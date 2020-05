Pacientes covid mandan mensajes desde ventanas del hospital en Cdmx

En el Hospital General de Zona 27 del IMSS en Tlatelolco, en la Ciudad de México, los pacientes positivos de covid-19 han encontrado la forma de hacerles llegar mensajes a sus familiares.



En las ventanas del hospital, los enfermeros ayudan a pegar los mensajes de los internos como "Quiero estar con ustedes" y "Tengo oxígeno" para que puedan ser leídos y evitar disturbios, como se vivió en un hospital de Ecatepec.

"Dile a mi Charly que me voy a portar bien, ya me siento muy bien y al parecer ya me van a dar de alta para que estén al pendiente. Cuida mucho a mi conejo Canuto. Te extraño mucho hijo y te extraña tu Maruka, ya quiere salir", escribió Maribel a su hijo.

Otro paciente pidió a sus familiares que lo saquen de ahí y lo lleven a un hospital privado.

"Estoy bien de salud, aquello que traía de falta de aire y tosía, ya no lo tengo. Sin embargo, no me dicen nada. Ya la verdad me quiero ir. Haz algo y sácame aunque siga el tratamiento por fuera. No me dejes mucho tiempo, te lo suplico", imploró.

Los mensajes son de preocupación, pero otros más de esperanza.

"Los amo. Pronto saldré y no volveré a dejarlos solos se los juro", confiesa una señora a sus dos hijos.

A través del cristal, los que dieron positivo de coronavirus les agradecen a sus seres queridos; les cuentan de su estancia en el hospital, que fue asignado para atender a pacientes con covid-19.

La dinámica se da luego de que hace unas semanas, familiares irrumpieran en las instalaciones para exigir informes de los pacientes, y aseguraron que llevaban varios días sin saber sobre su estado de salud.