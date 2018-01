DESDE NOVIEMBRE

Pagan doble de agua vecinos de Naucalpan

Vecinos de Lomas de Sotelo padecen la falta de agua, por lo que durante más de un mes han tenido que abastecerse con servicios de pipas

NORMA GARCÍA 07/01/2018 10:22 p.m.

Del 24 de noviembre al 4 de enero compraron 28 pipas de agua a razón de 1 mil 200 pesos. (NORMA GARCÍA)

NAUCALPAN.- En el fraccionamiento Lomas de Sotelo los habitantes padecen la falta de agua desde el 24 de noviembre, por lo que durante más de un mes han tenido que abastecerse con servicios de pipas particulares.

En esa zona residencial ubicada en los límites del Estado de México con la Ciudad de México, entre el municipio de Naucalpan y la delegación Miguel Hidalgo junto a la zona del metro Toreo, los vecinos tendrán que pagar doble por el agua que consumen.

Y es que las cisternas con capacidad de 40 mil litros que hay para cinco calles privadas con 30 casas cada una, se vaciaron. Para no quedarse sin agua, los habitantes decidieron adquirir pipas particulares de 10 mil litros cada una.

Del 24 de noviembre al 4 de enero compraron 28 pipas de agua a razón de 1 mil 200 pesos, por lo que han pagado 33 mil 600 pesos de agua.

Pero ese no es todo el gasto, pues el agua que proviene de las cisternas que les llenan las pipas, pasa a los medidores cuya lectura toma el gobierno municipal para cobrar por el líquido.

"El administrador de la privada de al lado llamó a una pipa, por eso no padecimos la falta de agua, pero sí la estamos pagando por nuestra cuenta, el tema es que nos llenan la cisterna, ese consumo pasa al medidor de lo que le estamos pagando al municipio, pero es la misma agua que nosotros ya compramos, eso nos provoca muchos problemas con los vecinos", lamentó Eduardo Rodríguez, administrador de una de las privadas.

El entrevistado explicó que los vecinos tienen que pagar recibos extraordinarios por 400 y hasta 800 pesos, adicionales al recibo bimestral de OAPAS que les llegará.

"Aquí nos repartimos las 28 pipas, la privada A y la privada B pagamos 14 (pipas) cada una que cuesta mil 200 pesos, cuando es 1 o 2 pipas no pasa nada porque del mismo fondo (vecinal) se pagan, pero ahora no hay fondo porque es mucho tiempo ya sin agua, desde luego los vecinos están muy molestos porque se paga doble por el consumo", reclamó.

Los vecinos dijeron verse obligados a pedir pipas luego de que, en los teléfonos del organismo de agua municipal, OAPAS, nadie respondiera para pedir pipas gratuitas. Según autoridades municipales, pipas del organismo estarían disponibles para atender la emergencia, pero no fue así.

La Silla Rota intentó llamar a los números de organismo municipal pero las llamadas no son atendidas.

Rodríguez indicó que tras insistir en un chat donde hay funcionarios municipales, les mandaron una sola pipa de agua municipal gratuita, pero ésta carece de mangueras largas por lo que solo surte a pie de calle, es decir, en cubetas, no en tinacos.

Los vecinos esperan que la autoridad reembolse el gasto en pipas, pues finalmente están pagando la misma agua dos veces.

"Esperemos que reembolsen porque es agua que pagamos dos veces, el inconveniente es que nos dan recibos, no facturas, y en veces pasadas nos han dicho que no nos autorizaron pedir pipas, pero la verdad es que no podemos estar así, esperemos que regularicen pronto el suministro y si no reembolsan pues que lo tomen a cuenta, OAPAS lo debería prorratear entre quienes estén al corriente en los pagos", pidió otro vecino afectado.

Al respecto, la dirección de Comunicación Social de Naucalpan negó que haya desabasto en esa zona habitacional, aseguró que las líneas telefónicas de OAPAS atienden todas las llamadas y dudó de la posibilidad de que se pague a los vecinos por las pipas que han consumido.

