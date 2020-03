Oposición en Congreso CDMX se manifiesta contra "Ley Mordaza"

Diputados de oposición se manifestaron en contra del desplante de autoritarismo y la censura que Morena busca imponer en el Congreso CDMX, luego de bajar del orden del día de la Sesión un Comunicado que enlistara el coordinador del PAN, Mauricio Tabe, en su calidad de presidente de la Jucopo.

Tras abandonar el pleno, diputados del PAN, PRD y PRI en conferencia de prensa descalificaron la postura de Morena y rechazaron la ´ley mordaza´ que el grupo mayoritario impone a la oposición.

Abandonamos hoy el recinto del @Congreso_CdMex ante el desplante de autoritarismo del grupo mayoritario y el intento por censurar a los diputados de oposición. https://t.co/6byemsCioL pic.twitter.com/tSXgpbXco1 — Mauricio Tabe (@mauriciotabe) March 12, 2020

"Ahora la mayoría decide no solamente qué se sube y qué se quita. No tiene atribuciones la Mesa Directiva para someter a consideración el retiro de puntos del orden del día, sino solamente el proponente".

El comunicado daba a conocer al pleno la Convocatoria para la sesión de Jucopo en la que se elegirán las titulares de las unidades administrativas y en la que se hacía una invitación abierta para que las unidades administrativas vacantes de Comunicación Social, Servicios Parlamentarios y del Canal del Congreso local, sean ocupadas por mujeres y avanzar en el tema de paridad.

Mauricio Tabe explicó que, como presidente de Jucopo tiene la facultad de convocar, ya que así lo establece el artículo 51 del Reglamento Interno.

"El Pleno no tiene atribución para censurar y menos ´el partido oficialista´ que dice respetar los derechos y respetar la ley.

Agregó que desde enero hay una parálisis en el Congreso y este comunicado, el cual logró leer desde la curul, establece como fecha límite el 30 de marzo para definir estas unidades. "No vamos permitir esta falta de respeto a la oposición y es un precedente de censura y de arbitrariedad por parte del oficialismo".

Al manifestar su apoyo político y legislativo, el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, comentó que esta Legislatura ha entrado a una fase de "Ley Mordaza" y en perjuicio de la transparencia.

Exigí respetar las normas internas y NO censurar la lectura del Comunicado, donde anunciaba, en mi calidad de Presidente de la JUCOPO, la Convocatoria para que aquellas mujeres que deseen puedan participar para ocupar la titularidad de las unidades administrativas vacantes. https://t.co/guUg67ptgV — Mauricio Tabe (@mauriciotabe) March 12, 2020

"Nada quieren abierto a la ciudadanía, todo lo quieren en lo oscurito, todo lo quieren revisar debajo de la mesa y evidentemente, es algo que no podemos nosotros validar ni legitimar con nuestra presencia, se queda la simulación de Congreso".

El PRI a través de su coordinador Tonatiuh González Case, también expresó su solidaridad al coordinador Tabe e insistió en que Morena ha frenado todo el trabajo realizado a un año de Legislatura. "Todo está paralizado y lo que conviene sale y lo que no, no sale. Sólo un 15 por ciento de iniciativas se han podido dictaminar y lo demás esta frenado, porque no se discute en las comisiones de Morena".

Cabe recordar, que más allá del comunicado del líder panista Mauricio Tabe, Morena intentó eliminar de tajo los Puntos del Acuerdo relacionados con la comparecencia y el esclarecimiento del accidente en la estación Tacubaya del Metro.

El primero, del PAN, se citaba a comparecer a la directora Florencia Serranía y en el otro, mayor precisión en las investigaciones y accionar de manera administrativa y legal en contra de quienes resulten responsables.