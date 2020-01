Padres de familia bloquean Insurgentes para exigir que encapuchados abandonen Prepa 9

Un grupo de padres de familia bloquea esta mañana la lateral de Avenida de los Insurgentes Norte, a la altura de la Preparatoria 9, para exigir la liberación del plantel que se encuentra cerrado desde hace dos meses.

Los inconformes exigen a la salida de los encapuchados que permanecen dentro de las instalaciones, así como la intervención de las autoridades de la UNAM para que la Preparatoria sea reabierta y sus hijos no pierdan el semestre.

"#PrecauciónVial continúan cerrados carriles laterales de Av. #Insurgentes y Ricarte al Sur", informó el Centro de Orientación Vial de la policía capitalina en su cuenta de Twitter @OVIALCDMX.

Desde noviembre de 2019, encapuchados mantienen el control del plantel.

Ahora los padres de familia de alumnos se dieron cita en la entrada del plantel para intentar un diálogo con los encapuchados para que liberen las instalaciones.

Las causas principales de este paro según son, y digo según son, porque no hay pruebas: El acoso sexual y la compra de calificaciones. Pidieron un jurídico de la Rectoría que vino, lo tuvieron afuera de la instalación, estuvo dos días y en esos dos días no hubo una sola demanda, ni una queja. Supuestamente los chicos dicen que tienen levantada una denuncia ante el MP que nos iban a mostrar a nosotros las hojas, a los padres de familia; hasta ahorita no hemos visto nada", dijo madre de una estudiante afectada con el paro en entrevista con Excélsior.

Autoridades del Departamento de Jurídico de la alcaldía en Gustavo A. Madera llegaron al plantel para dialogar con los jóvenes que tomaron la preparatoria para intentar a llegar un acuerdo, pero el grupo parista no accedió.





cmo