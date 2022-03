Ordenan suspensión temporal de alcaldesa de Cuauhtémoc; medida, excesiva: Cuevas

La fiscalía capitalina informó que un juez de Control ordenó la suspensión temporal de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc.

A través de redes sociales, la dependencia señaló que formuló la imputación contra cuatro servidoras públicas y servidores públicos, entre ellos Cuevas Nieves, por la posible comisión de delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

"Un juez de Control ordenó su suspensión temporal del cargo, la presentación periódica, así como la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas.

La #FGJCDMXInforma que formuló imputación contra cuatro servidoras y servidores públicos de la @AlcCuauhtemocMx, entre ellos la titular de la demarcación, por la posible comisión de delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. pic.twitter.com/csaT2wMKpk — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 14, 2022

"La defensa solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que se reanudará la audiencia el próximo jueves. En breve, la #FGJCDMX brindará mayor información", señaló la dependencia en Twitter.

Sandra Cuevas informó que tendrá que presentarse a una nueva audiencia programada para el jueves 17 de marzo para rendir su declaración. Además en su cuenta de Twitter, mostró el oficio con el que entregó a las autoridades los videos con los que busca mostrar los sucedido el 11 de febrero dentro de las instalaciones de la alcaldía y agregó estar confiada.

El 11 de marzo presenté ante las autoridades el video que detalla los hechos ocurridos en las instalaciones de la alcaldía #Cuauhtémoc, el pasado once de febrero. Con esta prueba sólida, estoy tranquila y confiada en que todo saldrá a mi favor. pic.twitter.com/rLMOT68qmb — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) March 14, 2022

Ante ello, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, a través de sus redes sociales describió como "un perverso precedente" la suspensión de funciones impuesta contra la edil por lo que mostró su respaldo y aseguró que esta caso es parte de una persecución política con la que el partido de Morena busca "arrebatar en los tribunales lo que no ganó en las urnas".

Quieren sentar un perverso precedente suspendiendo a @SandraCuevas_ de sus funciones como alcaldesa de Cuauhtémoc, la @FiscaliaCDMX ya retiró los cargos por la supuesta privación ilegal de la libertad en agravio de dos policías. Desde el @PRDMexico refrendamos nuestro respaldo y — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) March 14, 2022

En conferencia de prensa en el auditorio de la alcaldía, ubicado en Aldama y Mina sin número, en Buenavista, Sandra Cuevas habló tras la audiencia en el reclusorio y calificó las medidas cautelares que le aplicaron como "un exceso"; sin embargo, dijo, hay que acatarlas.

Cuevas Nieves aclaró que su suspensión como titular de la demarcación durará tres días, hasta el jueves, cuando se lleve a cabo otra audiencia.

"Yo no he hablado, yo no he rendido mi declaración, pero lo que sí les puedo decir es que el pasado 11 de marzo ingresé a la Policía de Investigación que lleva mi carpeta de investigación, ingresé los videos en donde se desvirtúa cada una de las denuncias de los tres policías, lo ingresé el pasado 11 de marzo, lo que sucedió".

A través de un comunicado, la demarcación señaló que será José Medina, director General de Gobierno, quien asuma temporalmente la titularidad de la alcaldía.

FGJ NO REALIZA NINGUNA PERSECUCIÓN POLÍTICA: VOCERO

El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, informó que la dependencia formuló imputaciones en contra de los funcionarios ya referidos por su probable participación en delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, esto a causa de la denuncia presentada por los dos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El funcionario enlistó las medidas cautelares que fueron impuestas a Sandra Cuevas: suspensión temporal del cargo tanto para ella como para los otros servidores públicos, la prohibición para salir del país sin autorización, así como la prohibición para acercarse, comunicarse o concurrir los lugares a donde pudieran presentarse las víctimas.

Además de que los imputados deberán presentarse a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que desde el momento en que recibió la denuncia se ha conducido en apego a la ley, además de que ha cumplido con todos los procedimientos legales, lo cual quedó de manifiesto al solicitar audiencia inicial sin detenido y sin órdenes de aprehensión, a efecto de no violentar ninguna de las garantías de las personas investigadas", indicó el vocero.

Añadió que el Ministerio Público recibió la denuncia como la presentó el afectado, pero es responsabilidad de la representación social generar la imputación de los delitos con base en pruebas, por lo que "el Ministerio Público no se ha retractado de ninguna acusación".

