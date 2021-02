Obligaron a agentes de CDMX a soltar a ligados a robo de medicamentos

Agentes de inteligencia del extinto grupo Börü de la Policía de la Ciudad de México habrían detenido a presuntos implicados en el robo de medicamentos oncológicos, sin embargo, se toparon con vecinos de la zona que les quitaron a los presuntos criminales y debieron retirarse de la zona, de acuerdo a fuentes policiales citadas por El Universal.

A su vez, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que la policía capitalina participa en acciones de inteligencia para resolver este robo, al igual que la Policía de Investigación de la fiscalía local.

“Vamos a tener resultados, lo podemos asegurar, nada más hay que esperar a su momento”, afirmó García Harfuch.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó que 37 mil 956 piezas fueron robadas de la sede de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V. en la Ciudad de México.

SHEINBAUM VE ROBO EXTRAÑO

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, apuntó que fue “extraño” el robo de medicamentos de una bodega en Iztapalapa, ya que los delincuentes se llevaron solo las medicinas oncológicas y dejaron otras de mayor valor.

“Obviamente por el valor, curiosamente en esa bodega había muchos medicamentos de distinto tipo, entraron tráileres a la bodega y no se robaron todos los medicamentos, se robaron específicamente los oncológicos y algunos otros, porque había otros que no se llevaron que también tienen mucho valor. Yo digo los hechos, que cada quien saque sus conclusiones, no quiero decir nada adicional para no poner en riesgo la investigación”, dijo en rueda de prensa.

Agregó que la llamada de auxilio de la empresa se dio hasta varias horas después del robo.

Y AMLO VE SABOTAJE

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó una campaña de sabotaje en contra de su gobierno por parte de empresas farmacéuticas, lo que ha complicado el abasto de medicamentos para niños con cáncer.

En conferencia mañanera, López Obrador señaló que las farmacéuticas utilizan a los pacientes como campaña en contra del gobierno.

“Estamos buscando solucionar en definitiva lo del abasto de medicamentos para niños con cáncer, ha habido mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno, que vendían al doble, triple del valor, se robaban el dinero y no había frontera entre funcionarios y empresarios, ha habido una campaña de estas empresas, han utilizado el desabasto que tiene que ver con niños como una campaña permanente de ataques al gobierno”, lanzó.

El presidente dijo a los padres de niños con cáncer que se mantiene en la labor de garantizar el abasto de medicamentos, pero advirtió que hay bloqueos para adquirir medicinas, incluso, desde el extranjero.

“Los entiendo bien, por qué están molestos, porque ya se acabó la robadera, le digo a los padres que estamos buscando resolver en definitiva el problema y sentimos que hay bloqueos y tienen tentáculos en otras partes, porque son monopolios que existen en algunos casos, trasnacionales”, lanzó.

HABLA DEL ROBO DE MEDICAMENTOS

El mandatario mexicano apuntó se sigue en la investigación del robo de cerca de 38 mil medicamentos oncológicos para menores de edad. “No puedo decir más, pero no van a poder con el propósito que tenemos, la firme convicción de limpiar de corrupción al país”, indicó.

López Obrador destacó que se dio cuenta de que hay “mano negra” en este tema por parte de las farmacéuticas, pues alguna vez en el aeropuerto lo encararon padres de familia para exigir los fármacos.

“Los vi, me di cuenta de que estaban pues muy influenciados, lo mínimo que puedo decir, de todas formas, tenemos la obligación de proporcionar los medicamentos y estamos haciendo todo un esfuerzo, no podemos decir cómo lo vamos a resolver, porque hay indicios de que nos andan bloqueando, para no contar con los medicamentos y no solo en México, en el extranjero, las mismas empresas de aquí, se hacen acuerdos con empresas afuera e intervienen para que no nos cumplan con los compromisos”, detalló.

