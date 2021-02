Orden de aprehensión contra Collins, sin efecto; prescribió delito: juez

El exsecretario de Seguridad Pública capitalina, Raymundo Collins, no podrá ser detenido por la supuesta corrupción como titular del Instituto de Vivienda (Invi) en 2013.

Así lo determinó un juez de control que declaró la extinción de la acción penal respecto al delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. El delito por el que se le acusa, presbribió.

Esta decisión deja sin efectos la orden de aprehensión en contra de quien fuera funcionario en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, así como la ficha roja de búsqueda en 194 países solicitada a Interpol.

Luego de seis años de haber sido denunciado, el Ministerio Público reactivó a finales de 2019 una demanda contra Collins por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, presuntamente cometido cuando era titular del Invi en 2013.

La acusación se basa en la detección en el proceso de entrega recepción, por una presunta autorización de un desarrollo con un monto de recursos que no correspondían a viviendas de interés social, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Este viernes se realizó una audiencia en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia a petición de la defensa del ex titular del Invi para solicitar al juzgador la extinción de la acción penal por prescripción del delito que se le fincó, el cual no es considerado grave y no amerita la prisión preventiva oficiosa.

El juez dio la razón a la defensa y dejó sin efecto la orden de captura.

La FGJ ya había sufrido otro revés en este caso, pues un juez ordenó la libertad de Fernando Javier Linares, ex director de Asuntos Jurídicos del Invi, quien estuvo preso unos días en el reclusorio Norte. El motivo fue el mismo: prescripción del delito.

El 14 de enero, de acuerdo con el gobierno capitalino, el exdirector del Instituto de Vivienda (Invi), huyó, por lo que autoridades solicitaron la emisión de una alerta migratoria y una ficha roja para encontrarlo.

Contra Collins Flores existe una orden de aprehensión por uso indebido del servicio público, luego de detectarse un desvío de recursos durante el proceso de entrega-recepción.

Fuentes del gobierno capitalino informaron que se emitió una alerta migratoria para evitar que Collins Flores escape del país, ya que cuando tuvo conocimiento de que había sido ubicado por la ex Procuraduría General de Justicia, "se escondió".

"Estamos buscándolo para ejecutar la orden que hay en su contra" y solicitarán a autoridades federales su apoyo para que la Interpol emita una ficha roja para su búsqueda y detención.