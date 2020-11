Opacidad en programas por covid en CDMX: de 120, solo 17 son públicos

La información es necesaria para saber cómo se enfrenta la pandemia, pero no siempre está a disposición de la sociedad por parte de las instituciones y los entes obligados de proporcionarla. Un ejemplo es que en la Ciudad de México existen 120 programas de apoyos para personas afectadas por la covid-19 pero solo en 17 de ellos hay información sobre sus beneficiarios.

Así lo informó a La Silla Rota la comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), María Carmen Nava Polina.

"Es uno de los tantos casos que muestra que sí necesitamos la información, que necesitamos tener la certeza de qué haremos frente a la recuperación de la pandemia. El contexto es grave y se agudiza más frente a la falta de información. El tema de la información de padrones bajísimo.

"¿Qué necesitamos? La información no es un tema aislado, puede salvar vidas, y hacer un uso eficiente de recursos, no en la parte técnica sino al llegar a quien más lo necesite, y tener claridad de que se utiliza bien; es necesario saber que llegan a quienes debe, en el momento oportuno que se requiere. Deberíamos contar con más herramientas para dar respuesta".

HAY HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

La comisionada, quien desde agosto se opuso a la suspensión de plazos en la Ciudad de México a las solicitudes de información hechas por personas en temas no relacionados con covid, aclaró que, en las solicitudes sobre temas relacionados con la pandemia, no ha habido suspensión de plazos.

También consideró que hay herramientas tecnológicas que permiten entregar información, sin necesidad de que la reanudación sea gradual, como decidió el 2 de octubre pasado el Pleno del InfoCDMX, con su voto en contra.

"Si no pueden trabajar en digital (los entes obligados), entonces cuál es su plan de trabajo gradual. Lo que es un hecho es que el mundo ya cambió y la necesidad de trabajo a distancia llegó para quedarse, pero con responsabilidad. No podemos terminar el 2020 diciendo ´no se pudo, se baja la cortina y adiós´. Se trata de ver qué podemos activar con independencia de la semaforización. El gran reto es ver qué tanto las instituciones responden a las necesidades de las personas. El gobierno digital y electrónico deben garantizarse", advirtió.

En entrevista con La Silla Rota, el presidente del Instituto de Información y Transparencia de la Ciudad de México, Julio César Bonilla, dijo el viernes que prácticamente la mitad de solicitudes de información presentadas entre marzo y septiembre no han obtenido respuesta de la autoridad, debido a que el instituto determinó suspender los plazos por la contingencia sanitaria.

Precisó que en total los sujetos obligados a informar recibieron 57 mil 034 solicitudes, de las cuales 29 mil 799 han sido atendidas y 27 mil 235 están pendientes de obtener respuesta de los entes obligados de la Ciudad de México.

Las solicitudes respondidas alcanzan el 52 por ciento de las que llegaron en ese tiempo, y las que están pendientes son el 48 por ciento restante. Además, se han priorizado las que tienen que ver con temas de covid. Diversos temas planteados en solicitudes de información han quedado sin contestar , entre ellos la donación de 400 millones de pesos del Congreso capitalino al gobierno capitalino para el combate a la pandemia, o la suerte de trabajadores afectados por el coronavirus en distintos sectores del gobierno capitalino.

Bonilla explicó que el derecho al acceso a la información no se ha cancelado, aunque ni el instituto ni los entes obligados están con todas las capacidades institucionales y humanas para hacerlo. "Es un momento complicado, sí lo es. Ha afectado la pandemia el acceso a la información y la protección de datos, naturalmente, no se puede ocultar, así como ha afectado, la covid paró la vida del mundo entero", consideró.

NO SE GARANTIZA INFORMACIÓN SOBRE QUIENES BUSQUEN REELEGIRSE

Cuestionada sobre la decisión del Congreso de la Ciudad de México de suspender los plazos de las solicitudes de información que tengan, y que sólo reanudará los plazos hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde -actualmente está en naranja- la comisionada Nava aclaró que es una decisión que el poder legislativo capitalino puede tomar.

Pero con su decisión, que además va en contra del acuerdo tomado por el InfoCDMX de regresar de manera escalonada a la reanudación de plazo de parte de las instituciones públicas y entes obligados, no se garantiza el derecho de la información de los ciudadanos interesados en los diputados del Congreso que busquen reelegirse en 2021.

"No es un desacato. Mi preocupación sería hacia las próximas semanas y meses. Es en el caso de las elecciones inmediatas. Anteriormente se bajaba información y no se tenía disponible en portales, por la supuesta veda, porque se consideraba que por los comicios había que bajar todo. Pero el Tribunal Electoral ya determinó que no se puede bajar la información de los portales. No sólo con independencia de la suspensión, tendrían que hacer la carga de la información y transparencia, cargar el sitio web y tener la disposición de dar información para que, a las personas que quieran repetir como legislador o legisladora, los electores les puedan pedir cuentas y tener elementos para decidir la reelección".

HAY TRANSPARENCIA PROACTIVA

Respecto a si hay instituciones y entes que aprovechan la pandemia para evitar dar información, respondió que sería poco responsable decir que si o que no. Porque sí se ha visto que desde que empezó la pandemia hay más transparencia proactiva, ya que todo lo que no obliga la ley se ha transparentado y hay más información de cuidados y de acceso a programas y a apoyos.

Tampoco soslaya que trabajar a distancia tiene sus retos y no implica la voluntad de no querer dar información, sino a veces una imposibilidad.

POCAS RESPUESTAS

En el caso del InfoCDMX, el año pasado explicó que reubicaron los recursos presupuestales para fortalecer el sistema Infomex para que no se cayera y van a plantear para el 2021 su fortalecimiento para hacer un trabajo en lo digital.

"Porque sí necesitamos tener información, pero se requieren herramientas tecnológicas adecuadas. Eso tiene un costo. Lo que quiero ilustrar es que nos estamos ocupando de ese reto y deberíamos tener esas respuestas por parte del resto de los sujetos obligados. ¿Qué están haciendo más allá de suspender plazos? ¿por qué no pueden trabajar? ¿Tienen planeación a futuro a corto, mediano y largo plazo de cómo se van a hacer cargo de la información? Hay pocas respuestas al respecto. El chiste es hacerlo visible y pedir que haya esa planeación.

SE PUEDEN USAR FIRMAS DIGITALES

Respecto a que si es necesaria la presencia física de los encargados de transparencia para responder solicitudes de información, reconoció que es un tema delicado. Pero hay cosas que se pueden solventar con trabajo en medios digitales y electrónicos y la información no es ajena a ello.

"Tan es así que hace un par de semanas el propio INAI ya tiene la certificación para tener firmas en digital y nosotros como órgano garante local podíamos empezar a promover ese uso de firmas digitales".

Consideró falso el debate de querer ver en el acceso a la información, una ponderación entre el derecho a la salud y el del saber, pero ambos deberían ir de la mano.

"Incluso si vamos más allá del procedimiento de buscar información y buscamos el origen del por qué las personas piden información, vamos a ver casos que incluso ameritan y refieren la misma protección y salvaguarda de su vida", concluyó.









(Sharira Abundez)