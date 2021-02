“OXXO se aprovecha para no pagar renta; ya quiero correrlos”

“Es una lata con estos de OXXO, es un monstruo, siento que se aprovechan un poco de las circunstancias", declaró Brandon Hernández, quien le renta a un local a esta empresa, pero en mayo no ha recibido el pago correspondiente porque la empresa se justificó en la pandemia de covid-19 para no depositarles.

"Procedería el 1 de junio cobrar la renta que me deben, pero es muy chistoso, porque en mi contrato tengo una cláusula de que si ellos no me pagan la renta en tres meses, yo estoy obligado a cobrarles esos tres meses y correrlos. Entonces también estoy esperando, igual si no me pagan a ellos les va mucho peor, yo demandaría de una vez los tres meses y terminaríamos, los corro”, destacó.

Brandon explicó que el local ubicado en Insurgentes Sur es propiedad de su padre, le apoya porque es abogado. Desde un inicio fue complicada la relación con OXXO, porque tardaron casi un año en concretar el contrato de arrendamiento, empezaron en mayo de 2019, pero fue hasta noviembre cuando llegaron a un acuerdo, después de mover varias cláusulas. En diciembre lo firmaron.

"Desde ahí empezó el problema, porque nosotros al ser el arrendador tenemos la obligación de hacer el contrato y no, ellos querían hacer el suyo, entonces yo les decía que como abogado podía hacerlo sin ninguna bronca", dijo.

En el mes de enero, la empresa filial de Femsa les pidió un mes de gracia porque no habían terminado de construir la tienda, pero ellos se negaron y ahí vino otro problema, ya que no les pagaron a tiempo la renta.

Con la pandemia de covid-19 y el periodo de aislamiento, OXXO empezó a solicitar a los arrendadores de sus tiendas en el país que les condonara el pago de la renta durante tres meses o que les permitiera pagar sólo la mitad por un periodo de seis meses, bajo el argumento de que han disminuido sus ventas porque no puede vender cerveza ni alcohol en algunas zonas del país.

LA SILLA ROTA publicó el pasado 15 de mayo tres casos de arrendatarios de Chiapas y el Estado de México, quienes informaron que esta empresa les debía el pago correspondiente al mes de mayo, bajo este argumento.

Sin embargo, datos reportados por Femsa revelan que las ventas de las tiendas con más de un año en operación (mismas tiendas) de OXXO, que representa 37.3% del total de ingresos de la empresa crecieron en promedio 5.5%, debido a un incremento en el ticket promedio de 9.1%, compensado por una disminución de 3.3% en el tráfico.

La historia se repitió con Brandon, quien señaló que “en abril nos contactaron, nos dijeron que iban muy retrasados (con los pagos) a nivel nacional, pero bueno, que iban a ver la manera de pagar completo ese mes, y si nos pagaron hasta el 23 o 24".

En mayo les volvieron a hablar y les pidieron que los apoyaran permitiéndoles no pagar la renta, Brendon y su papá se negaron, entonces les dijeron que iban a darles sólo el 50%, tampoco aceptaron e incluso les pidieron que enviaran por escrito la solicitud.

“No lo mandan porque es ponerse la soga al cuello, ellos están en desventaja en ese punto por ser actividad esencial", mencionó Brandon, quien añadió que no hay manera de que les hagan el descuento o les condonen el pago de la renta, ya que las tiendas de la empresa siguen operando de manera normal a pesar de la pandemia.

Al respecto, OXXO informó que “durante las últimas semanas, ha bajado el tráfico de clientes en la industria en general. En nuestras tiendas se ha reducido en más de 25% en promedio, aunque varía en gran medida según la zona. Entre los elementos que abonan a este efecto están el confinamiento, la escasez de cerveza, ley seca, restricción de horarios de venta de alcohol o de operación en algunos municipios y estados, por lo cual hemos tenido que cerrar algunos turnos o incluso tiendas. Sin embargo, tenemos el compromiso de seguir acercando productos y servicios de primera necesidad a nuestros clientes”.

Destacó que debido a la contingencia “nos hemos visto en la necesidad de realizar ajustes operativos y financieros temporales. Lo anterior, con el objetivo de conservar todos los empleos y seguir velando por el bienestar de nuestros colaboradores y clientes”.