado porque finalmente podrá concursar por un lugar para ingresar al bachillerato, pero al mismo tiempo, relata que han sido meses de estrés y encierro, por lo que "ya no me hallo, me siento desconectado y siento que tanto estrés no me ha dejado prepararme bien, porque dos veces nos cambiaron la fecha y llegué a pensar que el examen lo harían hasta el próximo año", contó a La Silla Rota.

A pesar de que la pandemia por covid-19 ha causado estragos económicos y ajustes sociales en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), no perturbó el interés de los miles de aspirantes que concursarán los dos próximos fines de semana por un espacio para cursar la educación media superior en la Ciudad de México y la zona conurbada.

HASTA EL 13 AGOSTO, 95 POR CIENTO TENÍA SU CREDENCIAL

De los 302 mil jóvenes que se registraron en febrero para presentar el concurso de asignación 2020 que organiza la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipens), el 95 por ciento ya imprimió el nuevo comprobante-credencial con el que podrá presentar su examen el 15, 16, 22 ó 23 de agosto; por primera vez se aplicará en dos fines de semana para mantener la sana distancia en este periodo de contagios por el virus SARS-CoV-2.

El vocero de la COMIPEMS, Javier Olmedo, informó que a todos los aspirantes Se les notificó por correo y teléfono que había nueva fecha y ya el 95 por ciento imprimió su nuevo comprobante-credencial. "Entonces veo con optimismo que no habrá ausentismo, no creemos que dejarán de ir los jóvenes. El examen es muy importante como para que los aspirantes abandonen el proceso".

Por el contrario, el vocero de esta Comisión consideró que si hubieran abierto nuevamente la convocatoria durante los meses de la pandemia "seguro muchos que pensaban ingresar a una institución privada habrían optado por registrarse para presentar el examen porque sus padres ya no les podrán pagar la colegiatura, pues habrá una deserción fuerte en los colegios privados, aunque no sabemos de qué tamaño será la pérdida de alumnos que tendrán estas escuelas".

HABRÁ MÁS VARIANTES DE EXÁMENES

En entrevista con La Silla Rota, Javier Olmedo destacó que a diferencia de años anteriores se diseñaron más variantes de exámenes para que no haya posibilidad de que el aspirante que presenta el examen este fin de semana le pueda pasar la información al que lo va a presentar dentro de 8 días, "siempre tenemos diferentes exámenes, pero ahora se aumentaron las variantes para que no exista esta posibilidad de pasar información".

Después de que la Comipens tuvo que posponer dos ocasiones el examen único de asignación para el ingreso al bachillerato, finalmente, con el acuerdo de la Secretaría de Salud, se aplicará los dos fines de semana próximos, que serán 15 y 16, así como 22 y 23 de agosto, en horario matutino y vespertino, a fin de guardar la sana distancia en las 142 sedes donde los jóvenes deberán responder el examen que consta de 128 preguntas para obtener un lugar en una de las escuelas de las nueve instituciones públicas de educación media superior que forman parte del Comipens.

Para imprimir el nuevo comprobante-credencial los aspirantes tuvieron como plazo del 3 al 14 de agosto, en dicho documento aparece la sede, día y horario que les corresponde, así como todas las medidas sanitarias que deben respetar para presentar el examen.

"Vamos a dividir a los grupos a la mitad para mantener la suficiente separación entre cada aspirante. Tenemos contemplado que, en aulas para 40 alumnos, ingresemos a un promedio de 20 jóvenes, quienes en la entrada serán sometidos a un proceso de sanitización, además de que los salones y planteles también han recibido una limpieza sanitizante", explicó el vocero de la Comipens.

EVITARÁN KERMES AFUERA DE LAS SEDES DE APLICACIÓN

Recordó que en años anteriores los aspirantes suelen ir acompañados de los dos papás o de toda la familia, por lo que se hacen aglomeraciones que en esta ocasión van a evitar, a fin de que no haya riesgos de contagio, "porque este tipo de concentraciones pueden propagar el virus".

Por ello, "se les sugirió que vayan solos o sólo con un acompañante, además de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y del Estado de México implementarán operativos para evitar aglomeraciones o que cierren las calles y no se haga una kermés afuera de las sedes, de modo que la intención es que impidan la instalación de puestos ambulantes afuera de las sedes".

EL ESTRÉS SE PROLONGÓ POR MESES

Antes de que iniciara la epidemia, Emiliano empezó un curso sabatino para prepararse para el día del examen; el concurso sería el 20 y 21 de junio, pero en mayo le avisaron que se posponía hasta nuevo aviso. En julio recibió un segundo aviso de que el examen se llevaría a cabo 8 y 9 de agosto, pero resultó que siempre no, que se posponía de manera indefinida.

El pasado 2 de agosto recibió un correo en el que le informaron que ya había nuevas fechas para el concurso de asignación y que podía ingresar con su folio para saber qué día y en qué sede le corresponde presentarse.

"La primera vez que lo cambiaron sentí un alivio para estudiar más, pero al pasar los días me preguntaba qué iba a ser de mi futuro, si realmente voy a entrar a una escuela; luego lo volvieron a cambiar y volví a sentir muchos nervios, porque mentalmente ya no me siento bien, estoy como perdido y aunque repaso mi guía y las simulaciones de exámenes, me siento desconectado", relató el joven que aspira ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria 3 de la UNAM.

Necesita un mínimo de 90 aciertos para entrar a dicha prepa, pero siente que al haberse pospuesto dos veces la fecha, la presión será mayor, aunque está contento de que ya pueda hacerlo, porque se termina este estrés prolongado en el que ha estado inmerso.

"Me he sentido muy estresado, me da gusto que al final podamos hacer el examen, pero los nervios se han prolongado mucho. Además del encierro ha sido muy complicado porque estaba pensando que ya no se aplicaría y que tal vez hasta el otro año, pero ahora sí y esos cambios mueven todo, pero qué bueno que ya se va a hacer, porque ya me quito esa larga espera".

DATOS DEL CONCURSO

142 sedes

128 preguntas

Los resultados se darán a conocer el 18 de septiembre

302 mil aspirantes se registraron para este concurso de ingreso al bachillerato

(Sharira Abundez)