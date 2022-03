Óscar, el artesano de Edomex que forma su visión del mundo al crear Judas monumentales

En el municipio de Mexicaltzingo, Óscar Sánchez tiene un pequeño taller dedicado a la pirotecnia, un lugar en el que se siente libre de dar rienda suelta para que el engrudo, el papel, el carrizo, el hilo de cáñamo y la pólvora formen su visión del mundo. Crea Judas monumentales que concuerdan en el certamen organizado por el Museo Taller Luis Nishizawa.

Desde enero de este año, comenzó a trabajar en la pieza que presentará para la edición XXVIII del certamen que ha transformado su vida, pues si bien desde pequeño conoce la técnica para crear pirotecnia, ver la explosión de los Judas en Sábado de Gloria lo decidió a convertirse en un artista del carrizo.

"Empecé ahí remendando las figuras de los castillos, que se les rompió una varita, hay que ponerle otra para que se arme la figura y a hacer los toritos, los famosos toritos pirotécnicos. Empecé con unos así, luego con unos más grandes y luego con los Judas".

Aunque en su primer concurso no llegó a los lugares más sobresalientes, con los años, Óscar ha dominado la técnica y la habilidad para expresarse, por lo que en tres ocasiones ha ganado el certamen de Judas. Su inspiración la toma de lo que ve en las noticias, lo que escucha, lo que el aqueja.

"Es algo que te gusta desde chico, por lo menos desde que vas viendo a tus papás, a tus abuelos, de que los hacen, y te va llamando la atención y te vas metiendo en eso. Como llevan un tema, (me inspiro) de lo que va pasando por ejemplo, como ahorita que están las guerras, que el coronavirus o no sé, como años pasados que estuvo el temblor, o los precios de las gasolinas, o sea, me voy adaptando a eso o hay veces porque quiero hacer algo diferente para que la gente vea algo diferente porque también no puedo llevar lo mismo cada año".

"Diablo venenoso", "El transportador del Diablo" y "Con el precio de las gasolinas nos va a llevar el Diablo", son algunas de las obras más conocidas de Óscar, quien tiene engrudo en las venas y la habilidad en las manos para recrear a los demonios de la sociedad, porque eso son los judas, demonios que deben ser exorcizados y por ello la tradición de quemarlos en Sábado de Gloria en la Plaza de los Mártires, aunque esto ha quedado en pausa por la pandemia de covid-19, este 2022 se cumplen ya tres años consecutivos sin hacer estallar a los cánceres sociales.

Óscar le dedica tres meses a cada Judas que crea, para él, el momento más satisfactorio es verlos totalmente terminados y a la gente posando para una foto con ellos; sin embargo, reconoce que despedazarlos encendiendo la pólvora ante miles de espectadores es mantener viva una tradición a la que el artista Luis Nishizawa dio forma y con la que le abrió las puertas del arte a los artesanos, es una sensación inconmensurable de orgullo.

EL CONCURSO

En Toluca, durante más de 50 años, la Quema de Judas en Sábado de Gloria, es una tradición católica que representa el triunfo del bien sobre el mal, por ello, durante 23 años se hizo el Paseo de los Judas y su posterior quema en el corazón de la ciudad.

El diablo representa la figura de Judas Iscariote, quien fue el discípulo que vendió a Jesús de Nazaret a cambio de monedas de plata. Actualmente, estas figuras representan a quienes sienten que traicionan a los mexicanos por lo que han destacado personajes como Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto o Carlos Salinas de Gortari.

Pero también se representan los miedos, como la pandemia, las crisis económicas, la delincuencia. Este año, Óscar se ha inspirado en la guerra de Europa del Este, aunque busca darle un toque bíblico, por ello ha creado un diablo alado que irá parado sobre un dragón, mas no sabe cómo va a terminar, pues sigue edificándolo y la inspiración le llega mientras trabaja.

LA CONVOCATORIA

Los artesanos ya cuentan los días para entregar sus piezas y que el jurado calificador determine al ganador. Este año la convocatoria y premiación se modificaron con el objetivo de incentivar la participación y creatividad de los creadores, ahora los premios serán pocos pero más significativos.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el primer lugar será acreedor a 60 mil pesos, 50 mil pesos el segundo lugar, 40 mil el tercero, hasta un décimo lugar de 10 mil pesos, y cinco menciones honoríficas de 5 mil pesos cada una y los Judas ganadores serán exhibidos en el Centro Cultural Mexiquense del 11 al 23 de abril.

Cabe mencionar que el año pasado participaron 130 piezas y no solo de artesanos mexiquense de Almoloya de Juárez, Ecatepec, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Nezahualcóyotl, Tultepec y Zinacantepec; sino incluso de otras entidades como Querétaro y la Ciudad de México.





(SAB)