Operan (dis)parejo sanciones por parquímetros

La Alcaldía de Naucalpan pretende aplicar el programa de parquímetros y las sanciones que de éste deriven sin distinción de automóviles y propietarios

NORMA GARCÍA 22/12/2017 02:56 a.m.

Operan (dis) parejo sanciones por parquímetros. (Norma García)

NAUCALPAN. - La Alcaldía de Naucalpan pretende aplicar el programa de parquímetros y las sanciones que de éste deriven sin distinción de automóviles y propietarios, pero no lo ha logrado a tres meses de la operación del programa.

La Silla Rota observó que en las 4 zonas donde funcionan los parquímetros, personal de la empresa ParqNau coloca el inmovilizador o "araña" a todos los vehículos que excedan el tiempo pagado, mientras que agentes de Tránsito, levantan infracciones sin distinción alguna.

Lo mismo han inmovilizado vehículos del DIF, que patrullas, y camionetas de Servicios Públicos del propio Ayuntamiento.

"Son órdenes y tenemos que cumplirlas, luego sí vienen y me dicen, "oye que trabajo también en el municipio, soy tu compañero", pero yo les digo que tenemos la orden de aplicar parejo el reglamento y las multas, sí se molestan, pero ya les digo que pueden ir a Jurídico, aquí todos los autos deben usar parquímetros, sea quien sea", dijo una policía en la zona de La Florida.

Pero hay salvedades.

Frente al Centro de Justicia municipal se contabilizó una decena de autos que, en lugar del ticket de parquímetro, colocan un papel, o incluso una servilleta con el sello de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y así no pagan el estacionamiento en vía pública, aunque tengan el módulo de cobro a unos pasos del sitio al que ingresan, que es el Ministerio Público.

"Al parecer estamos llegando a un acuerdo con los ministeriales porque ya hemos tenido problemas con ellos por infraccionarlos y lo menos que queremos es eso, ya se va a llegar a un acuerdo para que ellos tengan la sensibilidad y la conciencia de pagar, y no quieran luego aprovecharse y tomar venganza por que los multamos, por ahorita no los vamos a multar hasta que sepamos que sus superiores hicieron acuerdo con el municipio y les digan que se debe de pagar, que no es cosa nuestra, no es por molestar", informó un policía que pidió anonimato.

Asimismo, un franelero en esa misma zona que es en las inmediaciones del Palacio Muncipal asegura que el espacio que él "trabaja" está excento de pagos.

"Yo y tengo mucho tiempo aquí, a mí me respetan estos espacios, aquí dejan el carro conmigo y yo me encargo, ya no tienen que pagar", presumió.

Ahí se observaron vehículos sin tickets de parquímetros, pero después de aproximadamente media hora de haberse estacionado, les comenzaron a colocar el inmovilizador, es decir, que no lo hicieron al momento de que el automovilista llegó.

Personal de la empresa operadora de parquímetros señaló que no cuentan con los recursos humanos ni materiales suficientes para verificar constantemente las zonas, por ello tardan en sancionar a quien no use el parquímetro.

Este diciembre el gobierno municipal suspendió de manera indefinida las infracciones y multas con la salvedad del programa de parquímetros.

