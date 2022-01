“¡Ocuilan lo necesita!” Vecinos se manifiestan frente a FGJEM por alcalde encarcelado

Vecinos de Ocuilan se manifestaron la mañana de este lunes frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, para exigir la libertad de Emilio N., quien hoy es el alcalde con licencia del municipio sureño del Edoméx.

Destacaron en las últimas cuatro audiencias del proceso que enfrenta Emilio N., no se ha presentado el representante del Ministerio Público lo que tiene frenado el avance del caso, es por ello que la hermana del hoy acusado de privación ilegal de la libertad, María Arriaga Villanueva, y su representación legal, solicitaron una audiencia en la FGJEM para que se evite que continúe la situación.

Actualmente, el alcalde con licencia es inquilino en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenancingo.

(Foto de manifestantes a las afueras de la FGJEM: Especial)

José Vargas, vocero de los inconformes con la detención del presidente municipal, recordó que el 14 de diciembre detuvieron a Emilio N. sin embargo, al confiar en su inocencia y contar con las pruebas para demostrarla, esperan que pueda cumplir con el periodo para el que fue electo.

“La vida institucional de Ocuilan está normalizada, los derechos político-electorales de Emilio no están trastocados porque el 1 de enero pidió licencia por lo que la segunda regidora, Lucia Rivera Torres es quien ahorita tiene a su cargo el municipio, lo que es histórico pues nunca había estado al frente una mujer en Ocuilan”.

Pese a ello, en el municipio se vive incertidumbre política dada la situación jurídica del hoy imputado.

“Lo que nosotros queremos es que no se llegue a la ingobernabilidad, no el 100% están con nosotros, hay grupos que también están contentos de que esto esté pasando y tenemos que evitar que esos choques persistan”.

La licencia que solicitó, ya en reclusión, Emilio N. es solo por 30 días naturales, aunque podría extenderse hasta 90 días si fuese necesario debido al entorpecimiento que se ha dado para dar desahogo al proceso judicial que enfrenta.

(Foto de manifestantes a las afueras de la FGJEM: Especial)

“En términos jurídicos la confianza no viene de tenerla, sino de contar con los elementos y las pruebas para decir que Emilio es inocente, esto es sólo cuestión de la FGJEM porque no es posible que no se haya presentado el ministerio público”.

Es por ello que decidieron manifestarse, para exigir que se cumpla con las responsabilidades de todas las partes involucradas.

LA DETENCIÓN

Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la que dio a conocer que, en operativo coordinado con su homóloga del estado de Morelos, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Emilio N. en Cuernavaca, Morelos.

Emilio N. es acusado de participar en el secuestro de un hombre el 4 de junio de este año en el municipio de Ocuilan.

(Foto de manifestantes a las afueras de la FGJEM: Especial)

Los reportes indican que la víctima fue trasladada por la fuerza a un inmueble donde se encontraba el hoy imputado, quien ordenó asesinar al hombre por cambiarse de partido político; sin embargo la víctima logró escapar y realizó la denuncia correspondiente.

Emilio N. fue postulado por el Partido Encuentro Solidario (PES) y obtuvo 5 mil 82 votos, seguido por el candidato de Morena, con 4 mil 480; tomó protesta al cargo el pasado viernes 10 y entraría en funciones el próximo 1 de enero para el periodo 2022-2024.

Durante su toma de protesta, Emilio N. aseguró que fue víctima de falsas acusaciones de “hombres y mujeres envueltos en la corrupción” y advirtió que estaba reuniendo las pruebas para denunciar, con nombre y apellido, a quienes saquearon la hacienda pública de Ocuilan.

CAO