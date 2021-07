"Pagamos miles por plaza en C5 de Toluca y fuimos engañados"

Luis trabajaba en el Ayuntamiento de Toluca y, para mejorar sus condiciones de vida, en febrero de este año aceptó comprar una plaza laboral en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, pagó 16 mil pesos a Melisa N. para tener una base, nunca esperó que él y sus compañeros fueran defraudados.

"Fuimos engañados por la persona de nombre Melisa, ella nos prometió mejores empleos, nos ofreció plazas a cambio de dinero, resulta que todo era un fraude, realmente tenía a muchas personas con las mismas promesas y ella nos presionaba con las cantidades porque decía que tenía que entregar a sus jefes, nos decía que era una persona de nombre Alberto Mendieta y otro que era Pedro Arzate, pero son personas que jamás existieron".

A Melisa la conoció en el ayuntamiento de Toluca pero después de que le dio el dinero, no la volvió a ver, ni si siquiera se presentó en la audiencia que tenían programada e incluso ha recibido amenazas por parte de su equipo legal.

"Realmente fue un sacrificio, tuve que ceder algunas cosas para lograr reunir toda esta cantidad, para mí es bastante dinero esos 16 mil pesos, estamos en plena crisis y con las familias... no estamos para regalar nuestro dinero y menos nuestro trabajo".

OCHO QUERÍAN COMPRAR PLAZA Y SE QUEDARON SIN TRABAJO

Para poder cambiar de trabajo, tuvieron que renunciar ocho empleados del Ayuntamiento de Toluca pero, al darse cuenta de que ni la plaza ni su dinero llegaban, decidieron denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La investigación quedó asentada en la carpeta TOL/TOL/AC3/107/195232/21/07 por el delito de fraude.

Eduardo, otro de los afectados, señaló que la denunciada estuvo detenida, desde el martes 13 de julio hasta, por lo menos, este fin de semana.

"La presentaron allá en Almoloya y ayer fui a preguntar cómo va el proceso y resulta que no saben nada, que no tienen nada ni idea, nos enteramos por otras personas que la chica está libre, nosotros no le hemos otorgado el perdón, únicamente queremos que se haga justicia, queremos que repare el daño que nos hizo, las plazas las vendía entre 10 mil 22 mil pesos, ella veía nuestras necesidades".

Para mantener las esperanzas de los afectados, quienes se manifestaron en la Legislatura mexiquense para solicitar la intervención de los diputados, Melisa les entregaba documentación en hojas membretadas del Gobierno del Estado de México, la promesa era enrolarlos como personal administrativo y les decía que ya estaban dados de alta.

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD YA INVESTIGA

Ante la denuncia de los afectados, la Secretaría de Seguridad del Estado de México aseguró que no tolerará ningún acto de corrupción que atente contra los valores que rigen a la institución, por lo que se dictaron las medidas precautorias correspondientes.

"En este sentido, se otorgará la información necesaria que permita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continuar con las indagatorias, en tanto, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la SS ha iniciado una investigación con el objetivo de deslindar responsabilidades, y en caso de detectar cualquier irregularidad se aplicará la sanción que determine la autoridad competente", se destacó en un comunicado.

Se destacó que ningún funcionario público tiene la facultad de ofertas plazas laborales por lo que se exhortó a los afectados a realizar su denuncia ante la UAI, que es un organismo público descentralizado, ubicado en la calle Paseo San Isidro, número 803, en el Barrio de Santiaguito en el municipio de Metepec, o bien al número 800 890 19 50.

cmo