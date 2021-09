Padres de familia piden que clases sean sólo virtuales en escuela de Tultitlán

Tultitlán, Méx.- Padres de familia de la escuela primaria Belisario Domínguez acusan que directivos de pretender obligar a los estudiantes a acudir a clases presenciales, no obstante al riesgo existente de contagiarse de covid-19.

"Esta mañana se nos comunicó que vía Internet que debíamos presentar a los niños a clases presenciales en la escuela primaria Belisario Domínguez, que se encuentra en esta comunidad, y yo como madre no estoy de acuerdo", explicó el señor Andrés Sánchez padre de familia quien tiene a sus dos hijos inscritos en ese plantel.

Y es que como en el caso de él hay muchos: "yo preferiría que se les dieran las clases de manera virtual, para evitar que los niños tengan contacto en las aulas, pasillos o en el patio", refirió Ruth Vega.

La madre del menor José, añade que no sólo los niños están expuestos, también los maestros y directivos están expuestos, ya que no se han reforzado las medidas necesarias para que se den clases, no hay suficiente gel, no hay un control real para limitar el acceso a quien presente síntomas.

los niños asistan a clases sin dar opción para tener virtualmente ya que no es obligatorio que sea presencial. Me gustaría escuchar sus comentarios.

En redes sociales del grupo escolar Jazmín Loredo destacó que ella tiene a su pequeña hija en la primaria "y no fue obligatorio llevarlos dieron porque opción a clases en casa, pero a muchos papás se les hizo complicado o más bien no quiere hacerse responsables".

Escribió Jazmín: "no entiendo porque el enojo de tantas personas si deciden no llevarlos hagan el trabajo ustedes como se les pidió, recordemos que son nuestros hijos y también si exigimos ayudemos con su educación".

Liliana Domínguez por su parte comentó que eso también paso en la escuela Leona Vicario de la vecina comunidad de la Sardaña, en donde también se obligaron a llevar a los niños porque según era un decreto, pero ni el presidente ni el gobernador dijeron fuera obligatorio, la situación es que ellos ya no se hacían responsables de la educación virtual ni dejar trabajos ni revisarlos" expuso.

Los padres de familia acordaron este día mantener un dialogo con el personal directivo a fin de que les garanticen que habrá prevención en l institución escolar, conforme lo establecen los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud.

En el lugar se pidió una entrevista con la directora, sin embargo, no fue posible ya que se dijo que acudió a una reunión a la ciudad de Toluca.

EL PANORAMA EN EDOMEX

Los infantes que están tomando clases a distancia, deberán ser atendidos por el personal docente de sus escuela, así lo aseguró el secretario de Educación del Estado de México, Gerardo Monroy, al descartar que sea una instrucción que se priorícense únicamente a quienes asistente a las aulas de manera presencial, e incluso un llamado a que se denuncie a los profesores que se nieguen a la atención virtual.

Se esperaba que a partir de este lunes, 4.5 millones de estudiantes del nivel básico, primaria y secundaria, en el Estado e México, regresaran a las escuelas, sin embargo, se prevé que apenas el 50 por ciento de la matrícula esté en los salones, por lo que desde el viernes pasado hay incertidumbre.

Para La Silla Rota, padres de familia habían denunciado que la instrucción en varios planteles era que la plataforma Aprende en Casa iba a ser la única vía para que sus hijos tuvieran derecho a la educación, mientras que en noviembre se les evaluaría.

"No hay esa indicación, no hay esa obligatoriedad, hay el compromiso del sector educativo de llevar la educación presencial sin ligar a dudas le estamos apostando mucho a la educación presencial ya, hoy en día, pero también hay muchos padres de familia que también están con la idea de seguir con el modelo a distancia", contestó ante esta situación el funcionario encargado de la Educación en la entidad mexiquense.

Ante los señalamientos de que no hay autonomía en las escuelas para que las autoridades de cada plantel y los padres de familia lleguen a un acuerdo, aseguró Monroy que están "siendo muy flexibles" para que se llegue a un consenso.

"Dependiendo del número que decidió entrar a presencial. Hay mucha colaboración del sindicato, hay la participación de los tres líderes sindicales y el magisterio en lo general está bien, no dudo que haya casos en los que se necesite meterle una puntual atención, por eso pueden llamar al 800 HONESTO para ponerle atención y cuidar esa parte".

Apenas abrió el 85 por ciento de las escuelas

Información de la Secretaría de Educación revela que apenas el 85 por ciento de las escuelas públicas en la entidad mexiquense han abierto sus puertas. En lo que respecta a las instituciones que se quedaron sin luz por adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se dio a conocer que se logró un convenio para que se reactive el servicio en alrededor de 300 planteles.

"La parte de falta de agua, sin ligar a dudas, también es un problema que también estamos atendiendo a través de los órganos operadores del agua, a través de la Comisión del Agua del Estado de México y el 911. También el problema que tuvimos de escuelas que fueron vandalizadas... eso, afortunadamente, está asegurado así que estamos hablando con ls aseguradoras", añadió el secretario de Educación.

Sin embargo, reconoció que para atender el problema de infraestructura, no hay un presupuesto extra ni federal ni estatal, pese a que se necesitarían alrededor de 500 mil pesos por plantel afectado ya sea con daños estructurales, robos o vandalismo, por lo que se aboga para que la próxima Legislatura local contemple la problemática y se destinen recursos extraordinarios para resolverla.

Deserción, la cifra negra

Debido a la pandemia, el regazo educativo se convirtió en una problemática silenciosa. Del total de 4.5 millones de alumnos, cerca de 45 mil dejaron de tomar clases o se ausentaron durante el año del confinamiento, ya sea por situación económica, falta de equipo de cómputo o cuestiones socioemocionales.

Para combatir el abandono se implementó el programa "La Escuela Cuenta Contigo" en el que autoridades escolares y servidores públicos identificaron alumnos en riesgo de abandonar sus estudios, y los buscaron para conocer las causas que los orillaron a dejar la escuela, a fin de que se reincorporara.

Para este ciclo escolar naciente, se espera que el programa arranque la próxima semana, por lo que trabajadores de la Secretaría de Educación buscarán a los alumnos que ya no se inscribieron o que no concluyeron el ciclo escolar pasado para intentar abordar los temas que los llevaron a abandonar sus estudios y brindarles facilidades para que vuelvan con sus maestros, ya se manera virtual o presencial.

Si hay un caso de covid, se cerrará el salón

Gerardo Monroy aseguró que se trabaja en empatar las estructuras de Educación por región con las de la Secretaría de Salud para atender la parte preventiva y hacer frente a los casos positivos de covid-19 que se llegasen a detectar en las aulas.

"Ya logramos que ambas estructuras se reunieran, si hay algún caso que se presente en un aula, en ese momento, con un solo caso, se cierra en aula y se manda a resguardarse a ese contagiado a su casa, se acompaña con el sector salud y se le invita a todos los alumnos a hacer lo propio hasta que comprobemos que no se han contagiado".

Datos de la Secretaría de Salud del Estado de Mexico indican que los casos positivos a covid-19 diagnosticados en niños, niñas y adolescentes representan 4.2 por ciento del total de los reportados en toda la entidad, por lo que, de acuerdo con especialistas, si se mantienen las medidas de bioseguridad, el regreso escalonado a clases presenciales podría implementarse con éxito.

fmma