"La fiscalía ha cumplido y respetado todos los procesos y derechos de cada una de las partes, como ha sido el hecho de que en dos ocasiones se difiriera la audiencia a petición de la autoridad de la demarcación por motivos de salud y por el cambio de defensa.

"Asimismo, el jueves 24 de febrero esta fiscalía corrió traslado, es decir, hizo de conocimiento la carpeta de investigación a todas las partes, particularmente a las defensas y asesorías jurídicas, tal y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de investigación cuando sea citado a comparecer".

Lara López puntualizó que la dependencia local no lleva a cabo ninguna persecución política, sino que simplemente cumple con la ley tal y como lo ordena la Constitución. Reiteró que la fiscalía no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo.

UNACDMX EXPRESA PREOCUPACIÓN

La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) expresó su rechazo y preocupación por la "violación al debido proceso legal" de Sandra Cuevas Nieves.

A través de un comunicado, los ediles señalaron que con sorpresa e indignación recibieron las medidas cautelares emitidas "de manera absurda" por la jueza Elma Maruri Carballo en contra de Cuevas Nieves.

"Por encima de toda norma procesal e inclusive atropellando la voluntad popular, la juzgadora determinó separar injustificadamente de su cargo a una autoridad legítima y constitucionalmente electa".

Detallaron que la togada con sede en el Reclusorio Norte se extralimitó al ignorar los derechos humanos que asisten a la alcaldesa, argumentando que la suspensión temporal del cargo debió estar justificada, cosa que no ocurrió.

Añadieron que no es una medida proporcional, necesaria e idónea con respecto a otras medidas que "bien pudo valorar", que se violentó intencionalmente el derecho de Sandra Cuevas al libre acceso al trabajo y, por consiguiente, a una remuneración.

(Foto: Especial)

Ante ello, los ediles capitalinos que conforman UNACDMX exigieron al Consejo de la Judicatura de la Ciudad a una revisión exhaustiva del proceder de Maruri Carballo. "En un contexto en donde se busca mejorar la imagen de los impartidores de justicia, ella representa un retroceso para tal fin", se indicó en el escrito difundido.

Además, los alcaldes pidieron que se aplique un estricto Estado de derecho en la capital del país, sin medidas judiciales excesivas para cualquier persona y que el proceso que enfrenta Sandra Cuevas no forme parte del uso político de la justicia.

"Respaldamos los elementos que en su defensa presente la alcaldesa Cuevas, no sin antes advertir nuestra preocupación por la extralimitación de la jueza en las medidas cautelares emitidas esta tarde.

"Es imperativo hacer notar que la suspensión es aplicable sólo hasta la reanudación de la audiencia el próximo jueves; sin embargo, intereses cercanos a la fiscalía capitalina pretenden hacer creer que es hasta que termine todo el proceso legal.

Finalmente, la UNACDMX llamó a la opinión pública a esperar a que se agoten las instancias procesales que la alcaldesa realiza, sobre todo en el desahogo de pruebas, y se evite emitir un juicio hasta en tanto no se dicte un fallo definitivo.

AUDIENCIA DE SANDRA CUEVAS

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México se retractó y retiró la acusación contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por la supuesta privación ilegal de la libertad de dos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Así lo confirmó la funcionaria, que este día presentó ante un juez videos que forman parte de las pruebas con las que intentará demostrar, dijo, que es víctima de un "montaje" de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; de la fiscal Ernestina Godoy y del secretario Omar García Harfuch.

Cuevas Nieves ingresó a la audiencia en el Reclusorio Norte, la cual, se previó, durará varias horas.

"Estoy muy tranquila, tan no están los argumentos sustentados que la privación ilegal de la libertad la quitaron, de eso me acusaron al principio y hoy el delito ya no viene en la carpeta de investigación.

"Sigo tranquila y confiada, vamos a seguir trabajando. Es una audiencia muy importante, va a durar muchas horas, pero estamos listos, nosotros ya ingresamos a la autoridad competente los videos, todo el material para llevar a cabo la audiencia", puntualizó en entrevista.

La alcaldesa comparece en la sala dos Unidad de gestión ocho en el Reclusorio Norte.

La funcionaria reiteró que echará abajo lo que ella considera ha sido un "montaje" para destituirla e imponer a "alguien de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc".

