Otorgan perdón a dueño de Lamborghini que se accidentó en Polanco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó el dueño del Lamborghini involucrado en un accidente vehicular, acudió voluntariamente a la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo y fue condonado.

Asimismo, y luego de que los seguros de ambas partes llegaron a un arreglo por cuanto hace a la reparación de los daños, el propietario del otro vehículo afectado, marca Suzuki, tipo Swift, otorgó el más amplio perdón, que conforme a derecho procede a favor del conductor del automóvil de alta gama.



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició desde el día de los hechos, ocurridos en Polanco, una carpeta de investigación por el delito de daño a la propiedad culposo con motivo de tránsito terrestre.

Quedó asentado en la carpeta de investigación que el conductor de un Lamborghini, tipo Huracán, posiblemente se impactó contra el camellón central de la avenida Horacio y contra un automóvil de la marca Suzuki, tipo Swift, color blanco.

Cabe recordar que el apoderado legal de la alcaldía, previamente, formuló querella por los daños ocasionados en el lugar de los hechos.

EL ACCIDENTE

La noche de este viernes 4 de diciembre el conductor de un Lamborghini chocó su auto en la calle de Lafontaine, en Polanquito, y luego del accidente se dio a la fuga.

El automóvil, de color verde pistache y valuado en 6 millones de pesos, quedó abandonado y aún no se sabe quién es el dueño, ya que la unidad no llevaba placas de circulación ni permiso, aunque es probable que se lo haya quitado el conductor para no ser identificado, dijo a La Silla Rota una fuente de la alcaldía Miguel Hidalgo.

"Se saltó el camellón de la calle Horacio, que es como para paso peatonal, se siguió, pegó en la guarnición, perdió el control y se embarró con otros carros", agregó. Según la misma fuente, el conductor podría ser un joven de nombre David, que se le veía días anteriores en dicho auto, que iba acompañado de su novia y a quien le gustaba presumir el auto y de pronto hacía arrancones.

(Ameyaltzin Salazar)