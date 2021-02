Otro abandono de Mancera: deja obsoleta Red de Transporte Público

El proyecto del anterior jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de instalar desde 2,917 filtros para atrapar partículas contaminantes no se cumplió

Por falta de refacciones, unidades de la Red de Transporte Público (RTP) estaban fuera de circulación hasta inicios de diciembre pasado. Por ejemplo, 23 no circulaban porque no tenían batería, 16 porque una pieza eléctrica, llamada relevador, cuyo costo es de 672 pesos, no les era sustituida y 20 más estaban paradas por problemas jurídicos.

Esa es la realidad de esta modalidad de transporte público de la Ciudad de México.

Otras más a los que les faltaba algún sensor o refacciones que en el mercado cuestan entre mil y mil 500 pesos, no circulaban porque la anterior administración ya no tenía recursos contemplados en el Plan Operativo Anual (POA).

Es parte de cómo la nueva administración encontró la RTP, dijo a La Silla Rota el director de la red, Ramón Jiménez López.

"Matan" a Trolebús, el transporte no contaminante más antiguo en CDMX

También el anunciado proyecto del anterior jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de instalar desde 2,917 filtros para atrapar partículas contaminantes y cancerígenas PM10 o PM2.5 y evitar que lleguen a la atmósfera, no se cumplió, de acuerdo con una solicitud de información enviada por La Silla Rota.

El dato fue confirmado por Jiménez López, quien abrió el 5 de enero las puertas del módulo de la red en Azcapotzalco a La Silla Rota, donde en una jornada de tequio los trabajadores arreglaban y lavaban unidades.

Ahí mostró las instalaciones, del cual informó forman parte dos tanques de diésel de más de 50 mil litros cada uno, pero que no son usados y están vacíos desde 2017, pese a ser propiedad de RTP. En cambio, se usa otro tanque para almacenar el combustible, alquilado por 80 mil pesos al mes, lo que significa un gasto que podría destinarse al mantenimiento de las unidades.

El director comentó que como ocurre con el Sistema de Transportes Eléctricos, donde se deshuesan unidades en desuso para arreglar las que aún circulan, en RTP se hace lo mismo, incluso dijo que la práctica es conocida como “canibalismo”, pero que se busca erradicarla y tener más piezas nuevas.

A su llegada también se encontró falta de mantenimiento en unidades con rampas para personas con capacidades diferentes, por lo que también la nueva administración ordenó arreglarlas, ya que se trata de un servicio que sólo RTP ofrece.

Había algunas que les faltaba mantenimiento, no estaban operando, pero en coordinación con el compañero Alfredo (del sindicato) se permitió que en el corto plazo estén operando. En este módulo hay 46 unidades con rampa, 20 Torino y las otras Volvo que están en proceso de funcionar, es importante porque las rutas concesionadas no tienen este servicio”.

Jiménez López tiene dos metas por encargo de parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para sus primeros 100 días: regresarle el nombre al llamado Sistema de Movilidad 1 (SM1) a RTP algo ya ocurrido desde el 3 de enero, y poner de vuelta en circulación 100 unidades.

LOS DESPERFECTOS

Fue desde la transición que el equipo del ahora director de RTP, Ramón Jiménez López, detectó en octubre pasado el problema de unidades fuera de circulación. Entonces circulaban 650 unidades, y pidió al equipo de la administración anterior poner en marcha más unidades.

Para el 5 de diciembre ya circulaban 714 unidades y para el 26 de diciembre el número llegó a 760 unidades, el más alto.

Hace una semana (el 29 de diciembre) visitamos el módulo 6, había varios camiones con meses sin operar, uno porque no tenía una placa, pues ya va a operar, otros cinco por problemas de carácter jurídico, les faltaba instalar un vidrio o parabrisas, ya se puso y ya están operando”.

Otros problemas que enfrentan son las transmisiones automáticas, ya que sin ellas no se puede circular, pues son la caja de velocidades, y a ello se añade la falta de personal para instalarlas.

También está la falta de refacciones y la burocracia para pedirlas, pero con Jiménez López se buscó que hubiera menos trámites y gracias a eso, varias unidades se han puesto en circulación.

LOS FILTROS QUE NO LLEGARON

De enero de 2017 a octubre de 2018 a ninguna unidad del sistema de Movilidad 1 (SM1, antes RTP), se le instaló un filtro contra partículas PM10 y PM2.5, para filtrar el diésel contaminante.

Así lo informó el propio SM1, en respuesta a la solicitud 0320000032518, al pedirle La Silla Rota información sobre declaraciones de quien fue directora de SM1, Laura Itzel Castillo, de que a partir de 2017 se instalarían dichos filtros.

Respecto a cuántos filtros se han colocado en unidades del sistema de Movilidad 1 (M1), a partir de enero de 2017 a octubre de 2018, le informo que no se han instalado ningún filtro de partículas”, fue la respuesta dada por el área de transparencia del sistema.

En agosto de 2016, la directora adelantó a diversos medios de comunicación que cambiaría filtros a 540 unidades del sistema.

La intención era reducir hasta 95 por ciento las emisiones contaminantes de ambas partículas, que son algunas de las causantes de cáncer, y comentó que cada filtro tenía un costo de alrededor de 70 mil pesos.

En septiembre de ese año, el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera se sumó a la promesa e incluso le puso fecha, que la instalación comenzaría en tres meses, y Castillo dio otra cifra, 105 camiones, y que la inversión sería de 30 millones de pesos.

Actualmente lo qué hay es un proyecto piloto, pero el costo es de dos millones de pesos y solo es una unidad, informó Jiménez López.

La idea es comprar unidades nuevas con tecnología Euro VI, que son 95 por ciento menos contaminantes.

mlmt