Organizan células para buscar a Alejandro, niño de 11 años perdido en Zinacantepec

El viernes 31 de marzo de este año, Alejandro Aguilera Muciño, un pequeño de 11 años, salió de su casa en San Matías Transfiguración, comunidad de Zinacantepec. Lo hizo por la noche y sin decirle nada a nadie, por lo que sus vecinos, su familia y hasta la policía local y estatal integraron células de búsqueda para poder hallarlo.

Búsqueda de Alejandro Aguilera (Foto: Fernanda García)

Su papá, Fernando, explicó a La Silla Rota que el pequeño le teme a la oscuridad, por lo que le extrañó que saliera de casa solo y sin sus linternas, pasadas las 19:30 horas.

"Él solamente sale en el día, en la noche ya no, la oscuridad le da miedo, no salía solo, para todo tiene que ir acompañado de una persona y con su lámpara, y ésta está en casa, no se llevó nada, solamente lo que trae puesto".

LAS CÉLULAS DE BÚSQUEDA

Después de activar la Alerta Amber en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Fernando Aguilera, papá de Alejandro, decidió no quedarse con los brazos cruzados en espera de que alguien más resolviera y encontrara a su hijo.

Organizó a sus vecinos y el domingo comenzaron con la búsqueda en cuatro comunidades aledañas.

No sólo peinaron las calles, también pegaron la ficha de búsqueda en cada poste y local disponible.

"Fuimos a La Veracruz, a Acahualco, a San Juan y a Santa Cruz Cuauhtenco. Estuvimos pegando volantes, pero nadie lo ha visto, que nadie sabe nada de él".

Por la falta de pistas, decidió organizar una nueva búsqueda este lunes por las calles en donde le habían dicho que el pequeño Alejandro fue visto.

"Estamos descartando las comunidades cercanas que es en donde puede que esté o que lo haya recogido alguna persona que esté con él. No he recibido ninguna llamada, nada".

Destacó que el viernes el pequeño fue visto en la calle Cedros en la esquina con Palomas de la localidad de Transfiguración; sin embargo, Fernando se encontraba denunciando la desaparición, por lo que al llegar, el mayor de sus hijos ya no estaba donde le comentaron.

"Estaba solito, que venía con pants azul, una playera blanca y una mochila azul pero es diferente a la que traía cuando salió porque él tenía un pantalón de mezclilla y una camisa roja con cuadros".

Debido a que no ha visto mayor actividad por parte de la FGJEM y a que conoce del éxito que las células de búsqueda vecinales han tenido en la región de Zinacantepec, decidió hacer las suyas.

"Solo quiero localizar a mi hijo, le agradecería a la gente su apoyo, si alguien lo ha visto, que nos ayuden, de todo corazón, hoy por mí, mañana por ustedes".

LOS DESAPARECIDOS EN EDOMEX

Hasta el corte de febrero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió 600 fichas de personas desaparecidas, de las cuales 263 fueron localizadas, 16 de ellas sin vida.

Durante dicho periodo, la FGJEM activó los mecanismos de búsqueda de personas 594 veces, de las cuales 52 por ciento fueron varones y 48 por ciento mujeres.





