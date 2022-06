Padres denuncian presunto caso de abuso sexual en preescolar de Ecatepec

Ecatepec.- Un grupo de padres de familia se manifestaron esta tarde frente al Centro de Justicia de San Agustín, en el municipio de Ecatepec, para denunciar un presunto abuso sexual ocurrido en un preescolar de esa localidad.

Los tutores arribaron a las instalaciones alrededor de las 10 de la mañana para exigir la detención de Héctor Enrique "N", profesor en el colegio Cinteotl, ubicado en la colonia Rinconada de Aragón, presunto responsable de la violación.

De acuerdo con los manifestantes, el pasado viernes una menor de seis años denunció haber recibido tocamientos en sus genitales por parte del docente de enseñanza musical cuando ambos se encontraban dentro del plantel.

"La niña llegó de la escuela refiriéndose que tenía sangrado, se le revisó y efectivamente tenía el sangrado. Fuimos al médico y nos dijo que no podían recibirla, nos fuimos a su clínica que queda en el distrito y se levantó el acta ahí", explicó la abuela de la menor, Guadalupe Parra.

"Desgraciadamente se atraviesa sábado y domingo y la niña así no se iba a presentar a la escuela. Las maestras me imagino que ya tenían conocimiento porque empezaron a ir a mi domicilio a hostigar por teléfono a mi hija y a mí, pero no le dimos ninguna información", agregó.

Para visibilidad del caso los padres de familia realizaron una primera protesta afuera del plantel y luego se trasladaron al ministerio público donde pegaron cartulinas con leyendas como "No al abuso sexual infantil. Detenerlo es de todos" y "Los niños y las niñas no se tocan".

Los tutores denunciaron que tanto la profesora del grupo y la directora del centro escolar se negaron a brindar información sobre el paradero del docente, quien desde el día de los hechos no se ha presentado a laborar.

"Lo que queremos es que se libre una orden de aprehensión para que se detenga el responsable y que pague por lo que hizo porque no es la primera vez que ocurre algo así aquí en la escuela tenemos entendido que en febrero también otra niña denunció una violación. Ahorita nosotros estamos esperando que la carpeta de investigación de la trasladen aquí a Ecatepec para que se pueda hacer eso", comentaron familiares de la menor.

Durante la manifestación, familiares de la primera víctima acudieron al Ministerio Público para ratificar la denuncia que incitaron en febrero pasado y tras la cual decidieron cambiar a la menor de plantel ante la falta de apoyo de las comunidades educativas y de justicia.

"En febrero recibimos una llamada de la escuela que mi hija se golpeó la cabeza acudimos ir a recogerla y cuando llegamos a la casa mi esposa se da cuenta que tenía sangrado en su pantaleta fuimos al médico y nos confirmaron que efectivamente había sido abusada sexualmente.

"Después acudimos a la escuela para solicitar a la maestra las cámaras que monitoreando los niños pero no nos dio acceso. Ellos de alguna forma ingresan al área de urgencias a checar lo de mi niña y de ahí cambia todo. Nosotros iniciamos una denuncia contra la escuela y ahorita nos enteramos de otro caso", explicó Eduardo García, padre de otra menor.

Luego de casi cinco horas de protesta, autoridades del Centro de Justicia local confirmaron a los padres de familia sobre la detención del presunto responsable tras ser localizado por agentes de investigación en el municipio de Tecámac y tras lo cual fue canalizado al Centro de Justicia donde quedó bajo resguardo.

"Ahorita nos dijeron que ya lo detuvieron en Tecámac. Vamos a estar aquí para ver qué es lo que procede y que nuestro abogado nos diga si tenemos que declarar o hacer algún otro oficio porque no queremos que salga libre y que estén en la calle este tipo de personas que solamente hacen daño a los pequeños", finalizaron.

MRV