"Nunca se detuvo a auxiliarla, se dio a la fuga": familia de maestra atropellada

NEZAHUALCÓYOTL. - Fabiola Yaneth Rosas pasó de dar clases en línea a alumnos de preparatoria en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec a estar en coma inducido en un hospital de Toluca luchando por sobrevivir.

El pasado sábado Fabiola Yaneth, de 35 años, intentó cruzar en bicicleta la avenida Chimalhuacán, una de las más transitadas en el municipio de Nezahualcóyotl, para ir al banco con fin de retirar un poco de dinero.

Pasó la calle porque el semáforo estaba en rojo para los automovilistas quienes estaban detenidos pero en el carril confinado del Mexibús, que corre de manera paralela en esa vía, fue embestida por uno que no respetó la señal de tránsito.

"Estaba el semáforo en rojo, mi hija atraviesa la avenida con todos los autos detenidos, pero viene un auto a alta velocidad y la atropella. Mi hija esta grave, está en riesgo de perder la vida y lo que queremos es que se nos haga justicia", denunció su mamá, María de Jesús Rosas López.

De acuerdo con los familiares, el presunto responsable viajaba a exceso de velocidad e invadió el carril del Mexibús en aparente estado de ebriedad.

Se trata de Ángel "N", quien además fue identificado como elemento activo de la policía local en el municipio de San Vicente Chicoloapan.

#Metrópoli | Fabiola viajaba en bicicleta cuando fue atropellada, el automóvil que la atropelló era conducido por un policía que venía en estado de ebriedad quien se dio a la fuga. #ep https://t.co/TXP6NNU3be pic.twitter.com/MCqtnlsL8f — La Silla Rota (@lasillarota) June 29, 2021

"Nunca se detuvo a auxiliarla, se dio a la fuga porque venía en estado de ebriedad, pero si lo detuvieron, ya lo trasladaron al penal oriente (Neza-Bordo) y estamos en el proceso de que se nos haga justicia", dijo.

LE RETIRAN PARTE DEL CRÁNEO

Por el fuerte impacto, la maestra Fabiola Yaneth resultó con traumatismo craneoencefálico y varias lesiones en el abdomen y tuvo que ser canalizada a un hospital de Toluca en helicóptero por la gravedad de su salud.

Ya en el hospital, le realizaron una neurocirugía donde le retiraron parte del cráneo que resultó dañado y una cirugía en el abdomen para liberar la presión que mantenían varios de sus órganos vitales.

Fabiola Yanet intentó cruzar en bicicleta la avenida Chimalhuacán, su familia pide justicia

A tres días del accidente sus esperanzas de sobrevivir son pocas. Tiene que estar conectada a una sonda y sufre una arritmia que poco a poco ha debilitado su corazón.

"Ella está muy grave, las cirugías que le practicaron fueron muy agresivas, le abrieron prácticamente desde el tórax hasta el vientre y afortunadamente está bien, pero lo de más riesgo es su cabeza", explicó Román Eder Rosas, hermano de Fabiola.

Hasta el momento, el pronóstico que ha recibido la familia por parte de los doctores es reservado y esperan un milagro para que Fabiola pueda recuperarse.

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN EL CASO

Además de padecer la angustia por conocer la evolución de Fabiola tras las cirugías, sus familiares han vivido un calvario en el la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, donde ni si quiera les han entregado una copia de la carpeta de investigación.

María de Jesús Rosas López, madre de Fabiola, denunció que agentes ministeriales trataron ayudar al presunto responsable para que no fuera trasladado al penal Neza-Bordo a través de un mal peritaje que en un principio negó el accidente.

"Desde el sábado cuando fue accidente de mi hija, hasta el momento no nos han dado copia de la carpeta de investigación, me traen vuelta y vuelta, y yo pienso que se están negando a dárnosla".

"Supuestamente ya estaba esa carpeta, pero ahora que se está haciendo una ampliación. Me dijeron que me la entregaban hoy a las 10 de la mañana, acudimos y nos dijeron que no, que aún no la tienen. Lo que es el día de ayer y hoy ha sido ir a la fiscalía, venir a los juzgados, regresar a la fiscalía y venir de nuevo a los juzgados a solicitar si ya está la audiencia", lamentaron.

MADRE SOLTERA Y MAESTRA DE PREPARATORIA

Fabiola es madre soltera de un hijo de 16 años, de quien es su único sustento. Por la mañana impartía clases en la preparatoria anexa a la normal de Nezahualcóyotl y por la tarde asistía a la escuela preparatoria oficial 314 con sede en Ecatepec para continuar con su trabajo de docencia.

Debido a la pandemia, ambas actividades las realizaba en línea pero tras el accidente se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte por lo que familiares exigen que el presunto responsable sea castigado conforme a derecho y se le niegue continuar el proceso en libertad.

Actualmente el presunto responsable se encuentra detenido en el penal Neza-Bordo en espera de la audiencia inicial por el delito de lesiones.





