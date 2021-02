Pandemia causó más hambre y violencia familiar, reconocen en CDMX

La llegada del primer caso de coronavirus va a cumplir su primer año en México y sus efectos se han manifestado de maneras diversas. En materia social y debido al encierro, ha aumentado la violencia de género y familiar, dice en entrevista con La Silla Rota la titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), Almudena Ocejo.

Y en lo económico, los menores ingresos que reciben las familias por el cierre o suspensión de actividades económicas, ha hecho que muchas personas recurran a los comedores públicos para comer, indicó la secretaria. Se han aumentado 5 mil comidas diarias, según informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el 8 de febrero.

"Sin ninguna duda, sin tener un análisis especifico de todos los casos y de la tendencia, pero en relación de los casos de violencia contra las mujeres y los reportes de violencia familiar sí puede existir esta correlación con la epidemia, la tensión, el encierro; a eso lo atribuimos, con cautela, porque en principio tendríamos que hacer un análisis más detallado", señala la titular de Sibiso.

Una de las facetas de la violencia es el maltrato a personas de la tercera edad, como el que sufrió la señora Lorenza, de 95 años, de parte de su violento hijo. Pero no es el único caso. El año pasado se registraron 863 más de abuso o maltrato. Y no todas llegaron a una denuncia ni a una carpeta de investigación.

"Sí hay una tendencia a un incremento, entre el 15 y 20 por ciento de reportes de sospecha de denuncia o de denuncias directamente en el Instituto de Atención Digna a la Vejez. A cada caso se le da seguimiento. Un 30 por ciento, cuando empieza el proceso de atención integral, se desiste de hacer la denuncia y en un 5 por ciento se ha abierto una carpeta de investigación por parte de la fiscalía. En el otro 65 por ciento se hace una mediación familiar, no se hace denuncia ni una carpeta de investigación, pero sí se hace un trabajo de seguimiento por varias semanas con la familia para establecer planes de cuidado y convivencia para establecer responsabilidades de la familia y mantener un servicio de cuidado y bienestar de personas mayores".

Dice que, aunque hay un protocolo para detectar y atender mejor los casos como los de doña Lorenza, ya se prepara uno nuevo pero que desde hace dos meses está sujeto a revisión.

"Es un protocolo interinstitucional y tiene que pasar por un proceso de firmas, revisiones contrarrevisiones y hemos estado en eso desde hace un par de meses. Está corriendo el curso normal para este procedimiento y poder actualizar el que existe y publicar en la Gaceta Oficial".

NO SE TENÍA DETECTADO

Con respecto al caso de la señora Lorenza, de 95 años, a quien, en un video que se hizo viral, se le ve ser víctima de golpes de un hombre que es su hijo.

-¿Será necesaria la carpeta de investigación?

-Los detalles están a cargo de fiscalía. El caso de la señora Lorenza, de los casos de violencia que tenemos atendidos y reportados el año pasado, 32 por ciento son de maltrato psicoemocional; 31 por ciento son combinados de violencia patrimonial y económica, es decir, abuso de parte de familiares y abuso económico, despojo y utilización de cuentas, tarjetas y pensiones; y 31 por ciento son casos de maltrato, por omisión de cuidados, que se considera un tipo de violencia. No se proporciona la atención adecuada y se omite tener cuidado sobre todo a las personas que están en situación de dependencia; el 9 por ciento son casos de violencia física. El caso de ella es uno de los graves. Caen en el rango de los más sensibles y delicados. Ciertamente el de ella es de los delicados.

-¿Se tenía detectado?

-No, hay un seguimiento permanente por parte del personal del instituto. En general hay un acompañamiento a las personas mayores en la ciudad, a las que están en condición de vulnerabilidad no se había detectado este caso, ha habido cambios de dinámica en los cuidados de la familia, entonces es hasta ahora que se detectó el caso específico. Ni la familia ni nadie había hecho un acercamiento, ni una denuncia, ni el seguimiento que tenemos permanente.

-¿Qué hay del proyecto de nuevo protocolo para detectar el maltrato a adultos mayores a través de acciones interinstitucionales, y que podría ayudar a detectar maltratos como el sufrido por la señora cuyo video se hizo viral?

-Existe ya un protocolo desde el 2017 y es el que te comento con el que actuamos, pero hay una actualización en este momento del protocolo, está corriendo el curso normal para su publicación.

