Pagan un alto precio por repatriar los restos de mexiquenses de EU

TOLUCA.-La pandemia de covid-19 no solamente significó que los migrantes mexiquenses no pudieran en su mayoría, regresar a casa para las fiestas decembrinas del año pasado; no solamente por que había estrictas políticas sobre la movilidad que no fuera esencial, sino porque murieron infectados.

En enero de este año, la ola de contagios recrudeció en todo el mundo, los hospitales se vieron saturados y los fallecidos por la covid se contaban por miles cada 24 horas. De este escenario no pudieron salvarse los migrantes.

De acuerdo con información de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Estado de México, 250 mexiquenses murieron en Estados Unidos en lo que va de este año.

Aunque la mayoría ya había formado raíces y familia en el país vecino, hasta un 40 por ciento de los restos fue repatriado, la mayoría cremados pues no fue común que se otorgara el permiso por parte del gobierno estadounidense para que regresaran embalsamados en cajas fúnebres.

Los mexiquenses que no escaparon a la realidad de morir en otro país, infectados con el virus que ha paralizado al mundo en al menos tres ocasiones, eran de los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Amatepec, Luvianos, Tejupilco, Acambay y Tenancingo.

El dolor para las familias, la incertidumbre, crecían por lo que el consulado mexicano tuvo que intervenir para la recuperación de los cuerpos de paisanos.

¿CÓMO REPATRIAR RESTOS?

Cuando un mexicano fallece en otro país, en especial en Estados Unidos, que los restos tengan como última morada su lugar de origen, no es sencillo y si no se crema el cuerpo, es caro.

Si se trata de un cuerpo completo, se cobran hasta 125 mil pesos, si se trata de cenizas, el costo de reduce en un 75 por ciento, es decir, entre 30 y 40 mil pesos, además de que cuando se creman, ya no es necesario tramitar el certificado de enfermedades no infecciones.

Lo recomendable es contratar los servicios de una funeraria en Estados Unidos para que lleve el proceso y contactar al consulado más cercano.

Se recomienda que, para simplificar el proceso, se designe a una persona responsable de llevar el trámite, la cual deberá ser el punto de contacto con el consulado y dar seguimiento al trámite con la funeraria elegida.

Una vez emitido el certificado de defunción, el consulado realiza de manera gratuita el trámite de visado de los documentos emitidos por las autoridades estadounidenses.

El proceso es coordinado por el consulado preferentemente de forma directa con la funeraria elegida a fin de que se verifique, de forma previa a su expedición, que el acta de defunción, así como el resto de los documentos requeridos contengan los datos correctos del fallecido.

Se necesitan el acta de defunción apostillada, un permiso de tránsito de cadáver y/o cenizas expedido por la autoridad de salud del estado; el certificado de embalsamamiento (no es necesario en caso de cremación), el certificado de no enfermedades contagiosas (no es necesario en caso de cremación) y un certificado de cremación.

LOS PAISANOS MIGRANTES PIDEN SALUD PARA SUS FAMILIAS

De acuerdo con Horacio Saavedra Archundia, coordinador de Asuntos Internacionales del Estado de México, entre los migrantes mexiquenses las pandemia despertó un mayor interés por sus familias, a quienes dejaron atrás en búsqueda del sueño americano.

"Hemos estado con las cifras contantes, lo que sí hemos tenido como nuevas peticiones de los migrantes ha sido que les demos más licencias de manejo ora regresar y evitar extorsiones en la carretera, y todo lo que tiene ver con salud, no solamente con covid, la pandemia nos ha hecho reflexionar mucho lo importante que es la salud para nuestras familias, por ejemplo, nos han pedido citas para una operación para las mamás, sillas de ruedas...".

La mayoría de los migrantes mexiquenses son de los municipios de Tejupilco, Tonatico, Ixtapan de la Sal y Luvianos, aunque en los últimos años la tendencia de irse a probar suerte a otro país ha aumentado en Chalco, Texcoco, Ecatepec, Tlalnepantla y San José del Rincón.

Los estados en los que radican son Texas, Chicago y Florida,aunque es en el estado de la estrella solitaria donde los derechos humanos son constantemente violados en especial cuando son indocumentados.





(SAB)