Padres dicen no al regreso a clases presenciales

Padres de familia que fueron consultados por autoridades de escuelas decidieron no enviar a sus hijos de regreso a clases este 7 de junio, como lo había propuesto la Secretaría de Educación Pública, y pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que era seguro, porque ya se había vacunado a los maestros.

Así se constató en algunas escuelas recorridas por La Silla Rota, donde se colocaron avisos que informan que los padres decidieron no regresar a clases. Lo mismo ocurrió en escuelas de la alcaldía Benito Juárez que en Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y el municipio de Nezahualcóyotl

Un ejemplo fue la primaria Ramón López Velarde, en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero. En un mensaje escrito en un papel rotafolio se informó de los resultados de la consulta entre padres de familia, realizada el 21 de mayo.

"Familias de acuerdo en regresar a clases el 7 de junio: 19. Familias que no están de acuerdo en regresar el 7 de junio: 300", se lee en el rotafolio, colocado en la puerta de la escuela, ubicada a dos cuadras del Gran Canal.

VOTAN CONTRA EL REGRESO A LAS AULAS

Si bien hubo algunas escuelas que sí reanudaron actividades (según la Secretaría de Educación Pública reabrieron sus puertas 1 mil 103 planteles de educación preescolar, primaria, secundaria y especial, tanto públicas como privadas) esa cifra corresponde a una cuarta parte del total, que es 4 mil 002 escuelas.

Regreso a clases en una escuela de la colonia Santa María La Ribera

Aracely, quien vive en la unidad habitacional Tlatelolco, recordó que cuando supieron la propuesta de que sus hijos podrían volver a la escuela, en la secundaria 83 a los padres les enviaron una encuesta.

El viernes 4 de junio hubo una reunión en la que les informaron que el 90 por ciento de los padres rechazaron regresar a clases. Algunas mamás expusieron que sabían de varios casos de niños contagiados por covid-19, que en el hospital infantil de Peralvillo estaba al 80 por ciento de ocupación por eso y que en la clínica del IMSS de La Raza el 85 por ciento de casos de pediatría era por casos de covid e incluso había niños con tanquecitos de oxígeno.

"Pedimos a los maestros que nos tuvieran un poco de paciencia porque hay maestros que acudieron a ponerse una primera dosis por rango de edad, y aún no cuentan con la segunda. Hay papás que se ven beneficiados con el regreso a la escuela porque no tienen quién los cuide, pero la gran mayoría tiene cierto miedo. Los estás cuidando porque son pequeños, pero los niños son niños y nos da pendiente que abrazan a sus amigos, se quitan el cubrebocas, los quieren intercambiar, y entonces no hubo regreso a clases".

COINCIDEN PADRES Y PERSONAL DE ESCUELAS

En las colonias Álamos y Postal, en la alcaldía Benito Juárez, otras escuelas acordaron lo mismo, volver a clases hasta agosto, y así lo dieron a conocer a los padres de familia.

En el Centro de Atención Múltiple 2, en la Álamos, en una cartulina escrita con letras rojas y a nombre de la dirección, se informó que, mediante una consulta realizada entre el personal y padres, se decidió continuar el trabajo escolar en la modalidad a distancia, hasta concluir el ciclo escolar 2020-2021. El resultado se informó el 1 de junio pasado.

En la Escuela Ángel Albino Corzo, también en la Álamos, un oficio con fecha 31 de mayo pegado afuera del plantel informó que "a partir de la encuesta realizada a través del formulario y con base en los resultados obtenidos, el colegiado de la escuela, reunido en junta de consejo técnico extraordinario llevada a cabo el 31 de mayo, determinó culminar el ciclo escolar 2020-2021 mediante la modalidad a distancia considerando:

En la colonia Postal, en la escuela primaria Maestro Federico Álvarez, una circular con fecha 3 de junio informó a padres de familia que la comunidad continuará brindando el servicio de manera continua a distancia por cada docente titular.

