Oposición acusa boicot en transición de alcaldías en CDMX

El cambio de fecha para la transición de gobiernos en las alcaldías de la Ciudad de México, impuesto por Secretaría de la Contraloría del gobierno capitalino, representa un intento de boicot para los candidatos de la oposición que ganaron alcaldías donde hoy gobierna Morena.

También lee: Incumplen 12 alcaldías con retiro de propaganda en las calles

En entrevista con La Silla Rota, tres de estos alcaldes electos aseguraron que la transición había iniciado con ellos y un día solo les avisaron que se suspendían los trabajos hasta septiembre, nueva fecha que fijó el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Estos alcaldes aseguraron a este medio que el atraso –determinado en los nuevos lineamientos de la Comisión de Transición para supuestamente cumplir con los tiempos legales electorales– se trata de un "boicot" y de una "venganza".

A decir de Mauricio Tabe, quien ganó la elección en la alcaldía la Miguel Hidalgo, este hecho nunca se había dado. "No sabemos si se pretenderá boicotear a la próxima administración", dijo en un comunicado el 15 de julio pasado.

El alcalde electo de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, dijo a La Silla Rota que, con la publicación de los nuevos lineamientos, algunos alcaldes salientes se aprovecharon para retrasar la transición que ya habían comenzado desde antes.

LA MODIFICACIÓN

El pasado 7 de julio, la Secretaría de la Contraloría modificó el título cuarto de los Lineamientos para la Integración de la Comisión de Transición en el Proceso de Entrega Recepción de las Alcaldías, que apenas había sido modificado el 11 de junio.

En los primeros lineamientos, se establecía que la comisión de entrega recepción comenzaría a partir de que los alcaldes electos recibieran su constancia de mayoría, lo que ocurrió el 10 de junio. Pero en la nueva versión, se establece que la Comisión de Transición sea instalada a partir del 1 de septiembre, cuando ya estuvieran resueltas las impugnaciones ante la autoridad electoral.

Según los mismos lineamientos, el proceso de transición consiste en que los titulares de las alcaldías electos "conozcan el estado en que se encuentran los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la alcaldía correspondiente".

Los alcaldes electos también tienen derecho a conocer sobre la implementación y el estado que guardan los programas, proyectos, presupuestos, inmuebles, ingresos y egresos de centros generadores de aplicación automática, inventarios y almacenes, plantilla de personal, obras públicas y adquisiciones, asuntos en trámite y jurisdiccionales.

AFECTAN PLANEACIÓN

Ante ello, Margarita Saldaña, quien es alcaldesa electa de Azcapotzalco, dijo a este medio que lo que "parece una obstaculización", afectará gravemente a los gobiernos entrantes, pues no podrán participar en la integración del Presupuesto 2022 para las alcaldías.

Si no es obstaculizar pareciera que así fuera, algo que no se le hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador ni a Claudia Sheinbaum [...] si se quería una transición rápida, la modificación a los lineamientos los hubieran hecho antes de la elección, ahora da a pensar que no quieren que participemos en el presupuesto

El priista Luis Gerardo Quijano puntualizó que, incluso, las administraciones entrantes no podrán contar con información necesaria para generar sus programas de gobierno para el año entrante, "para saber en qué invirtió la alcaldía, a ver si compraron vehículos o no y, si no, para presupuestar vehículos operativos, para fugas de agua, reparar baches, son cosas que debemos conocer y al no hacerlo entorpecen una adecuada planeación", dijo.

La alcaldesa electa de Tlalpan, Alfa Eliana González, también consideró que el poco tiempo que tendrán –con la modificación de los lineamientos– para la transición, impedirá conocer detalles de las administraciones que recibirán.

En especial, en el caso de Tlalpan, donde hay muchos pendientes que atender. Mi equipo y yo buscamos trabajar, tener un diálogo institucional. Es algo que nos conviene a todas y todos

Para Federico Döring, diputado local, la modificación en los lineamientos les impedirá a los nuevos alcaldes incidir en el presupuesto e incluso licitar alguna obra, ya que en tres meses a partir de su toma de protesta a fin de año, sería complicado. La consecuencia es que en su primer año no se verán reflejadas sus propuestas de campaña.

CANCELAN REUNIONES

Luis Gerardo Quijano detalló que, antes del cambio en los lineamientos, ya había tenido dos reuniones con el equipo de Patricia Ortiz Couturier y habían acordado una más para el 14 de julio, pero fue suspendida por el equipo de la aún alcaldesa de la Magdalena Contreras, argumentando el cambio de los lineamientos.

El alcalde electo aseguró que nunca le avisaron que había una cancelación oficial de los trabajos, sino que lo suspendían mientras hacían una consulta jurídica a la Secretaría de la Contraloría sobre el tema. Él afirma que el argumento de esperar el final de las impugnaciones no aplica en su alcaldía, porque ahí nadie impugnó la elección.

No han entendido que esto cambió, que perdieron y debe haber transición y parece que nos quieren meter el pie, por lo menos los tres primeros meses, y va a ser complicado gobernar sin toda información y si nos dejan sin presupuesto. Nos da una apreciación de que parece que quieren entorpecer a los nuevos gobiernos

En su comunicado del 15 de julio, Mauricio Tabe también se quejó de que le cancelaron reuniones, pero en el caso de la Miguel Hidalgo, el aún alcalde Abraham Borden Camacho ofreció una mesa de trabajo. "No me parece una mala idea, siempre y cuando sirva para obtener información", aclaró.

Al igual que Tabe, en una comunicación oficial, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, dio a conocer que se reuniría con el alcalde en funciones, Alberto Esteva, pero el funcionario un día le informó que se apegaría a los nuevos lineamentos.

"Lamentamos profundamente la posición del alcalde interino de posponer, hasta el próximo 3 de septiembre, la instalación de las mesas de transición, lo que da poco tiempo para hacer una revisión transparente y exhaustiva", se quejó.

Por su parte, el aún alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, dijo a La Silla Rota que aún con la modificación a los lineamientos, se puede mantener el diálogo que ya había iniciado con el equipo de Margarita Saldaña.

PIDEN A BATRES NO POSTERGAR LA TRANSICIÓN

El tema del retraso en la transición será uno de los primeros que deberá resolver el nuevo secretario de Gobierno capitalino, el senador con licencia Martí Batres. Así se lo hizo saber la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) este viernes, en un comunicado.

Una demostración de voluntad política y apertura debe ser el no seguir postergando la instalación de las mesas de transición de gobierno en las alcaldías de la Ciudad de México. Es necesario aprovechar al máximo el tiempo, aprovechando los dos meses que faltan para la toma de posesión, en lugar de querer concentrar todo el proceso en tan sólo 20 días

"Es importante recordar que la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y los alcaldes que ganaron junto con ella en 2018, tuvieron de inmediato acceso a las respectivas administraciones, lo que garantizó una transición transparente y en orden. Es justo y necesario que quienes asumen el cargo en septiembre, tengan la misma oportunidad".

rst