Opera red de agentes de tránsito en Periférico Norte para extorsionar

"No hay día en que no se les vea aquí, aunque van cambiando los puntos en los que se ponen, pero siempre es de la misma forma. Yo sé que ellos no te pueden infraccionar, pero se aprovechan de la gente que viene de otros estados por la México-Querétaro o de gente que a veces no tiene ni idea de que solo las mujeres te pueden infraccionar", destacó.