A unas cuadras de ahí, en la misma colonia, en la Secundaria Carlos Benítez Delorme, una circular informó que el Consejo Técnico Escolar determinó, luego de una consulta hecha vía formulario de Google entre padres, y luego de conocer la opinión del personal de la institución, continuar las actividades académicas a distancia en el presente ciclo escolar.

"Dando seguimiento a la estrategia establecida desde el principio del ciclo escolar, que consiste en las sesiones en línea a través de la plataforma Google Meet, las actividades en Classroom, la programación Aprende en Casa, hasta el cierre del ciclo escolar".

En dicha consulta, 71 por ciento de los padres se opusieron al regreso a clases.

TAMPOCO EN NEZA

También el Colegio Hellen Keller, ubicado en Nezahualcóyotl, a través de una circular agradeció a la comunidad de padres de familia su participación en la consulta para evaluar el regreso seguro a clases y como resultado de ello se tomó la decisión de terminar el ciclo escolar en la modalidad en línea.

"Mientras tanto, continuaremos equipando aulas, habilitando espacios de sanitización, capacitando al personal docente, creando atmósferas idóneas para aprender y convivir. Nuestro compromiso es recibirlos en espacios seguros en el mes de agosto con el inicio del ciclo escolar 2021-2022".

SE EMOCIONÓ POR REGRESAR A CLASES Y LA REGRESARON

Por la emoción de regresar a clases presenciales, Marisol se levantó este lunes desde las 6 de la mañana a pesar de ir en el turno vespertino. Pero su deseo de volver a convivir con sus compañeros en las aulas no se cumplió, ya que por la poca asistencia de alumnos que hubo en el turno matutino las autoridades de la secundaria número 86 decidieron prolongar el regreso a clases presenciales.

La madre de la menor de 14 años comentó a este medio de comunicación que ella había decidido con su hija que regresaría a clases presenciales, porque ambas participaron en la limpieza del plantel y fueron testigos de las medidas de seguridad que fueron implementadas por la dirección de la escuela para evitar contagios de covid-19 entre los estudiantes.

"Colocaron acrílicos en los pupitres, también marcaron espacios en el patio, instalaron de esos dispensadores de gel antibacterial y nos dijeron que el uso de cubrebocas iba a ser obligatorio", dijo la mujer.

Antonia, madre de Marisol afirmó que las autoridades de la secundaria que se ubica en Venustiano Carranza le dijeron que harán una reunión con los padres de familia para designar si se hace un turno mixto para los alumnos que si desean regresar a clases presenciales.

Escuelas en Tlalpan

ABREN POCAS PARTICULARES

Una de las que sí regresaron es la escuela privada Colegio Americano, en Azcapotzalco, donde luego de una reunión virtual con padres se les informó la estrategia a seguir para que ellos por votación eligieran si querían que sus hijos volvieran a clases. "Ganó la mayoría", dijo su director, Raymundo Rodríguez.

"Los niños al principio parecía que llegaban a un lugar nuevo. Estaban un poco sorprendidos, pero ya poco a poco y rápidamente se adaptaron, pronto estaban platicando con sus compañeros, conociendo a los que antes no habían visto porque habían estado en línea. Para el segundo recreo ya estaban totalmente integrados todos".

Raymundo Rodríguez, director del Colegio Americano, dijo que este 7 de junio en el regreso a clases, asistieron 27 alumnos en total de 67 inscritos y contemplados para este lunes, ya que el regreso será alternado entre lunes y miércoles una mitad, y martes y jueves la otra y los viernes los que requieran asesorías de algún profesor.

"Faltaron algunos que habían confirmado su asistencia", reconoció.

Detalló que acudió el personal completo y con mucha disposición al trabajo. Previó que el esfuerzo se duplicará porque seguirán atendiendo alumnos en línea y presencialmente a los que van al colegio.

