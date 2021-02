Ofrece directora de Prepa 9 reiniciar diálogo; alumnos rechazan propuesta

La directora de la preparatoria dijo a medios de comunicación que ofrecen que no habrá represalias a los jóvenes. (Especial)

La Directora de la Preparatoria 9, Gabriela Martínez Miranda acudió al plantel de la UNAM, tomado por paristas desde hace 56 días, y ofreció a los inconformes retomar el diálogo.

La directora acudió acompañada de una comitiva de funcionarios, uno de ellos con chaleco Protección Civil que la escoltaron a la escuela y donde entregó un documento a los jóvenes.

Dicho documento fue leído y entre los puntos incluidos está el de que sí se investigarán los daños hechos a las instalaciones.

Dicho punto fue rechazado por los jóvenes, quienes pidieron quitarlo del documento para reiniciar el diálogo, a lo que las autoridades se opusieron.

La directora de la preparatoria dijo a medios de comunicación que ofrecen que no habrá represalias a los jóvenes, pero que ellos ampliaron el pliego petitorio y pidieron retirar la posibilidad de investigar a quienes dañaron el mobiliario universitario.

A la entrega de documento acudió también el abogado de las escuelas preparatorias, Gabriel Gómez Vilchis.

“Lo que ellos quieren es que no haya una represalia. Lo que sí no se puede permitir es que las denuncias que se han hecho y no son contra ellos queden sin ninguna situación de cumplimiento”, explicó.

El abogado dijo que no se castigará el libre uso de ideas pero si se investigarán los daños, reiteró.

Los alumnos tomaron la escuela desde noviembre, para exigir investigar las denuncias.

La directora de la Prepa 9 de la UNAM acudió al plantel tomado por paristas desde hace 56 días y ofreció retomar el diálogo, pero el abogado les recordó que sí se investigarán los daños al plantel. los alumnos tomaron las instalaciones tras denunciar acoso https://t.co/Onh7eKmSbC pic.twitter.com/Ndlz7bn4t2 — La Silla Rota (@lasillarota) 9 de enero de 2020

(María José Pardo)