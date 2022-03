Octavio "N", agresor de maestra de UAEMex durante clase virtual, quedó libre

Octavio "N", quien en abril del 2021 agredió a su esposa Jaqueline, maestra de la Preparatoria 5, Dr. Ángel María Garibay, victima de violencia familiar durante la clase de inglés en línea que daba a sus alumnos llegó a un arreglo con su pareja.

De acuerdo con El Universal, el delito de violencia familiar permite la resolución del conflicto a través de un acuerdo de ambas partes, es decir, con justicia restaurativa. En este sentido, la prisión preventiva de Octavio "N" fue anulada con la suspensión del proceso.

El sujeto fue recluido desde mayo de 2021 en el Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez y quedó en libertad después de que las partes decidieron optar por un mecanismo distinto de solución de conflictos.

Por lo anterior, una jueza de control del Distrito de Toluca aprobó la suspensión condicional del proceso en contra del individuo.

ESTAS SON LAS CONDICIONES DE SU LIBERTAD

Sin embargo, le dieron algunas condiciones a Octavio "N", como vivir en un domicilio especificado en su sentencia, no acercarse al domicilio particular ni laboral de la víctima, así como tampoco tener comunicación con ella por ningún medio.

Además, el sujeto tendrá que someterse a un tratamiento con una asociación civil, no consumir bebidas alcohólicas y deberá acreditar esta condición cada mes.

Asimismo, se tiene que someter a un tratamiento psicológico en un centro especificado también en la sentencia. Será vigilado de forma mensual judicialmente y los primeros cinco días hábiles de cada mes tendrá que comparecer ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares.

Aunado a esto, Octavio "N" deberá prestar Servicio Social en favor del estado o institución de asistencia pública. Tampoco podrá salir de la entidad mexiquense sin autorización judicial.

En este sentido, estas condiciones tendrán una vigencia de tres años, después de este lapso, se podrá suspender la causa.

LA DETENCIÓN DE OCTAVIO "N"

El agresor fue detenido por Policías de Investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado de México en septiembre de 2021 luego de que en abril de ese mismo año agredió a la docente, el hecho fue evidenciado en redes sociales, pues la maestra estaba en clase a través de plataformas virtuales.

Mientras la profesora estaba dando clases a sus alumnos de la Preparatoria 5 de la UAEMex, ubicada en Toluca, cuando se escuchó que el sujeto la comenzó a agredir y ella no tuvo tiempo de apagar el micrófono. Aunque suplicó a su agresor que al menos sus alumnos no se dieran cuenta de sus agresiones, Octavio "N" no se detuvo.

Días después de que se difundieron los hechos, se supo que se trataba de un Abogado exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN) y debido al caso, fue expulsado del PAN e incluso el partido político solicitó en su momento a la Fiscalía del Estado de México que, en caso de demostrarse su culpabilidad, fuera castigado con todo el peso de la Ley.

En tanto, una noche después de los hechos se realizó un a manifestación frente a la Preparatoria 5 de la UAEMex, en la cual exigieron justicia no solo para este caso, sino para todos en los que hay violencia de género al interior de esa casa de estudios.

