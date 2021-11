Pamela fue asesinada durante el confinamiento; detienen al presunto feminicida

TOLUCA.-El lunes por la tarde, doña Eleocaida Matilde Bermúdez recibió una llamada que espera le dé paz a su vida, el presunto feminicida de su hija, Pamela, fue detenido y este martes va a enfrentarlo cara a cara. Del sujeto nada sabe, desde hace año y medio busca ponerle rostro a quien destruyó por completo a su pequeña familia de tres integrantes.

En entrevista con La Silla Rota, Elecoadia recuerda que su hija estudiaba el tercer año de secundaria y soñaba con ser chef. Por la pandemia, Pamela estaba encerrada en casa, haciendo las labores domésticas mientras ella se iba a trabajar para sacar adelante a sus hijos.

EL CASO DE PAMELA, UNO DE LOS FEMINICIDIOS DEL CONFINAMIENTO

El 9 de mayo del 2020, Eleocadia se despidió por la mañana de Pame, salió con su otro hijo a comparar insumos en lo que parecía un día más en su rutina en la comunidad de San Diego Alcalá, perteneciente a Temoaya, uno de los municipios que conforman la zona otomí del Estado de México.

"Como madre de Pame, porque soy madre soltera, pasamos por muchas cosas, yo la vi crecer, a lo mejor no fui la madre perfecta que ella hubiera querido tener, créame que hice hasta lo imposible para que mis hijos tuvieran bien porque yo siempre cuidé que nos les hiciera falta nada, que en un futuro ellos tuvieran algo en la vida, por ese lado no me siento mal pero me cambió la vida porque de un momento a otro encuentras a tu hija muerta en tu propia casa en plena pandemia, cuando decía el Presidente de la República que en nuestras casas estábamos seguras pero para Pamela no fue así".

El cuerpo de Pamela tenía heridas en las muñecas, en la el labio. Su madre lo encontró dentro de un tambo lleno de agua, la ahogaron. Aunque no fue violentada sexualmente, para su madre la saña con la que fue asesinada la menor que acababa de cumplir 16 años, no tenía razón.

"Mi niña era de casa, ella no salía, no tenía enemigos, no se metía con nadie, mis niños son muy respetuosos, yo siempre los dejé de pequeños, nadie me los lastimó cuando eran niños ¿por qué esperar a que creciera mi Pame para quitarle la vida?", cuestiona Eleocadia.

Durante el primer semestre del 2020, el año del confinamiento por la pandemia de covid-19, se reportaron 198 asesinatos de mujeres en el Estado de México ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero sólo 63 casos fueron clasificados como feminicidio.

"Yo quiero que caiga todo el peso de la ley para ese desgraciado que le quitó la vida a mi hija, yo le juré en su tumba a Pame que iba a parecer el culpable y parece que ya apareció, esperemos que se haga justicia como debe de ser y que no de repente lo vayan a soltar, ya ve que hay mucha corrupción y dicen que con el dinero baila el perro y eso es lo más seguro que puede suceder, pero esperemos, yo tengo toda la confianza en mi abogada y esperamos que salga todo muy bien", añadió la madre de Pamela.

UN FEMINICIDIO Y EL DESPOJO DE UNA VIDA

Eleocadia sabe que la tragedia de ver asesinada a su hija fue sólo el inicio de un largo recorrido por justicia que le llevaría a pasar los peores meses de su vida. Después del hallazgo del cuerpo de su niña, durante dos meses no pudo vivir en su casa, pues las diligencias por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continuaban.

"Nos dormíamos en la calle, mi hijo y yo, porque no teníamos a donde estar, incluso fuimos a Palacio Nacional para que el gobierno federal tomara en cuenta el caso de mi hija... nunca se nos atendió, pero nunca perdí la fe".

Sin apoyo, sorteó la muerte de su hija para poder atender al que le sobrevive, aunque consideró suicidarse, decidió continuar porque le debe justicia a su hija, se lo juro.

Tras enterarse de que el presunto feminicida había sido detenido, el dolor del 9 de mayo le regresó al cuerpo, no pudo dormir ni comer, se enfermó del estómago. En justicia a la memoria de Pame, quien tenía un carácter fuerte, era decidida e incluso actuaba como la "mamá". La joven era quien cocinaba y lavaba, hacía lo que tenía que hacer para mantener su casa en orden para cuando Eleocadia volviera... y, por ello, este martes su madre enfrentará el proceso con la esperanza de ver tras las rejas al culpable de su calvario.









(SAB)