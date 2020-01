Oposición, sin Morena, busca destrabar "parálisis legislativa" en CDMX

Sin la presencia de Morena, los representantes de los partidos de oposición en el Congreso de la Ciudad de México acordaron presentar una agenda legislativa el próximo miércoles de cara al siguiente periodo ordinario de sesiones.

Luego de la convocatoria del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso CDMX, el diputado Mauricio Tabe, este viernes se reunieron los representantes del PAN, Mauricio Tabe; PRD, Jorge Gaviño; PRI, Tonatiuh González; PT, Jannete Guerrero y del PVEM, Alessandra Rojo, para acordar puntos de la agenda.

El coordinador del PAN, Mauricio Tabe, anunció que los diputados presentes acordaron que este miércoles se presentarán las iniciativas que se someterán a discusión para cumplir con la sentencia de la SCJN, la cual dejó sin efecto al Sistema Anticorrupción CDMX.

Además, sobre la sentencia judicial que dejó sin efectos al Sistema Anticorrupción en la capital del país, culpó a Morena por las indefiniciones para elegir a su coordinador parlamentario pues se retrasan los trabajos en el Congreso.

"Hay responsabilidad de Morena, en la medida que siga su indefinición no tendremos posibilidad de acordar y trazar esta ruta del Sistema Local Anticorrupción y se retrasarán los trabajos del Congreso", criticó Tabe.

El domingo 19 de enero, LA SILLA ROTA publicó que la división del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México tiene detenidos los trabajos del órgano legislativo.

Desde el 15 de diciembre el grupo parlamentario de Morena, con 34 diputados de 66 que componen el cuerpo legislativo, carece de coordinador parlamentario, luego de la renuncia de Ricardo Ruiz, cuyo vicecoordinador reconocido era el diputado José Luis Rodríguez, y no se notificó a la Junta si renunciaba o no, por lo que no hay un representante ante la Jucopo.

"Al no tener coordinador de Morena no tenemos interlocutor con el cual acordar los temas del Congreso de la ciudad y sobre todo no tenemos forma de reunirnos como Junta. A pesar de que tenemos la representación formal a través de la vicecoordinación, el único vicecoordinador reconocido, cuando se nombró a Ricardo como coordinador fue José Luis Rodríguez, lo único que tuvimos reconocimiento formal fue la renuncia de Ricardo, no tenemos otra renuncia. Sin embargo él nos ha dicho que no pueden sesionar si no tienen vicecoordinador y no asistiría a las juntas si no tenían coordinador. El problema que tenemos es que si no asiste la representación de Morena no tiene quórum la Junta, entonces paraliza el trabajo del Congreso porque la Jucopo no podía tomar decisiones clave sobre temas políticos y de agenda".

"Queremos que a partir del miércoles empiece a correr el término de discusión para el proceso de dictamen y no se retrase más, es un acuerdo que tomamos las representaciones que estuvimos", dijo.

A nombre del PRD, el diputado Jorge Gaviño, subrayó la importancia de contar con una representación de Morena en la Jucopo, ya que el Congreso local está en medio de una "parálisis legislativa".

A su vez, el coordinador de la bancada del PRI, Tonatiuh González, celebró este encuentro parlamentario, sobre todo porque hay decisiones que se toman de forma unilateral y que afectan el dinamismo legislativo, omitiendo la opinión del resto de las fuerzas políticas.

"Ahora estamos viendo que por cuestiones de ´grupos´ o ´tribus´ entre ellos mismos, no se ponen de acuerdo y lo que más preocupa es que esto empeora y esto está llevando al Congreso a una parálisis legislativa".