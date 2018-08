Pagó Mancera 10 mdp para publicitar la marca CDMX en nuevo filme de "Godzilla"

REDACCIÓN 18/08/2018 06:22 p.m.

El Gobierno de la Ciudad de México, cuando estaba bajo el mando de Miguel Ángel Mancera, erogó 10 millones de pesos a la productora ´Legendary Pictures´ para que promocionara la marca CDMX dentro de la película ´Godzilla, The King Of The Monsters´, la cual será estrenada en 2019.

Se acordó que se observe a la capital del país de forma positiva, que aparezca la bandera mexicana en el filme y el logotipo en los créditos finales de la película.

Se remarcó que ni la CDMX ni el país deben ser destacados de forma negativa o violenta, más allá de las situaciones que tengan que ver con los monstruos del filme.

Además, se contrató con dicho monto un detrás de cámaras de las secuencias filmadas en la Ciudad de México durante el rodaje en el que la productora usará la imagen del Volcán Popocatépetl y mencionará a México en los diálogos.

Se dio a conocer que esta inversión tenía como objetivo posicionar las siglas de la CDMX en la mente de probables turistas internacionales, en especial en el Continente asiático.

CDMX, marca que nació con Mancera, es una de las 20 mejores marcas ciudad del mundo, según datos de ADN 40, aún así la próxima jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, aseguró que las siglas desaparecerán en su gobierno.

LEA TAMBIEN Pese a críticas, Mancera será coordinador del PRD en Senado La senadora Angélica de la Peña lo responsabilizó de la debacle electoral del Sol Azteca en la CDMX

lrc