Dio a conocer que la FGJ retiró la imputación por el delito de privación de la libertad sin fines de lucro contra dos elementos de la Policía Auxiliar, supuestamente cometidos el 11 de febrero pasado en la sede de la alcaldía.

La Fiscalía también la había acusado de robo, lesiones y abuso de autoridad.

La diligencia se programó para hoy luego que el 28 de febrero de 2022 Cuevas decidió cambiar de abogado defensor, quien, a criterio del juez, tiene que tener pleno conocimiento de la carpeta de investigación.

Entonces la alcaldesa dijo que cuenta con amparo contra alguna orden de aprehensión porque teme que el gobierno y las autoridades recurran a alguna artimaña para tratar de detenerla y destituirla del cargo "para que la alcaldía Cuauhtémoc regrese a ser gobernada por Morena".

Con base en el citatorio judicial, explicó que la FGJ iba a imputarle los delitos de robo, lesiones y abuso de autoridad, "sin embargo, lo que tanto estuvieron diciendo en medios, que es la privación ilegal de la libertad no viene aquí".

ACUSACIONES

Según la indagatoria, el 11 de febrero de 2022 la alcaldesa citó a dos mandos de la Policía Auxiliar en sus oficinas, donde supuestamente los abofeteó, insultó, privó de su libertad y los despojó de sus teléfonos celulares por un altercado por el retiro de vendedores informales del Centro Histórico.

La alcaldesa sostuvo que espera que "haya justicia" en este caso en el que aseguró contar con videograbaciones y testimonios para demostrar su inocencia ante el juez de control.

Consideró que Sheinbaum y otras autoridades capitalinas como García Harfuch y Godoy han echado a andar toda una maquinaria contra tratar de amedrentar con falsos testimonios a una alcaldesa que tiene el respaldo legítimo de la ciudadanía que votó por ella.

"Me esperé tanto en salir porque soy una sola persona en contra o peleando con una mujer que es Claudia Sheinbaum Pardo, que utiliza todo el aparato y lo han visto ustedes, aquí hay dos cosas que hace este gobierno: o te calla a través de la muerte, como hemos visto tantos periodistas.

"O dos, tratan de meterte a la cárcel, ¡aquí se toparon con pared!, porque no voy a permitir que ensucien mi nombre, yo llegué aquí por mi trabajo, no tengo padrinos, mi única defensa soy yo y Dios".

LAS MENTIRAS EN SU CONTRA, SEGÚN CUEVAS

"Les voy a echar abajo todo este montaje que orquestaron el gobierno de Ciudad de México utilizando a dos policías que efectivamente estuvieron el pasado 11 de febrero en mi oficina; ¿por qué asistieron?, uno de ellos acude cada lunes a los actos cívicos que llevo a cabo en la explanada delegacional a las 6 de la mañana".

"El otro es el que firma el contrato para que nosotros como alcaldía podamos contratar policías, esa es la justificación, para eso fueron llamados, para darle continuidad al contrato de esos policías que yo debo contratar, soy de las pocas alcaldías a las que no nos mandan policías", puntualizó.

La alcaldesa leyó lo que consideró falsedades que contiene la carpeta de investigación en su contra.

1.-"Privados de su libertad por más de una hora salió a decir Lorenzo Gutiérrez, director general de la Policía Auxiliar; falso, estuvieron 36 minutos con video y reloj en mano, absolutamente nadie se esperaba que yo tuviera un video..."

2.- "Segunda mentira de Marcos David Chávez Arreola, escolta del comandante Eduardo, el que fingió que lo lastimé y que se puso un collarín, Marcos dice que se acercó a la puerta de mi oficina, pero como es muy dura no pudo abrirla, falso, en el video se ve sentado todo el tiempo y se para a esperar a sus jefes".

3.- "Mauricio Hernández Fausto, chofer también de Eduardo, dice salieron con ropa sucia, rota y golpeados; falso, en el video se ve cómo salen con toda tranquilidad caminando por propio pie, sin ropa sucia y rota".

4.-"Los cinco (servidores públicos) salieron apresurados dicen ellos, entre ellos los dos que dicen que fueron privados de su libertad en mi oficina, aseguraron que tenían miedo de que los volvieran a privar de su libertad y que los volvieran a golpear; falso, salieron y a un lado se pudieron a platicar y fumar tranquilamente".

***Con información de Edgar Tequianes

(SAB)