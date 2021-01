ONG da ayuda para liberar certificados de defunción por muertes covid

"Yo perdí a mi madre en el covid, en Sinaloa, el 6 de septiembre. Tenia 89 años se contagio y la perdí y yo se todo lo que significa, además de perder a tus seres queridos, no poder sacar el acta de defunción y hay un montón de trámites que se derivan de ahí, entonces me parece una tragedia que a la gente no le entreguen sus restos, sus cenizas", dice Mayte.