CAMBIO DE PLANES

Ocejo, quien dirige la dependencia encargada de proporcionar los kits de cuidados y despensa a población que se ha contagiado de covid-19 y lo han reportado al SMS 51515, comparte cómo el avance de la pandemia en la Ciudad de México, una de las metrópolis más golpeadas a nivel mundial por el temido virus, ha ido modificando el monto de los recursos asignados para un tema que no se preveía al inicio del 2020.

Recuerda que, al comienzo de la pandemia, se asignó un presupuesto de 54 millones de pesos para la compra de kits médicos con despensa para quienes enfermaban de covid y lo reportaban, pero debido al aumento de casos, el presupuesto se ha ido modificando bimestralmente, conforme se ha necesitado. A la fecha se han entregado 144 mil 959 kits y su presupuesto forma parte de la Acción Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias (ASIPP), que precisamente el año pasado tuvo modificaciones por la emergencia sanitaria.

"La verdad, según el cambio de semáforo se han necesitado diferentes recursos y se le ha asignado presupuesto adicional, según lo dispuesto por el gobierno, porque es la atención a la pandemia".

AUMENTA CIFRA DE COMEDORES DE EMERGENCIA

Otro aspecto donde se han visto reflejados los efectos de la pandemia, como el desempleo y el impacto negativo a la economía, es el crecimiento de la demanda de raciones de alimentos más económicos, lo que ha llevado a incrementar el número de comedores comunitarios y públicos. Los primeros están a cargo de vecinos de la comunidad que elaboran alimentos con ayuda del gobierno y donde las raciones cuestan 11 pesos. Los segundos son a cargo de la propia dependencia y las raciones son gratuitas para quienes ahí acuden.

Los comedores comunitarios suman 394 en la ciudad, y los públicos son 51, de los cuales 19 son espacios públicos, 21 emergentes y 11 móviles.

En esta materia la funcionaria dice que el presupuesto no creció, sino que se aplicó la austeridad, se redujeron los gastos operativos sin afectar la operación, se hicieron ahorros y un esfuerzo importante de las secretarías para seguir atendiéndolos. Incluso se entregaron recursos en efectivo a quienes manejan los comedores comunitarios para que compraran sus insumos cerca de dónde están establecidos y con ello revitalizar la economía local.

-¿A qué atribuyen el aumento de demanda de alimentos en comedores alimentarios? ¿Se trata de un efecto de la crisis padecida por el covid?

-Vale la pena especificar en la de los públicos. Por una parte trabajamos con vecinos y por otra, los comedores públicos, que es donde preparamos las raciones y es gratis, esa es en la que hemos aumentado el número de raciones por la demanda.

-¿Por qué ha aumentado? ¿Por la covid?

-Está relacionado, las personas solicitaban una ración, ahora son dos o tres para incluir a parte de su familia y creemos que tiene que ver con las restricciones que tienen en su ingreso familiar y como es una comida disponible, gratis, con eso cubren la demanda en algunos casos de su familia. Hemos visto que hay más movimiento en los comedores fijos como en los come-móviles; además tenemos una modalidad que son los comedores emergentes, que se activan en una emergencia. Esta es una de ellas, tenemos 21 que son activos y esos solamente operan cuando se necesitan activar y eso incrementa el número de raciones.

"Se han ido activando y se activan en diferente momento, llevamos seis meses con estos 21. En cada emergencia siempre tenemos una solicitud, pero en este caso han sido significativas las solicitudes y llevan muchos meses y se van a quedar operando los meses que sean necesarios .Tenemos un come móvil adicional, en lugar de 10, son 11 y en las próximas semanas abriremos el 12. Los come-moviles en hospitales los teníamos programados y los estamos encalando y al estar en hospitales el flujo de personas aumenta y eso hace que aumenten".

De acuerdo con lo dicho por la jefa de Gobierno el lunes 8 de febrero, se están entregando 70 mil comidas diarias en los comedores comunitarios y 18 mil y en el caso de los públicos, lo que representa un aumento de 30 por ciento equivalente a 5 mil comidas diarias adicionales.

Se le preguntó a la titular de Sibiso por algunos comedores que aparecen en el mapa de la dependencia pero que no están abiertos. Su respuesta es que algunos han cerrado de manera temporal, por sospecha de contagio de covid-19 y hasta que no se haga la prueba, no abren.

"Entonces estamos reactivando aquellos que cierran temporalmente, otros cerraron desde el inicio, o los vecinos cambian de dirección, pero asociado principalmente con la pandemia".

Aclara que en los comedores comunitarios y públicos el alimento es para llevar.

"Ya llevamos tantos meses en pandemia que la gente lleva sus topers".