EN BENITO JUÁREZ ALGUNAS ESCUELAS PRIVADAS SITUVIERON ASISTENCIA

Algunas primarias y secundarias particulares de la alcaldía Benito Juárez registraron una mayor asistencia de alumnos que las escuelas públicas de esa demarcación, según se observó en un recorrido que realizó La Silla Rota.

Uno de los colegios que retomaron clases fue el Gama ubicado en la colonia Álamos, donde se implementaron las medidas de protección para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Una de alumnas que acudió al plantel fue Laura, quien cursa el tercero de primaria, y aunque solo le falta un par de semanas para acabar el ciclo escolar, la emoción de regresar a su escuela fue más fuerte que el tiempo que le falta para acabar el ciclo escolar.

Al entrar al plantel, la menor fue rociada con un desinfectante, para después ingresar a sus actividades escolares.

Otro plantel ubicado sobre Eje 1, colonia Santa María la Ribera también fueron abiertas sus puertas para el regreso de sus estudiantes. Ahí los maestros adornaron con globos la entrada y colocaron carteles con mensajes que decían "bienvenidos".

La Asociación de Escuelas Particulares informó a La Silla Rota que, aunque no tenía el número de las que regresaron a clases presenciales este 7 de junio, reconoció que fueron pocas. Esta agrupación se manifestado ansiosa que se regrese a las clases presenciales.

AFIRMA LA SEP QUE SE ABRIERON ESCUELAS CON EL CONSENSO DE PADRES

La Secretaría de Educación Pública puntualizó que en todos los casos de reapertura la decisión se tomó de manera colectiva y voluntaria, con las madres, padres y tutores a través de los Consejos Técnicos Escolares, reportando que este regreso a clases presenciales se dio en plena armonía y sin incidencias, con un aforo de 80 mil estudiantes y 10 mil personas entre docentes, administrativos y de apoyo.

La misma SEP ha informado que en educación básica en la capital hay 1.5 millones de estudiantes, y 77 mil docentes en el mismo nivel.

Elva Sánchez, quien apoya a la dirección de la escuela Humberto Esparza Villarreal, en Xochimilco, y quien también es secretaria de Créditos de Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo a La Silla Rota que la zona escolar donde trabaja está formada por 3 escuelas públicas y 3 particulares.

"Yo tengo el dato seguro de que en las 3 escuelas públicas no hubo regreso, así muchas de la alcaldía Xochimilco por lo que hemos monitoreado", afirmó.

LA CNTE REITERA: NO HAY CONDICIONES PARA EL REGRESO

La CNTE, que es la sección disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, desde la semana pasada dio a conocer que se oponía al regreso a clases porque no había condiciones tanto en las escuelas, como de salud, ya que aún faltan maestros por vacunar, así como padres de familia.

Apenas el sábado pasado, en un comunicado, la CNTE reiteró que después de consultar a 18,063 maestros, se llegó a la conclusión de que no existen condiciones reales para un regreso a clases presenciales.

"Por una parte, porque la movilidad de estudiantes, trabajadores de la educación, madres, padres de familia y tutores, se arriesgan al contagio permanente. Además, no existen condiciones elementales en las escuelas"

Subrayaron que el retorno a clases debe ser con decisión conjunta "no de manera unilateral como lo ha pretendido el gobierno. Con esto, queremos manifestar que no nos negamos al regreso a clases presenciales, lo que exigimos al gobierno son las condiciones necesarias para evitar un rebrote del virus porque al abrir las escuelas se movilizarán más de 30 millones de estudiantes, 2 millones de trabajadores de la educación, millones de tutores, madres y padres de familia y movilidad general de la sociedad".

Enfatizan que para el regreso a clases se requieren condiciones elementales en las escuelas, como materiales de sanidad, infraestructura básica (agua potable y servicio eléctrico) computadoras e internet, aulas acondicionadas así como la vacunación total a la población. "Pues el hecho de vacunar e inmunizar a los trabajadores de la educación no garantiza el freno de contagios y la propagación del virus".





