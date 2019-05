Ordena juez a Sheinbaum endurecer requisitos para verificación

LUIS RAMOS CHAVERO 07/05/2019 11:17 a.m.

El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa ordena a la Secretaria del Medio Ambiente y a la Jefa de Gobierno, que de manera inmediata impongan requisitos más estrictos para obtener el holograma 0.

En un documento en poder de La Silla Rota, se concedió una suspensión provisional contra la omisión de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México de conservar como requisitos de verificación de vehículos los establecidos al respecto en la NOM-167-SEMARNAT-2017.

También se concedió este recurso en contra de la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum por omitir la implementación de medidas para mejorar el medio ambiente de la CDMX, específicamente en relación con las acciones tendentes a evitar contingencias ambientales provocadas por la circulación de vehículos automotores.

Además se concedió suspensión provisional contra Sheinbaum por la omisión de conservar como requisitos de verificación de vehículos los establecidos al respecto en la NOM-167-SEMARNAT-2017.

Dentro del juicio de amparo indirecto incidental 606/2019, se establece que la parte quejosa acreditó el daño inminente e irreparable ante el aumento del flujo vehicular que traerá un aumento en la emisión de contaminantes.

Se destaca que a pesar de que no hayan ofrecido medios probatorios que permitan acreditar fehacientemente un daño a la salud, existe una presunción válida porque la omisión reclamada genera un contexto propicio para el aumento del flujo vehicular respecto a los vehículos no autorizados por una norma oficial mexicana y, consecuentemente, un incremento de la emisión de contaminantes que resulta nocivo a la salud.

Se consideró además que el derecho a la salud estaría por arriba del derecho a circular con vehículos automotores.

El juzgador destacó que como lo estableció la Primera Sala de la SCJN al resolver el amparo en revisión 307/2016, sucedido esto el 14 de noviembre de 2018, ante la posible colisión entre el medio ambiente y otros intereses, y los daños o riesgos no puedan dilucidarse por falta de información, es necesario tomar las medidas necesarias a favor del medio ambiente, inclusive ante la falta de pruebas científicas o técnicas, pues ello no puede ser motivo para no salvaguardar el medio ambiente.

